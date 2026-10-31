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Η πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση στη Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων: πόσο ασφαλή είναι τελικά τα χρήματα των επενδυτών και τι συμβαίνει όταν δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίζονται μέσα από ηλεκτρονικά πορτοφόλια;

Η Binance ανέστειλε τις αναλήψεις από την πλατφόρμα της μετά την παραβίαση ασφαλείας, η οποία εκτιμάται ότι επηρέασε κεφάλαια συνολικής αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γνωστή κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, αν και το οριστικό ύψος των απωλειών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Το περιστατικό δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ικανότητα του κλάδου να προστατεύει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και να ενσωματωθεί πλήρως στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αποτελούν εδώ και χρόνια ιδιαίτερα ελκυστικούς στόχους για τους κυβερνοεγκληματίες. Διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες ψηφιακών κεφαλαίων, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν σχεδόν ακαριαία σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, συχνά με σημαντικό βαθμό ψευδωνυμίας.

Η αποκέντρωση, που κάποτε παρουσιαζόταν ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των crypto, έχει αποδειχθεί ταυτόχρονα και πηγή κινδύνων.

Χωρίς μια κεντρική αρχή που να εγγυάται την προστασία των περιουσιακών στοιχείων ή να απορροφά τις ζημιές, οι χρήστες εξαρτώνται από ένα κατακερματισμένο τεχνολογικό οικοσύστημα, στο οποίο οι χάκερ εντοπίζουν διαρκώς νέα κενά ασφαλείας.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προσφέρει στους επιτιθέμενους ολοένα πιο εξελιγμένα εργαλεία για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται σε αριθμό και μέγεθος

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι επιθέσεις εναντίον εταιρειών και πλατφορμών κρυπτονομισμάτων γίνονται τόσο συχνότερες όσο και πιο δαπανηρές.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 255 επιθέσεις, με συνολικές απώλειες περίπου 1,2 δισ. δολαρίων.

Το προηγούμενο τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, είχαν σημειωθεί 222 περιστατικά, με απώλειες 822 εκατ. δολαρίων.

Πριν από την επίθεση στη Binance, η μεγαλύτερη δημόσια γνωστή κλοπή κρυπτονομισμάτων είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν χάκερ αφαίρεσαν από το ανταλλακτήριο Bybit ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 1,5 δισ. δολαρίων.

Η υπόθεση της Binance ανεβάζει πλέον τον πήχη σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα, αναδεικνύοντας το μέγεθος των κινδύνων ακόμη και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Πώς καταφέρνουν οι χάκερ να κλέβουν κρυπτονομίσματα

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν βασίζονται απαραίτητα σε εξαιρετικά περίπλοκες τεχνολογικές μεθόδους.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο παράγοντα, χρησιμοποιώντας πρακτικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε προστατευμένα συστήματα.

Μπορεί να παραπλανήσουν εργαζομένους, να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης, να χρησιμοποιήσουν παραβιασμένους λογαριασμούς ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό.

Στην περίπτωση της Binance, η εταιρεία ανέφερε αρχικά ότι η παραβίαση ενδέχεται να συνδεόταν με παραβιασμένο φορητό υπολογιστή προγραμματιστή λογισμικού.

Στη συνέχεια, ωστόσο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν και πρόσθετα πιθανά σημεία παραβίασης.

Την ίδια στιγμή, τρεις μεγάλες εταιρείες ανάλυσης συναλλαγών blockchain, οι TRM Labs, Chainalysis και Elliptic, έχουν επισημάνει ότι η Βόρεια Κορέα θεωρείται πιθανό να βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητας των δραστών.

Πέρα από την εξαπάτηση εργαζομένων, υπάρχουν και περισσότερο σύνθετες τεχνικές επιθέσεις.

Οι χάκερ αναζητούν αδυναμίες στο λογισμικό που υποστηρίζει τα δίκτυα blockchain, παρακάμπτουν μηχανισμούς ασφαλείας και εκμεταλλεύονται ευπάθειες στις λεγόμενες γέφυρες, δηλαδή στα συστήματα που επιτρέπουν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών blockchain.

Ένας συνηθισμένος στόχος είναι τα ιδιωτικά κρυπτογραφικά κλειδιά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την έγκριση συναλλαγών.

Εάν οι δράστες αποκτήσουν αυτά τα κλειδιά, μπορούν να μεταφέρουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από το πορτοφόλι του κατόχου τους χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Hot wallets και cold wallets: Ποια είναι πιο ευάλωτα

Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται τα λεγόμενα hot wallets, δηλαδή τα ψηφιακά πορτοφόλια που παραμένουν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται για καθημερινές συναλλαγές.

Η συνεχής σύνδεσή τους διευκολύνει τη χρήση τους, αλλά δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για κυβερνοεπιθέσεις.

Αντίθετα, τα cold wallets διατηρούν τα ιδιωτικά κλειδιά εκτός διαδικτύου και παραδοσιακά θεωρούνταν ασφαλέστερη επιλογή.

Ωστόσο, ούτε αυτά είναι πλέον απρόσβλητα.

Οι χάκερ έχουν αρχίσει να στοχεύουν το υλικό και το λογισμικό των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επίθεση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου, όταν χάκερ απέσπασαν Bitcoin αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων από χιλιάδες πορτοφόλια που προστατεύονταν με συσκευές της καναδικής εταιρείας Coinkite.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια λογισμικού, η οποία τους επέτρεψε να προσδιορίσουν τα ιδιωτικά κλειδιά που προστάτευαν τα κρυπτονομίσματα.

Το περιστατικό έδειξε ότι ακόμη και η αποθήκευση εκτός διαδικτύου δεν εξαλείφει πλήρως τους κινδύνους.

Οι επιθέσεις στις αποκεντρωμένες πλατφόρμες DeFi

Η κυβερνοεπίθεση στη Binance είχε στόχο ένα κεντρικοποιημένο ανταλλακτήριο, όπου μια εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της αγοράς κρυπτονομισμάτων λειτουργεί μέσω της λεγόμενης αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi).

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα πρωτοκόλλων blockchain, τα οποία αξιοποιούν αυτοεκτελούμενο κώδικα, γνωστό ως έξυπνες συμβάσεις (smart contracts), επιτρέποντας τη μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς την παρέμβαση παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δημιουργεί διαφορετικές κατηγορίες κινδύνων.

Οι χάκερ μπορούν να εκμεταλλευτούν προγραμματιστικά λάθη στις έξυπνες συμβάσεις, να χειραγωγήσουν τιμές ή να αποσπάσουν κεφάλαια από πρωτόκολλα.

Μπορούν επίσης να στοχεύσουν ιδιωτικά κλειδιά, συστήματα διασύνδεσης διαφορετικών blockchain και τις υποδομές που υποστηρίζουν τις αποκεντρωμένες εφαρμογές.

Μία από τις σημαντικότερες παραβιάσεις ασφαλείας του 2026 ήταν η επίθεση ύψους 320 εκατ. δολαρίων στο Liquid Network, ένα δίκτυο συνδεδεμένο με το Bitcoin που επιτρέπει ταχύτερες συναλλαγές και διακανονισμό.

Παράλληλα, ξεχωριστές επιθέσεις στα πρωτόκολλα KelpDAO και Drift Protocol, τον Απρίλιο, προκάλεσαν συνολικές απώλειες 577 εκατ. δολαρίων.

Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο αποτελούν οι γέφυρες μεταξύ blockchain, οι οποίες διευκολύνουν τη μεταφορά δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων από ένα δίκτυο σε άλλο.

Η ταχεία εξάπλωση αυτών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους πόρους για ελέγχους κυβερνοασφάλειας, έχει δημιουργήσει πρόσθετες ευπάθειες.

Μπορούν να εντοπιστούν και να επιστραφούν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα;

Ένα από τα παράδοξα του κόσμου των crypto είναι ότι, παρά τη δυνατότητα ψευδωνυμίας, οι συναλλαγές μπορούν συχνά να παρακολουθηθούν με ιδιαίτερη ακρίβεια.

Στα δημόσια blockchain, οι κινήσεις καταγράφονται μόνιμα, επιτρέποντας στους ερευνητές να ακολουθούν τη διαδρομή των κλεμμένων κεφαλαίων καθώς μεταφέρονται μεταξύ πορτοφολιών, κρυπτονομισμάτων και διαφορετικών δικτύων.

Ωστόσο, ο εντοπισμός των χρημάτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και τη δυνατότητα δέσμευσής τους.

Κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ether δεν διαθέτουν κεντρικό εκδότη που θα μπορούσε να παγώσει μονομερώς ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Αντίθετα, τα κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια μπορούν να εμποδίσουν τη μετακίνηση ύποπτων κεφαλαίων που κατατίθενται στις πλατφόρμες τους.

Παράλληλα, οι εκδότες ορισμένων stablecoins, δηλαδή ψηφιακών νομισμάτων συνδεδεμένων με την αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως το δολάριο, διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν τη δέσμευση συγκεκριμένων διακριτικών.

Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, για το USDT της Tether και το USDC της Circle.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η ταχύτητα αντίδρασης.

Οι δράστες μπορούν να επιχειρήσουν να ανταλλάξουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να δεσμευτούν με άλλα που δεν διαθέτουν αντίστοιχο μηχανισμό, μεταφέροντάς τα ταυτόχρονα μεταξύ διαφορετικών blockchain.

Το πάγωμα των κεφαλαίων, πάντως, δεν ισοδυναμεί με την ανάκτησή τους.

Για την επιστροφή τους στους νόμιμους κατόχους μπορεί να απαιτείται συνεργασία ανταλλακτηρίων και εκδοτών ψηφιακών νομισμάτων, καθώς και χρονοβόρες νομικές και αστυνομικές διαδικασίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι χάκερ έχουν επιστρέψει μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων, έπειτα από διαπραγματεύσεις για καταβολή αμοιβής.

Binance: Τι απέγιναν τα 3 δισ. δολάρια που δεσμεύτηκαν

Στην κυβερνοεπίθεση στη Binance επηρεάστηκαν διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων Bitcoin, Ether, τα stablecoins USDT και USDC, καθώς και μικρότερα κρυπτονομίσματα.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των χρηστών της παραμένουν ασφαλή και δεσμεύτηκε να καλύψει το σύνολο των απωλειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 6,3 δισ. δολάρια από ίδια εταιρικά κεφάλαια, προκειμένου να αποζημιώσει τις ζημιές.

Από αυτά, περίπου 5 δισ. δολάρια βρίσκονται ήδη στα ίδια ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που επηρεάστηκαν από την επίθεση, ενώ η Binance προχωρά στην αγορά των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων από την αγορά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει καταφέρει να παγώσει περίπου 3 δισ. δολάρια από τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία απευθείας στο blockchain.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές και άλλους φορείς του κλάδου προκειμένου να δεσμεύσει και να ανακτήσει επιπλέον κεφάλαια.

Ωστόσο, τα 3 δισ. δολάρια που έχουν παγώσει δεν θεωρούνται ακόμη οριστικά ανακτηθέντα.

Η τελική επιστροφή τους εξαρτάται από τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων στους νόμιμους κατόχους τους.

Παρά το πρωτοφανές μέγεθος της επίθεσης, η Binance εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερο όγκο περιουσιακών στοιχείων από τους ανταγωνιστές της.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας αναλύσεων DefiLlama, διαθέτει περίπου 137 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία καταγεγραμμένα στο blockchain, ποσό σχεδόν πενταπλάσιο των περίπου 29 δισ. δολαρίων που διατηρεί το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο, η OKX.

Γιατί είναι δύσκολο να μετατρέψουν οι χάκερ τα κλεμμένα crypto σε μετρητά

Η απόσπαση των κρυπτονομισμάτων δεν αποτελεί απαραίτητα το δυσκολότερο στάδιο μιας κυβερνοεπίθεσης.

Για τους δράστες, η μεγαλύτερη πρόκληση μπορεί να είναι η μετατροπή των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε παραδοσιακό χρήμα, όπως δολάρια ή ευρώ.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι συναλλαγές στο blockchain αφήνουν ψηφιακά ίχνη και τα εποπτευόμενα ανταλλακτήρια μπορούν να εντοπίζουν ύποπτες καταθέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τις δεσμεύουν.

Ωστόσο, οι χάκερ δεν χρειάζεται να μετατρέψουν αμέσως τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα σε μετρητά.

Σύμφωνα με την Chainalysis, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως μέσο αποθήκευσης αξίας ή ως μέσο πληρωμών, πραγματοποιώντας πολλαπλές συναλλαγές μέσω διαφορετικών υπηρεσιών πριν επιχειρήσουν να τα μεταφέρουν σε ανταλλακτήριο.

Στην περίπτωση της KelpDAO, για παράδειγμα, οι δράστες χρησιμοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων ως εγγύηση για να δανειστούν κεφάλαια μέσω της Aave, της μεγαλύτερης πλατφόρμας αποκεντρωμένου δανεισμού.

Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη διασπορά των κλεμμένων κεφαλαίων σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών πορτοφολιών, τη μεταφορά τους μεταξύ διαφορετικών blockchain και τη χρήση υπηρεσιών ανάμειξης συναλλαγών, γνωστών ως crypto mixers.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες συγκεντρώνουν συναλλαγές από διαφορετικές πηγές, καθιστώντας δυσκολότερη την παρακολούθηση της διαδρομής των χρημάτων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι δράστες μπορούν να επιχειρήσουν τη μετατροπή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε παραδοσιακό νόμισμα μέσω ανταλλακτηρίων ή άλλων διαμεσολαβητών.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τους χάκερ πιο επικίνδυνους

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει σημαντικά τις δυνατότητες των κυβερνοεγκληματιών.

Οι ειδικοί παρατηρούν ότι οι δράστες εντοπίζουν πλέον ταχύτερα αδυναμίες στο λογισμικό και μπορούν να σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά τις επιθέσεις τους.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ευρεία διαθεσιμότητα προηγμένων μοντέλων AI.

Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ισχυρότερα, αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα εντοπισμού σοβαρών ευπαθειών κυβερνοασφάλειας.

Αυτό μειώνει τα τεχνολογικά εμπόδια για επίδοξους δράστες, ενώ επιτρέπει σε πιο έμπειρους χάκερ να ανακαλύπτουν και να εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας σε πολύ μικρότερο χρόνο.

Η AI δεν χρησιμοποιείται μόνο για πολύπλοκες επιθέσεις σε λογισμικό.

Μπορεί επίσης να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής μηχανικής, διευκολύνοντας τη δημιουργία πειστικών παραπλανητικών μηνυμάτων, την πλαστοπροσωπία και άλλες μεθόδους υποκλοπής κωδικών πρόσβασης.

Έτσι, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να οργανώνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα και με υψηλότερο βαθμό αυτοματοποίησης.

Η επίθεση στη Binance αναδεικνύει το νέο περιβάλλον κινδύνων που αντιμετωπίζει η αγορά κρυπτονομισμάτων: ακόμη και οι μεγαλύτερες πλατφόρμες, με σημαντικούς οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους, παραμένουν ευάλωτες σε επιθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων.