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Mεγάλο μέρος των εκροών από τα τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία προκλήθηκαν από το sell-off του Σεπτεμβρίου, κατευθύνθηκαν σε τραπεζικές καταθέσεις, εκτιμά η BofA Securities Inc..

Οι εκροές του Σεπτεμβρίου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα επενδυτικών κεφαλαίων της Τουρκίας, Tefas, ανήλθαν συνολικά σε περίπου 743 δισ. λίρες (15 δισ. δολάρια), σύμφωνα με την οικονομολόγο της BofA Securities, Χαντέ Κιουτσούκ.

Το σύνολο της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων εξετάστηκε έως τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια εξαιρέθηκαν 131 κεφάλαια, καθώς η τουρκική εποπτική αρχή είχε διατάξει την εκκαθάρισή τους, ανέφερε η Κιουτσούκ σε έκθεση που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα.

Οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 950 δισ. λίρες μεταξύ 1ης και 29ης Σεπτεμβρίου, εκ των οποίων τα 884 δισ. λίρες προήλθαν από επιχειρήσεις.

Από την αύξηση των εταιρικών καταθέσεων, το 63% ήταν σε λίρες και το 37% σε ξένο νόμισμα, ποσοστά που βρίσκονται «σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με τις πρόσφατες τάσεις δολαριοποίησης», σύμφωνα με την Κιουτσούκ.

Περιορισμένη η δολαριοποίηση

Η κρίση στα τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια οδήγησε τον Σεπτέμβριο σε εκροές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών και προκάλεσε ανησυχίες για απότομη αύξηση της δολαριοποίησης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα της τουρκικής λίρας, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια των τουρκικών αρχών να περιορίσουν τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, η δολαριοποίηση παρέμεινε «υπό έλεγχο» τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Κιουτσούκ. Η BofA εκτιμά ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων Τουρκίας που συνδέονται με ξένο νόμισμα αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. δολάρια.

Περίπου το ένα τρίτο των καθαρών πωλήσεων συναλλάγματος, ύψους περίπου 9,5 δισ. δολαρίων, που εκτιμάται ότι πραγματοποίησε η τουρκική κεντρική τράπεζα κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 25 Σεπτεμβρίου, κατευθύνθηκε για να καλύψει τη ζήτηση των κατοίκων για συνάλλαγμα και χρυσό.

Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων εκροών αντανακλούσε, σύμφωνα με την Κιουτσούκ, εκροές ξένων επενδυτών μέσω χαρτοφυλακίων και καναλιών swaps.

Η BofA εκτιμά ότι οι πιέσεις στα συναλλαγματικά αποθέματα θα παραμείνουν διαχειρίσιμες και δεν προβλέπει «ουσιαστική μεταβολή στον τρέχοντα ρυθμό υποτίμησης της λίρας».

Η Goldman Sachs είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα στοιχεία έως τον Σεπτέμβριο δείχνουν πως περίπου το ήμισυ των εκροών από τα funds στην Τουρκία κατευθύνθηκαν σε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα και χρυσό στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με την Κιουτσούκ, οι εκροές αρχικά επικεντρώθηκαν στα funds, προτού επεκταθούν και σε άλλες κατηγορίες επενδυτικών κεφαλαίων αργότερα μέσα στον μήνα.

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