Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της καλείται να αντιμετωπίσει η Nike, καθώς η προσπάθεια επιστροφής της σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης αποδεικνύεται πιο δύσκολη και χρονοβόρα από τις αρχικές προσδοκίες. Ο αμερικανικός κολοσσός αθλητικών ειδών επαναπροσδιορίζει τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, αναγνωρίζοντας ότι η ανάκαμψη των πωλήσεων δεν βρίσκεται ακόμη κοντά.

Στο νέο χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε στους επενδυτές, η εταιρεία τοποθετεί στο οικονομικό έτος 2029 την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά, εκτιμώντας ότι μέχρι τότε τα έσοδά της θα συνεχίσουν να δέχονται πιέσεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η Nike θα συμπληρώσει έξι διαδοχικές οικονομικές χρήσεις στασιμότητας ή συρρίκνωσης των πωλήσεων.

Η παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στην πρώτη ολοκληρωμένη ενημέρωση επενδυτών που διοργάνωσε η εταιρεία από το 2017. Στόχος ήταν να παρουσιάσει στη Wall Street ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου από τη μακρά περίοδο αδυναμίας.

Η διοίκηση προβλέπει ότι από το 2029 οι πωλήσεις θα αρχίσουν να αυξάνονται με ρυθμούς αντίστοιχους της ευρύτερης αγοράς, ενώ προσδοκά ισχυρότερη ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 2030.

Για το οικονομικό έτος 2031, η Nike θέτει ως στόχο πρόσθετα έσοδα 5 δισ. δολαρίων, με τον μεγαλύτερο όγκο της αύξησης να προέρχεται από προϊόντα σχεδιασμένα για υψηλές αθλητικές επιδόσεις.

Η νέα στρατηγική προκάλεσε θετική αντίδραση των επενδυτών, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 5,7% στις πρωινές συναλλαγές της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, η άνοδος αυτή δεν αναιρεί τις σημαντικές απώλειες των προηγούμενων ετών. Από τον Οκτώβριο του 2024, όταν ανέλαβε τη διοίκηση ο Έλιοτ Χιλ, η μετοχή της Nike έχει χάσει περισσότερο από το 50% της αξίας της.

Επιστροφή στις αθλητικές επιδόσεις – Το μεγάλο στοίχημα της Nike

Στον πυρήνα του σχεδίου ανάκαμψης βρίσκεται η επιστροφή σε προϊόντα που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα αθλήματα, εγκαταλείποντας τη δυσανάλογη εξάρτηση από τις τάσεις της καθημερινής αθλητικής ένδυσης.

Η Nike δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τρέξιμο και στο μπάσκετ, δύο κατηγορίες στις οποίες έχει ήδη αρχίσει να ανακτά μέρος του χαμένου εδάφους.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι η ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων υψηλών επιδόσεων μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να επαναφέρει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την εταιρεία.

Περίπου το 80% της προβλεπόμενης αύξησης των πωλήσεων αναμένεται να προέλθει από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, σύμφωνα με την αναλύτρια, Πούναμ Γκόγιαλ.

Ωστόσο, η περιορισμένη έμφαση σε άλλες μεγάλες δραστηριότητες δημιουργεί αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

Η Nike δεν φαίνεται να στηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξής της σε σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων στην Κίνα, στο brand Jordan ή στην αγορά αθλητικών ενδυμάτων καθημερινής χρήσης.

Η προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ανάκαμψης εξαρτάται από την επιτυχία των προϊόντων υψηλών επιδόσεων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη δυναμική σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Κίνα, Converse και Jordan: Οι μεγάλες εστίες αδυναμίας

Η εικόνα στις επιμέρους αγορές δείχνει γιατί η διοίκηση αποφεύγει να υποσχεθεί ταχεία επιστροφή στην ανάπτυξη.

Στην ευρύτερη αγορά της Κίνας, η Nike έχει συμπληρώσει εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των εσόδων, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε μία από τις σημαντικότερες αγορές της.

Ακόμη μεγαλύτερη σε διάρκεια είναι η πίεση στην Converse, οι πωλήσεις της οποίας υποχωρούν για περισσότερα από τρία χρόνια.

Παράλληλα, ενδείξεις επιβράδυνσης καταγράφονται στην ευρύτερη κατηγορία sportswear, αλλά και στο Jordan, ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα της Nike και βασικό μοχλό ανάπτυξης για μεγάλο διάστημα.

Οι αδυναμίες αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να στηριχθεί σε πολλαπλές πηγές αύξησης εσόδων.

Η αποκατάσταση της δυναμικής των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων παραμένει επομένως σημαντική πρόκληση, ακόμη και εάν τα προϊόντα τρεξίματος και μπάσκετ συνεχίσουν να εμφανίζουν βελτίωση.

Έλιοτ Χιλ: Η αναδιάρθρωση και η επιστροφή στους λιανεμπόρους

Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Nike, ο διευθύνων σύμβουλος, Έλιοτ Χιλ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αναδιάρθρωση που αποδεικνύεται πιο απαιτητική από ό,τι ανέμεναν αρχικά οι επενδυτές.

Το επιχειρηματικό του σχέδιο περιλαμβάνει αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων με επίκεντρο τα επιμέρους αθλήματα, ανακατανομή των γεωγραφικών προτεραιοτήτων και ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Κεντρική θέση στη στρατηγική κατέχει και η αποκατάσταση των σχέσεων με τις συνεργαζόμενες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες είχαν επιβαρυνθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης.

Ο προκάτοχός του, Τζον Ντόναχιου, είχε επιδιώξει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων στα απευθείας κανάλια της Nike, περιορίζοντας τη συνεργασία με ανεξάρτητους λιανεμπόρους.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δημιούργησε χώρο για ανταγωνιστικές εταιρείες, οι οποίες αξιοποίησαν την αποδυνάμωση της παρουσίας της Nike σε τρίτα δίκτυα πωλήσεων για να αυξήσουν τα δικά τους μερίδια αγοράς.

Η νέα διοίκηση επιχειρεί πλέον να αντιστρέψει αυτή την εξέλιξη, αποκαθιστώντας τις συνεργασίες και ενισχύοντας την παρουσία των προϊόντων της στα καταστήματα.

Παράλληλα, επιδιώκει να βελτιώσει τη σύνθεση των πωλήσεων, τα περιθώρια κερδοφορίας και τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών.

Ο οικονομικός διευθυντής της Nike, Ντέιβ Ντέντον, αναγνώρισε ότι η σημερινή οικονομική εικόνα δεν αποτυπώνει ακόμη τις πραγματικές δυνατότητες του ομίλου.

«Οι σημερινές οικονομικές μας επιδόσεις δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη πλήρως τις δυνατότητες αυτών των περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η εταιρεία διαθέτει σημαντικά περιθώρια για βελτίωση της ποιότητας των εσόδων, αποκατάσταση των περιθωρίων μικτού κέρδους και αυστηρότερη διαχείριση του κόστους.

Η προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πραγματοποιηθεί χωρίς να εγκαταλειφθούν οι επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξη της Nike.