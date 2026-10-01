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Η BNP Paribas επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση πλούτου στις σκανδιναβικές χώρες, ποντάροντας στην αύξηση του αριθμού των εύπορων ιδιωτών και στο σταθερό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής.

Η γαλλική τράπεζα τοποθέτησε τη Stina Norrhede επικεφαλής του wealth management για τη σκανδιναβική περιοχή. Η Norrhede προέρχεται από τη σουηδική τράπεζα SEB, όπου ήταν επικεφαλής του τμήματος professional family office.

«Η είσοδός μας στην αγορά wealth management των σκανδιναβικών χωρών αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της θέσης μας δίπλα σε οικογένειες και επιχειρηματίες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Vincent Lecomte, διευθύνων σύμβουλος του wealth management της BNP Paribas.

Αφετηρία η Στοκχόλμη

Η επέκταση της BNP Paribas θα ξεκινήσει από τη Στοκχόλμη, με την τράπεζα να σχεδιάζει τις πρώτες προσλήψεις έως το τέλος του έτους.

Η σκανδιναβική περιοχή περιλαμβάνει τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία και προσελκύει συχνά ξένους επενδυτές χάρη στη σχετική οικονομική σταθερότητα και την ευημερία που χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες αγορές.

Σύμφωνα με τον Lecomte, η περιοχή διαθέτει επίσης σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο ευνοεί την επιχειρηματικότητα.

Η BNP Paribas σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ήδη ισχυρή παρουσία που διαθέτει στην περιοχή μέσω των δραστηριοτήτων της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, αλλά και της διαχείρισης κεφαλαίων.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες του wealth management την τεχνογνωσία μας στον τομέα της πιστωτικής χρηματοδότησης, για όσους ενδιαφέρονται για λύσεις χρηματοδότησης, καθώς και στον σχεδιασμό και τη διαχείριση περιουσίας», ανέφερε ο Lecomte.

Στο επίκεντρο οι εύποροι πελάτες και οι ιδιωτικές αγορές

Η τράπεζα σχεδιάζει παράλληλα να προωθήσει τα προϊόντα της στις ιδιωτικές αγορές σε πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας.

Πρόκειται για έναν τομέα που παρουσιάζει ανάπτυξη στον βραχίονα διαχείρισης κεφαλαίων της BNP Paribas, μετά και την εξαγορά της AXA Investment Managers πέρυσι.

Η μονάδα wealth management της γαλλικής τράπεζας διαχειριζόταν περίπου 533 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η είσοδος στη Σκανδιναβία εντάσσεται έτσι στη broader στρατηγική της BNP Paribas για την ενίσχυση της παρουσίας της στη διαχείριση πλούτου στην Ευρώπη, με έμφαση σε οικογένειες, επιχειρηματίες και πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας.

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