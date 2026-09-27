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Τα βρετανικά νοικοκυριά στράφηκαν μαζικά πέρυσι στους αφορολόγητους επενδυτικούς λογαριασμούς ISA (Individual Savings Accounts), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση νέων λογαριασμών από την έναρξη της πανδημίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων του Ηνωμένου Βασιλείου (HM Revenue and Customs), οι αποταμιευτές άνοιξαν 16,8 εκατ. λογαριασμούς ISA για ενήλικες κατά τη χρήση 2024-2025, έναντι 15 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Η άνοδος αυτή συνδέεται κυρίως με την αυξημένη ζήτηση για ISA μετοχών και μεριδίων (stocks and shares ISA), οι οποίοι επιτρέπουν στους επενδυτές να τοποθετούν κεφάλαια στις αγορές χωρίς να καταβάλλουν φόρο για τις αποδόσεις τους.

Εκρηκτική αύξηση στους επενδυτικούς λογαριασμούς

Κατά τη διάρκεια του 2025, καταγράφηκαν νέες καταθέσεις σε επιπλέον 802.000 λογαριασμούς ISA μετοχών και μεριδίων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 4,89 εκατ..

Η αύξηση αυτή ήταν σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αποτελεί τη μεγαλύτερη άνοδο από την περίοδο 2020-2021.

Παρά τη στροφή προς τις επενδύσεις, οι λογαριασμοί μετρητών εξακολουθούν να κυριαρχούν. Το 64% των ISA στους οποίους έγιναν καταθέσεις το 2024-2025 αφορούσε λογαριασμούς μετρητών, συνολικά 10,7 εκατ. λογαριασμούς.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελαφρά από το 66% της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που δείχνει μια σταδιακή μετατόπιση προς πιο επενδυτικές επιλογές.

Τα υψηλά επιτόκια ενίσχυσαν την αποταμίευση

Η περίοδος των υψηλών επιτοκίων φαίνεται πως συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των κεφαλαίων που κατευθύνθηκαν στους λογαριασμούς ISA.

Συνολικά, οι Βρετανοί τοποθέτησαν περίπου 135,7 δισ. λίρες (182,8 δισ. δολάρια) σε λογαριασμούς ISA κατά το 2024-2025.

Από το ποσό αυτό, 95,6 δισ. λίρες κατευθύνθηκαν σε ISA μετρητών, σημειώνοντας αύξηση 37,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, οι νέες καταθέσεις σε ISA μετοχών και μεριδίων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20% σε ετήσια βάση.

Η κυβέρνηση περιορίζει τα μετρητά για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις

Η βρετανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να περιορίσει τα όρια για τις αφορολόγητες καταθέσεις μετρητών, με στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να κατευθύνουν τα χρήματά τους σε επενδύσεις.

Σήμερα, οι Βρετανοί κάτω των 65 ετών μπορούν να τοποθετούν έως και 20.000 λίρες ετησίως σε λογαριασμούς ISA.

Ωστόσο, βάσει των νέων κανόνων που θα τεθούν σε ισχύ τον Απρίλιο, μόνο 12.000 λίρες από το συνολικό αυτό όριο θα μπορούν να διατηρούνται σε μετρητά.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να ενισχύσει τη συμμετοχή των νοικοκυριών στις κεφαλαιαγορές και να διοχετεύσει περισσότερα κεφάλαια προς επενδύσεις.

Οι αγορές και η αβεβαιότητα έφεραν περισσότερες εισροές

Η Σάρα Κόουλς, επικεφαλής προσωπικών οικονομικών στην AJ Bell, απέδωσε μέρος της αύξησης στους λογαριασμούς μετρητών στην προσπάθεια πολλών αποταμιευτών να προλάβουν τις αλλαγές πριν από τον προϋπολογισμό, λόγω της αναμενόμενης μείωσης του ορίου για τα ISA μετρητών.

«Παραδόξως, μια κίνηση που είχε στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να μετακινηθούν από την αποταμίευση προς τις επενδύσεις κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το συνολικό ποσό που αποταμιεύεται», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αυξημένη ζήτηση για ISA μετοχών και μεριδίων συνδέεται και με τις ισχυρές επιδόσεις των διεθνών αγορών, καθώς τόσο οι παγκόσμιες όσο και οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν διψήφια κέρδη κατά τη διάρκεια του έτους.

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