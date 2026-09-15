Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο Ντάριο Αμοντέι, ο Σαμ Άλτμαν και ο Έλον Μασκ, ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και οι επενδυτές έδειξαν τη Δευτέρα ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις. Οι μετοχές που έχουν συνδεθεί στενά με την έκρηξη της ΑΙ υποχώρησαν έντονα, καθώς οι αγορές προσπάθησαν να αποτιμήσουν τις πιθανές συνέπειες μιας επιβράδυνσης από τα κορυφαία εργαστήρια ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων.

Ο Philadelphia Semiconductor Index υποχώρησε έως και 5,7%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 έχασε έως 1,6%.

Το κλίμα επιφυλακτικότητας που καλλιεργούν οι κορυφαίοι παράγοντες της τεχνητής νοημοσύνης ακολουθεί τις δηλώσεις του Τζέικομπ Κόξον, πρώην ερευνητή της Anthropic, ο οποίος προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΑΙ θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Το μεγάλο ερώτημα για τις επενδύσεις στην ΑΙ

Μετά την πρώτη αντίδραση των αγορών τη Δευτέρα, οι επενδυτές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν πόσο σοβαρός είναι πραγματικά ο κίνδυνος να περιοριστούν οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκρηξη των κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) για την ΑΙ έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς κινητήρες των αγορών τα τελευταία χρόνια. Και παρότι οι επενδυτές ήδη αναρωτιούνται εάν οι τεράστιες δαπάνες μπορούν να προσφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις, μια ξαφνική επιβράδυνσή τους θα μπορούσε να ανατρέψει σημαντικό μέρος της οικονομικής λογικής πάνω στην οποία έχει στηριχθεί το AI trade.

Παρά το sell-off, οι επαγγελματίες της Wall Street εμφανίζονται δύσπιστοι απέναντι στο ενδεχόμενο οι εταιρείες να πατήσουν πραγματικά φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ και στις σχετικές επενδύσεις.

Οι πιέσεις στις μετοχές, άλλωστε, άρχισαν να περιορίζονται στη συνέχεια της συνεδρίασης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλά ημέρας. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι οι αρχικές απώλειες δεν οφείλονταν αποκλειστικά στις ανησυχίες για την ΑΙ, αλλά και στις μακροοικονομικές πιέσεις που επιβαρύνουν τις μετοχές εδώ και εβδομάδες.

«Αυτό είναι περισσότερο θέμα δημοσίων σχέσεων»

Η Μάρτα Νόρτον, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Empower, δήλωσε στο Business Insider ότι είναι απίθανο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν ουσιαστικά τις εργασίες τους, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχει εδώ μια διάσταση δημοσίων σχέσεων», ανέφερε η Νόρτον. «Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί πολύ ισχυρό κίνητρο. Επομένως, αυτά που λένε και αυτά που κάνουν μπορεί να μην είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα».

Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης είναι επίσης κρίσιμη για τις κυβερνήσεις, σύμφωνα με τη Νόρτον, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μία ισχυρή κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Η άποψή της συμπίπτει με δύο βασικά επιχειρήματα που κυριάρχησαν στα σχόλια των ειδικών της Wall Street τη Δευτέρα.

Munster: «Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ουσιαστικά πίσω»

Ο Τζιν Μάνστερ, managing partner και συνιδρυτής της Deepwater Asset Management, υποστήριξε ότι οι εταιρείες δεν πρόκειται να περιορίσουν σημαντικά την προσπάθειά τους για δύο βασικούς λόγους.

«Δεν υπάρχει περίπτωση αυτές οι εταιρείες να κάνουν μετρήσιμα πίσω», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Πρώτον, όπως εξηγεί, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το λεγόμενο «δίλημμα του φυλακισμένου»: εάν μία εταιρεία διατηρήσει τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης, όσες επιλέξουν να τον μειώσουν θα βρεθούν σε σημαντικά μειονεκτική θέση.

Δεύτερον, υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. «Η δυναμική Κίνας-ΗΠΑ είναι πραγματική και, κατ’ ελάχιστον, οι ΗΠΑ πρέπει να συμβαδίσουν με την Κίνα», σημειώνει.

Bank of America: Οι επενδύσεις στην ΑΙ μπορεί να ξεπεράσουν τα 3 τρισ. δολάρια

Ανάλογη είναι η εκτίμηση της Bank of America.

Σε σημείωμα προς πελάτες, ο αναλυτής Βίβεκ Άρια υποστηρίζει ότι η τρέχουσα αναταραχή αποτελεί περισσότερο «θόρυβο» σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ΑΙ θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν και να ξεπεράσουν τα 3 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο Άρια προσθέτει ότι, ειδικά για τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα, καθώς θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επικράτηση στον τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Κίνα, τη διατήρηση της αύξησης της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ και την εδραίωση της αμερικανικής ηγεσίας.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το πλήγμα στο επενδυτικό αφήγημα

Ο πραγματικός κίνδυνος, ωστόσο, μπορεί να βρίσκεται αλλού: στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη Nationwide, προειδοποιεί ότι οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων προσωπικοτήτων του κλάδου θα μπορούσαν να προκαλέσουν έντονη μεταβλητότητα, ακόμη και εάν οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΑΙ δεν οδηγήσουν τελικά σε ουσιαστικές αλλαγές.

«Ο S&P 500 δεν μπορεί να απορροφήσει μια μεγάλη ρωγμή στο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης», υποστηρίζει.

Έπειτα από την τεράστια συμβολή της ΑΙ στα κέρδη της αγοράς, ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη αλλαγή του επενδυτικού κλίματος γύρω από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, τα data centers ή τη χρηματοδότησή τους θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλες κινήσεις στις αγορές.

Πετρέλαιο και ομόλογα πίσω από το sell-off

Ο Ντέιβιντ Σταμπς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην AlphaCore Wealth Advisory, συμφωνεί ότι πίσω από το sell-off της Δευτέρας βρίσκονταν πιθανότατα και άλλοι παράγοντες.

Μεταξύ αυτών ήταν η συνεχιζόμενη άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Το Brent έφθασε κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, προτού περιορίσει μέρος των κερδών του, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παρέμειναν ένας ακόμη παράγοντας πίεσης για τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Πού βλέπουν καταφύγιο οι επενδυτές

Η Νόρτον τονίζει ότι η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία προκειμένου οι επενδυτές να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πιθανές έντονες διακυμάνσεις του AI trade.

Σύμφωνα με την ίδια, οι μετοχές του κλάδου υγείας και οι ευρωπαϊκές μετοχές αποτελούν δύο περιοχές της αγοράς με σχετικά περιορισμένη έκθεση στο επενδυτικό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Σταμπς προσθέτει ότι τα βιομηχανικά μέταλλα και ο χρυσός αποτελούν δύο ακόμη επιλογές διαφοροποίησης, καθώς η ζήτηση για φυσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένει ισχυρή.

Διαβάστε ακόμη

Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Ενεργειακό ντόμινο «φουσκώνει» τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ