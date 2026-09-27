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Στην εκκένωση αρκετών κατοικιών και σε σειρά συλλήψεων προχώρησε η αγγλική αστυνομία την Κυριακή, στην περιοχή Γουέλφορντ, στα νότια της χώρας, κοντά σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιείται και από αμερικανικές δυνάμεις, αφού κήρυξε «μείζον περιστατικό» ασφαλείας.

Την έρευνα έχουν αναλάβει οι αντιτρομοκρατικές αρχές, σύμφωνα με το Press Association. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι θα ήταν «ανάρμοστο» να υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός στην παρούσα φάση.

Αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στη βρετανική νομοθεσία περί εκρηκτικών, ενώ η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού εξετάζει αρκετά οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Γκλόστερσαϊρ που εκδόθηκε νωρίτερα.

Men held in major incident near RAF base as homes evacuated https://t.co/I54WS4i9Uz — BBC News (UK) (@BBCNews) September 27, 2026

Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε κοντινό κέντρο αναψυχής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εκτιμά πως το περιστατικό έχει «τεθεί υπό έλεγχο».

«Μπορούμε να είμαστε καθησυχασμένοι ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ σε ανάρτησή του στο X.

Στο Γκλόστερσαϊρ βρίσκεται η αεροπορική βάση RAF Fairford, η οποία αποτελεί την προτιμώμενη προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων βομβαρδιστικών στην Ευρώπη για τη Διοίκηση Παγκόσμιων Πληγμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και η βάση RAF Welford, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης συμβατικών πυρομαχικών στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται κυρίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της βάσης Fairford, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

GB News National Reporter Charlie Peters explains the latest developments at RAF Fairford. Aerial footage appears to show a bomb disposal robot roaming between three white vans.@CDP1882 📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/AKuiFHgwz1 — GB News (@GBNEWS) September 27, 2026

Ο Μπέρναμ είχε εγκρίνει τον Ιούλιο τη χρήση της βάσης από τις ΗΠΑ για αμυντικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, συνεχίζοντας την πολιτική του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ.

Οι αμερικανικές και βρετανικές μονάδες υποστήριξης «παραμένουν σε επαγρύπνηση και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, των πολιτικών υπαλλήλων, των εργολάβων και των οικογενειών τους», δήλωσε εκπρόσωπος της USAF

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