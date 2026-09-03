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Η Benetton, μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες της Ιταλίας, έλαβε όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας που θα επικεντρώνεται στις ιδιωτικές αγορές (private markets), διευρύνοντας τη στρατηγική της πέρα από τις παραδοσιακές βιομηχανικές συμμετοχές.

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία 21 Next, ξεκινά τη λειτουργία της με περίπου 3 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με εταιρικό έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg.

Η πλατφόρμα θα επενδύει σε τομείς όπως private equity, ενεργειακή μετάβαση, υποδομές και private debt.

Οι εγκρίσεις δόθηκαν από σημαντικές ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ιταλίας και η γαλλική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών Autorité des marchés financiers.

Η Edizione, ο επενδυτικός βραχίονας της Benetton Family, δεν σχολίασε τις εξελίξεις.

Η 21 Next δημιουργείται από τη συνένωση των 21 Invest και 21 Tages υπό την Edizione. Η Benetton Family θα κατέχει το 55% της νέας πλατφόρμας, ενώ οι ιδρυτές και τα ανώτερα στελέχη των δύο εταιρειών το υπόλοιπο 45%.

Πρόεδρος της 21 Next αναλαμβάνει ο Alessandro Benetton, πρόεδρος της Edizione, ενώ διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο Panfilo Tarantelli.

Η νέα επενδυτική πλατφόρμα διαθέτει περισσότερα από 100 στελέχη και διαχειρίζεται ήδη 11 ενεργά funds. Η Edizione θα προσφέρει 500 εκατ. ευρώ αρχικού κεφαλαίου για τη στήριξη των επόμενων σχεδίων ανάπτυξης.

Μεταξύ των άμεσων στόχων της 21 Next είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού private equity fund ύψους 800 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις σε μικρομεσαίες εξαγορές στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τις χώρες της Μπενελούξ.

Παράλληλα, μέσω της 21 Tages, έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός fund υποδομών με στόχο άντλησης 500 εκατ. ευρώ.

Η επίσημη έναρξη της 21 Next έρχεται μετά την προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025 και την ανακοίνωση του σχεδίου τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

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