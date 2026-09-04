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Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο οικονομικής στήριξης με στόχο την ανακούφιση από την κρίση κόστους ζωής, καθώς θα παρουσιάσει την ευρύτερη οικονομική του ατζέντα ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδίδει το Bloomberg, τα μέτρα, τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το Σάββατο στην ετήσια ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και τα ποσά ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού θα βρεθούν επίσης μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ορισμένα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο, καθώς η Ελλάδα διαθέτει περιθώριο για πρόσθετες δαπάνες μετά την επανειλημμένη υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων τα τελευταία χρόνια.

Η προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές και τις επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη από τη δεκαετή οικονομική κρίση της χώρας έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θητεία του ως πρωθυπουργός, έχει δηλώσει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι το κόστος ζωής αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των ψηφοφόρων, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών δεν θεωρείται σε αυτή τη φάση δεδομένο. Η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο εμφανίζεται να υπολείπεται του ποσοστού που απαιτείται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Οποιαδήποτε συζήτηση για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας αναμένεται να είναι δύσκολη. Το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο, ενώ το τελευταίο έτος δημιουργήθηκαν και νέα κόμματα.

Ένας νέος πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ηγήθηκε της Ελλάδας κατά ορισμένες από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της κρίσης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Πέρα από την παρουσίαση της οικονομικής στήριξης για το επόμενο έτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χρησιμοποιήσει επίσης την ομιλία του για να παρουσιάσει τα σχέδιά του έως το 2030, εφόσον κερδίσει μια τρίτη θητεία, σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα σχέδια θα ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια προσπάθεια διατήρησης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας που έχει ανταμειφθεί από τις αγορές. Η Ελλάδα, σήμερα, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα φέτος σχεδόν 13 δισ. ευρώ από τις υποχρεώσεις χρέους της, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού —που δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές τόκων— αναμένεται να είναι υψηλότερο από τον στόχο το 2026.

Ωστόσο, το ερώτημα για το τι θα συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί μέρος των μακροπρόθεσμων υπολογισμών των επενδυτών για την ελληνική οικονομία.

Στα μέσα Αυγούστου, ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας, ενώ αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας σε θετικές, επικαλούμενος την ανάπτυξη, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους.

«Η αξιολόγηση θα αναβαθμιστεί εφόσον η R&I επιβεβαιώσει ότι οι προσπάθειες για οικονομική αναζωογόνηση και δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχιστούν υπό τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές», ανέφερε ο οίκος.

Από την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2023, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και από τους πέντε οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων.

Η DBRS αναμένεται να δημοσιεύσει την τελευταία της αξιολόγηση για τη χώρα αργότερα την Παρασκευή.

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