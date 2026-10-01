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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει με ταχύτητα τις ισορροπίες στην κυβερνοασφάλεια, καθώς προσφέρει στους χάκερ ισχυρότερα εργαλεία για την παραβίαση όχι μόνο υπολογιστών, αλλά και κάθε είδους συσκευής που συνδέεται στο διαδίκτυο. Σε αυτό το περιβάλλον, η ιταλική startup Exein εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση 270 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 1,7 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία, με έδρα τη Ρώμη, αναπτύσσει τεχνολογία που προστατεύει από ρομπότ και drones έως βιομηχανικά μηχανήματα, συστήματα κλιματισμού και «έξυπνους» λαμπτήρες. Ο νέος γύρος χρηματοδότησης πραγματοποιείται μόλις εννέα μήνες μετά τον προηγούμενο, όταν η Exein είχε αποτιμηθεί στα 770 εκατ. δολάρια, με επικεφαλής επενδυτή αυτή τη φορά την εταιρεία venture capital Headline.

Με τη νέα αποτίμηση, η οκτώ ετών Exein αναδεικνύεται στη δεύτερη πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, πίσω από τη λιθουανική Nord Security, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Dealroom.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Exein, Τζιάνι Κουότσο, εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταβάλει ριζικά το τοπίο των κυβερνοεπιθέσεων. Διαδικασίες που παλαιότερα απαιτούσαν υψηλή τεχνική εξειδίκευση και σημαντικό χρόνο μπορούν πλέον να επιταχυνθούν σημαντικά με τη βοήθεια προηγμένων μοντέλων AI. Όπως ανέφερε στους Financial Times, οι χάκερ έχουν σήμερα το προβάδισμα.

Η απάντηση της Exein είναι ουσιαστικά μια λογική «μηχανή εναντίον μηχανής». Αντί η προστασία να προστίθεται εκ των υστέρων, η τεχνολογία κυβερνοασφάλειας ενσωματώνεται απευθείας στο firmware, δηλαδή στο λογισμικό χαμηλού επιπέδου που ελέγχει τις βασικές λειτουργίες μιας συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο, η άμυνα γίνεται μέρος της ίδιας της αρχιτεκτονικής του προϊόντος.

Η τεχνολογία της Exein βρίσκεται ήδη ενσωματωμένη σε περισσότερες από δύο δισεκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει δικό της θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία συστημάτων «physical AI», το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει το επόμενο έτος. Στόχος είναι το μοντέλο να λειτουργεί διαρκώς μέσα στη συσκευή, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας αυτόνομα κυβερνοεπιθέσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους λύσεις ενισχύεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών. Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, κρίσιμες υποδομές, οχήματα και καθημερινές ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν δυνητικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον Κουότσο, εγκληματικές οργανώσεις παραβιάζουν ήδη μηχανήματα σε εργοστάσια και απαιτούν λύτρα για την αποκατάσταση του ελέγχου τους. Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία κρίσιμων υποδομών και αμυντικών συστημάτων, καθώς τα όρια μεταξύ κυβερνοεγκλήματος και κρατικά υποστηριζόμενων επιχειρήσεων γίνονται δυσκολότερο να διακριθούν.

Μέρος των νέων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για μηχανικούς AI και ειδικούς κυβερνοασφάλειας εντείνεται. Η Exein απασχολεί σήμερα περίπου 100 εργαζομένους και σχεδιάζει να διπλασιάσει το προσωπικό της μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Παράλληλα, θέτει ιδιαίτερα φιλόδοξους οικονομικούς στόχους. Από έσοδα που σήμερα κινούνται σε επίπεδα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, επιδιώκει να φτάσει σε ετήσιες πωλήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία ποντάρει στην επιτάχυνση της αυτοματοποίησης και στην εξάπλωση ανθρωποειδών ρομπότ, drones και αυτόνομων οχημάτων. Για την Exein, η ευρεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δυνατοτήτων και κόστους. Προϋποθέτει κυρίως εμπιστοσύνη: όσο περισσότερες μηχανές αποκτούν αυτονομία και συνδέονται στο διαδίκτυο, τόσο σημαντικότερη γίνεται η προστασία τους από ψηφιακές επιθέσεις.

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