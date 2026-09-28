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Η παγκόσμια αγορά ντίζελ παραμένει σε καθεστώς έντονης αναταραχής, με τις επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και να διατηρούν υψηλές τις τιμές. Η κρίση, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδέχεται να συνεχιστεί έως το 2027, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα καυσίμων, καθώς εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραμένουν εκτός κανονικής ροής στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Το αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση των αποθεμάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η άσκηση ανοδικών πιέσεων στις τιμές του ντίζελ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για τη γεωργία, τις μεταφορές και τη βιομηχανική παραγωγή.

Ιστορικά χαμηλά αποθέματα στις ΗΠΑ

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα αποθέματα ντίζελ έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα-ρεκόρ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA), τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 107,9 εκατ. βαρέλια στις 11 Σεπτεμβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους από το 1982, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, διυλιστήρια και traders στη Βόρεια Αμερική εμφανίζονται απρόθυμοι να ανανεώσουν μισθώσεις αποθηκευτικών χώρων, καθώς τα διαθέσιμα καύσιμα προς αποθήκευση παραμένουν περιορισμένα.

Σύμφωνα με την εταιρεία The Tank Tiger, η διαθέσιμη χωρητικότητα δεξαμενών ντίζελ προς μίσθωση στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική ανήλθε τον Οκτώβριο στα 13 εκατ. βαρέλια, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, έναντι 11 εκατ. βαρελιών τον Ιούνιο.

Η περιορισμένη προσφορά έχει ήδη περάσει στις τιμές λιανικής. Μέσα στον μήνα, το ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια, αυξάνοντας το κόστος για αγρότες και επαγγελματίες οδηγούς.

Η EIA εκτιμά ότι τα αμερικανικά αποθέματα προϊόντων διύλισης θα παραμείνουν κάτω από το χαμηλότερο όριο της τελευταίας πενταετίας έως το τέλος του έτους και για το μεγαλύτερο μέρος του 2027.

Πιέσεις και στην Ευρώπη

Η έλλειψη δεν περιορίζεται στην αμερικανική αγορά. Στην Ευρώπη, τα αποθέματα στον μεγάλο κόμβο αποθήκευσης, διύλισης και εμπορίας Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσα (ARA) ήταν τον Ιούλιο κατά 16% χαμηλότερα από τον μέσο όρο πενταετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Insights Global.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σιγκαπούρη. Τα αποθέματα προϊόντων διύλισης διαμορφώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες κατά μέσο όρο στα 8,2 εκατ. βαρέλια, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 2025, που ήταν 9,6 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με το Reuters.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά ντίζελ θα παραμείνει περιορισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ειδικά εάν κλιμακωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ή συνεχιστούν οι περιορισμοί στις ρωσικές εξαγωγές.

Η Μόσχα αναμένεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής οικονομικής εφημερίδας Vedomosti, να παρατείνει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ έως τα τέλη Οκτωβρίου, περιορίζοντας περαιτέρω τη διεθνή διαθεσιμότητα.

Η Κίνα ο πιθανός παράγοντας εξισορρόπησης

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά μπορεί να δεχθεί ανακούφιση από την πλευρά της Κίνας. Ο οικονομολόγος και ειδικός στην ενέργεια Philip Verleger σημειώνει ότι η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών ντίζελ τους τελευταίους μήνες θα μπορούσε να συμβάλει στη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η εικόνα παραμένει αυτή μιας αγοράς με περιορισμένη προσφορά, χαμηλά αποθέματα και αυξημένη ευαισθησία στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

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