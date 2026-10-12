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Ισχυρό ράλι κατέγραψε η μετοχή της Bumble, της γνωστής εφαρμογής διαδικτυακών γνωριμιών, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της και την έξοδό της από το χρηματιστήριο, σε μια συμφωνία που αποτιμάται περίπου στο 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποψήφιος αγοραστής είναι η νεοσύστατη Ithaca Holdings, ενώ η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της εβδομάδας. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η εξαγορά της Bumble θα αποτελέσει μία από τις πρώτες μεγάλες συναλλαγές της Ithaca Holdings.

Εκπρόσωπος της Bumble δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Από την πρωτοπορία στις γνωριμίες στην κρίση των dating apps

Η Bumble ιδρύθηκε το 2014 από τη Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, η οποία είχε προηγουμένως συμμετάσχει στην ίδρυση του Tinder. Η εφαρμογή διαφοροποιήθηκε από τους ανταγωνιστές της χάρη σε ένα χαρακτηριστικό που αποτέλεσε και τη βασική της ταυτότητα: μόνο οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν την πρώτη κίνηση και να ξεκινήσουν μια συνομιλία.

Ωστόσο, όπως και πολλές άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών γνωριμιών, η Bumble έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μείωση των χρηστών και υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τα dating apps.

Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν ολοένα μεγαλύτερη κόπωση από τις διαδικτυακές γνωριμίες, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους κοινωνικοποίησης και δημιουργίας σχέσεων, μεταξύ άλλων μέσα από εκδηλώσεις και συναντήσεις με φυσική παρουσία.

Σε μια προσπάθεια να αναστρέψει την τάση, η Bumble προχώρησε τον Αύγουστο σε μια σημαντική αλλαγή, εγκαταλείποντας το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες έπρεπε να κάνουν την πρώτη κίνηση. Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την αύξηση της συμμετοχής και της δραστηριότητας των χρηστών.

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, παρουσίασε έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI), σχεδιασμένο να λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος γνωριμιών, προτείνοντας πιθανούς συντρόφους και προσφέροντας μια εναλλακτική εμπειρία σε σχέση με τη συνηθισμένη περιήγηση στα προφίλ και τις επιλογές μέσω swipe.

Εκρηκτικό ράλι της μετοχής στη Wall Street

Η είδηση για τις διαπραγματεύσεις προκάλεσε άλμα έως 57% στη μετοχή της Bumble τη Δευτέρα, με την τιμή της να φτάνει τα 3,98 δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο της μετοχής από τις 11 Φεβρουαρίου 2021, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις προοπτικές μιας ενδεχόμενης εξαγοράς.

Ήδη από τον Ιούνιο, το Reuters είχε μεταδώσει ότι η Bumble διερευνούσε το ενδεχόμενο πώλησής της, γεγονός που είχε ενισχύσει τα σενάρια για αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος.

Ποια είναι η Ithaca Holdings και τι σχεδιάζει

Η Ithaca Holdings ιδρύθηκε νωρίτερα φέτος από τον Ράβι Γκούπτα, εταίρο της Sequoia Capital, και τον Τζον Χέγκεμαν, πρώην επικεφαλής εσόδων της Meta Platforms.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το Bloomberg τον Μάρτιο, η εταιρεία δημιουργήθηκε με στόχο να εξαγοράσει τουλάχιστον μία εισηγμένη ή μη εισηγμένη επιχείρηση και να ενισχύσει τη λειτουργία και την ανάπτυξή της μέσω νέων τεχνολογιών.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που θα αποκτήσει.

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