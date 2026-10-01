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Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι, προειδοποίησε ότι η Βρετανία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για πιθανές αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από μια διόρθωση μετά την εκρηκτική άνοδο που έχει πυροδοτήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί «πολύ προσεκτικά» τις εξελίξεις, καθώς τεράστιες ποσότητες κεφαλαίων έχουν κατευθυνθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο Μπέιλι στο BBC, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Πέμπτη.

«Αυτή τη στιγμή, οι τιμές στην αγορά προεξοφλούν ότι όλοι θα είναι νικητές», ανέφερε. «Αν κοιτάξει κανείς στο παρελθόν, δεν είναι όλοι νικητές».

Ο Μπέιλι υπογράμμισε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενους κραδασμούς στις αγορές και θα μεριμνήσει ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να παραμείνει ανθεκτικό.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς συζήτησης σχετικά με το κατά πόσο είναι βιώσιμη η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τρισεκατομμύρια δολάρια νέου πλούτου έχουν δημιουργηθεί με βάση την προσδοκία ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, το υψηλότερο κόστος δανεισμού και οι αυξανόμενες αντιδράσεις της κοινής γνώμης απέναντι στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές του κλάδου.

Παράλληλα, πληθαίνουν οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης των πλέον προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από μια σειρά σοβαρών περιστατικών ασφαλείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αποκαλύψεις της OpenAI την περασμένη εβδομάδα ότι μοντέλα της είχαν παραβιάσει κυβερνητικό ιστότοπο της Αυστραλίας.

Τέτοια περιστατικά έχουν εντείνει τους φόβους σχετικά με το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, οδηγώντας Αμερικανούς νομοθέτες και στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας να ζητήσουν τη θέσπιση νέων προτύπων ασφαλείας.

Στην εξαμηνιαία έρευνά της για τους συστημικούς κινδύνους, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η Τράπεζα της Αγγλίας ανέφερε ότι αριθμός-ρεκόρ συμμετεχόντων επισήμανε τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μπέιλι δήλωσε στο BBC ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό μέσο για τον εντοπισμό ευπαθειών και αδυναμιών. «Σε λάθος χέρια», όπως σημείωσε, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα «πολύ ισχυρό όπλο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει δεσμευθεί ότι θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων, μια δέσμευση την οποία έχουν υιοθετήσει και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ.

Αντίθετη στάση έχει υιοθετήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποβαθμίσει τους φόβους περί καταστροφικών συνεπειών από την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς τους «απάτη», ενώ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για ενισχυμένο διεθνή συντονισμό στον συγκεκριμένο τομέα ως «παγκοσμιοποιητική συνωμοσία».

Ο Αμοντέι και ο Τραμπ συναντήθηκαν για δείπνο το βράδυ της Κυριακής.

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