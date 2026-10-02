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Η Broadcom προχωρά στην άντληση περίπου 60 δισ. δολαρίων μέσω νέου πακέτου χρηματοδότησης για chips και άλλες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με την Anthropic και άλλες εταιρείες του κλάδου να βρίσκονται μεταξύ των πιθανών ωφελημένων.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση ετοιμάζονται να αποστείλουν επιστολές για τη διάθεση ενός πακέτου ύψους 42 δισ. δολαρίων, με τη μορφή senior-secured χρέους κατηγορίας Α, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων.

Παράλληλα, η Blackstone ηγείται δεύτερου σκέλους ύψους 18 δισ. δολαρίων σε junior χρέος κατηγορίας Β. Η Blackstone θα δεσμεύσει περίπου 9 δισ. δολάρια από διάφορα επενδυτικά κεφάλαια και θα αναζητήσει επενδυτές για το υπόλοιπο ποσό.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση του AI

Το πακέτο, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση εδώ και εβδομάδες, παρακολουθείται στενά από τη Wall Street και τη Silicon Valley, καθώς αποτελεί ένα ακόμη τεστ για το κατά πόσο οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ταχεία ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Broadcom επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις chips και άλλου εξοπλισμού για data centers, ανταγωνιζόμενη την Nvidia, την ώρα που εταιρείες AI όπως η Anthropic χρειάζονται ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τους.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα μπορούσε να επιτρέψει σε εταιρείες όπως η Anthropic να αποκτήσουν chips και άλλες κρίσιμες υποδομές για την ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Εκατοντάδες δισ. για την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια χρέους που έχουν ήδη αντληθεί για την ανάπτυξη της παγκόσμιας υποδομής AI. Αν και σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνεται στην κατασκευή data centers, αυξάνονται παράλληλα οι χρηματοδοτήσεις για chips και servers.

Τον Αύγουστο, η Nvidia ανακοίνωσε συνεργασία με έξι από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων και η Blackstone, με στόχο να κινητοποιηθούν πάνω από 500 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης αγορών chips από τους πελάτες της.

Παράλληλα, η επένδυση της Blackstone στην Anthropic έχει ενισχύσει την απόδοση του private equity fund της εταιρείας που απευθύνεται σε εύπορους επενδυτές.

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