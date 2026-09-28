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Κίνητρο στις επιχειρήσεις για προσλήψεις εργαζομένων που διαμένουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Εργασίας, μέσω νέου προγράμματος επιδοτούμενης απασχόλησης. Η δράση θα συνδυάζει την εξ αποστάσεως εργασία με υψηλή επιδότηση του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με στόχο να ενισχυθεί η απασχόληση στην περιφέρεια χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση των εργαζομένων στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το πρόγραμμα, όπως έχει προαναγγελθεί, προβλέπει επιδότηση 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών. Η λογική της παρέμβασης είναι διπλή: αφενός να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για κατοίκους περιοχών με περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και αφετέρου να μειωθεί το κόστος πρόσληψης για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν αυτή την κατηγορία εργαζομένων.

Εργασία από τον τόπο κατοικίας

Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης είναι ότι ο εργαζόμενος θα παραμένει στον τόπο κατοικίας του και θα εργάζεται εξ αποστάσεως για την επιχείρηση που θα τον προσλάβει.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέει την ψηφιακή εργασία με την προσπάθεια για μεγαλύτερη αποκέντρωση της απασχόλησης. Αντί δηλαδή η πρόσβαση σε μια θέση εργασίας να προϋποθέτει μετακόμιση στην Αθήνα ή σε άλλο μεγάλο αστικό κέντρο, η επιχείρηση θα μπορεί να αξιοποιεί εργαζόμενους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, έχοντας παράλληλα σημαντική κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους.

Η επιδότηση για έναν ολόκληρο χρόνο λειτουργεί ως περίοδος προσαρμογής και για τις δύο πλευρές. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την πορεία του εργαζομένου και, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του.

Τα κίνητρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Η παρέμβαση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιφέρεια, με το οικονομικό κίνητρο να απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις για εργαζόμενους από τις συγκεκριμένες περιοχές.

Για τις επιχειρήσεις, η κάλυψη του 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους περιορίζει σημαντικά την αρχική επιβάρυνση μιας νέας πρόσληψης. Για τους εργαζόμενους, η δυνατότητα τηλεργασίας δημιουργεί πρόσβαση σε θέσεις που διαφορετικά μπορεί να απαιτούσαν αλλαγή τόπου κατοικίας.

Η στόχευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές όπου η τοπική αγορά εργασίας είναι μικρότερη και οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης πιο περιορισμένες. Η τηλεργασία μπορεί έτσι να λειτουργήσει ως σύνδεση ανάμεσα σε επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο τους.

Το μέτωπο της ανεργίας

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι παρεμβάσεις που αφορούν την επιστροφή ανέργων στην αγορά εργασίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία κινήτρων ώστε η μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση να γίνεται ταχύτερα.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί βρίσκεται και το επίδομα εργασίας, μέσω του οποίου άνεργος που βρίσκει δουλειά κατά τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος του επιδόματος, σε ποσοστό 50%, για το υπόλοιπο διάστημα.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή η λογική των προτεινόμενων θέσεων εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ. Όταν ένας εγγεγραμμένος άνεργος απορρίπτει διαδοχικά τρεις κατάλληλες προτάσεις εργασίας, προβλέπεται διαγραφή από το Μητρώο Ανέργων, σύμφωνα με το πλαίσιο που περιέγραψε η υπουργός.

Περισσότερες θέσεις εργασίας, μικρότερη εγχώρια δεξαμενή

Η πολιτική απασχόλησης συνδέεται και με ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, την τελευταία επταετία ο αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά περίπου 600.000, γεγονός που έχει περιορίσει σταδιακά τα διαθέσιμα περιθώρια από την εγχώρια αγορά εργασίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, μεγαλύτερη σημασία αποκτά η προσέλκυση Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Το Rebrain Greece αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη διασύνδεση Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που βρίσκονται εκτός χώρας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η δράση έχει ήδη πραγματοποιήσει εκδηλώσεις σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ και Νέα Υόρκη, ενώ ο επόμενος σταθμός είναι το Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου 2026. Η νέα εκδήλωση έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ελληνικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένους Έλληνες που εργάζονται στη Γερμανία.

Το νέο πρόγραμμα τηλεργασίας και η δράση Rebrain Greece κινούνται, επομένως, σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις αντιμετώπισης του ίδιου ζητήματος: την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, τόσο μέσα από την περιφερειακή απασχόληση όσο και μέσω της προσέλκυσης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό.

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