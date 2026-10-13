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Η Bumble, μία από τις γνωστότερες διεθνώς εφαρμογές διαδικτυακών γνωριμιών, περνά σε νέα εποχή, καθώς εξαγοράζεται από τη νεοσύστατη Ithaca Holdings έναντι 1,3 δισ. δολαρίων, σε μια συμφωνία που σηματοδοτεί την αποχώρησή της από το Χρηματιστήριο και αναδεικνύει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των dating apps.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι νεότεροι χρήστες εμφανίζουν ολοένα μεγαλύτερη κόπωση από τις διαδικτυακές γνωριμίες, οδηγώντας τις εταιρείες του κλάδου στην αναζήτηση νέων τρόπων προσέλκυσης και διατήρησης του κοινού τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης, η Ithaca Holdings θα καταβάλει 6,05 δολάρια ανά μετοχή, προσφέροντας τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 138% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Bumble την Παρασκευή, τελευταία συνεδρίαση πριν από τα δημοσιεύματα για την επικείμενη εξαγορά.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει τη Δευτέρα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Νέα διοίκηση και ενεργός ρόλος της ιδρύτριας

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι δύο επικεφαλής της Ithaca Holdings, Ράβι Γκούπτα και Τζον Χέγκεμαν, θα αναλάβουν από κοινού τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Bumble.

Η ιδρύτρια της εταιρείας, Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Bumble, παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία θα διατηρήσει την έδρα της στο Όστιν του Τέξας, καθώς και τα σημαντικά γραφεία της στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Από τα 14 δισ. δολάρια στην εξαγορά των 1,3 δισ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή στην πορεία της Bumble, η οποία αποτιμήθηκε στα 14 δισ. δολάρια όταν εισήχθη στο Χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του 2021.

Περισσότερα από πεντέμισι χρόνια αργότερα, η εταιρεία εξαγοράζεται έναντι μόλις 1,3 δισ. δολαρίων, αποτυπώνοντας τη μεγάλη υποχώρηση της αξίας της σε σχέση με την περίοδο της χρηματιστηριακής της πρεμιέρας.

Η Bumble ιδρύθηκε το 2014 από τη Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, η οποία είχε προηγουμένως συμμετάσχει στην ίδρυση του Tinder. Η εφαρμογή διαφοροποιήθηκε από τους ανταγωνιστές της υιοθετώντας ένα ιδιαίτερο μοντέλο λειτουργίας: μόνο οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν την πρώτη κίνηση για την έναρξη μιας συνομιλίας.

Ωστόσο, όπως και άλλες εταιρείες του κλάδου, η Bumble βρέθηκε αντιμέτωπη με μείωση των χρηστών, καθώς ολοένα περισσότεροι νέοι άρχισαν να απομακρύνονται από τις εφαρμογές γνωριμιών.

Η εγκατάλειψη του αρχικού μοντέλου και η τεχνητή νοημοσύνη

Τον Αύγουστο, η Bumble εγκατέλειψε το μοντέλο που έδινε αποκλειστικά στις γυναίκες την πρωτοβουλία της πρώτης επικοινωνίας, επιχειρώντας να ενισχύσει τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των χρηστών.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε φέτος έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως προσωπικός προξενητής, προτείνοντας πιθανές γνωριμίες και προσφέροντας μια εναλλακτική εμπειρία σε σχέση με τη διαρκή περιήγηση και επιλογή μεταξύ προφίλ.

Η ανακοίνωση της εξαγοράς προκάλεσε ισχυρό ράλι στη μετοχή της Bumble, η οποία ενισχύθηκε έως και 57%, φτάνοντας τα 5,98 δολάρια στη Νέα Υόρκη.

Είχε προηγηθεί άνοδος 50% τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδος της μετοχής από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του 2021.

Ποια είναι η Ithaca Holdings

Η Ithaca Holdings ιδρύθηκε νωρίτερα φέτος από τον Ράβι Γκούπτα, εταίρο της Sequoia Capital, και τον Τζον Χέγκεμαν, πρώην επικεφαλής εσόδων της Meta Platforms.

Όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg τον Μάρτιο, το επιχειρηματικό τους σχέδιο προέβλεπε την εξαγορά τουλάχιστον μίας εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της, ενδεχομένως με την αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξαγορά της Bumble αποτελεί πλέον ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, με τη νέα διοίκηση να αναλαμβάνει την πρόκληση της αναζωογόνησης μιας εφαρμογής που υπήρξε πρωτοπόρος στον χώρο των διαδικτυακών γνωριμιών.

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