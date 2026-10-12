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Τα υψηλότερα επιτόκια προκαλούν αναταραχή στις αγορές και στην οικονομία, και οι επιπτώσεις τους ενδέχεται να γίνουν σύντομα αισθητές στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Η Goldman Sachs αναφέρει ότι παρακολουθεί τις ευρύτερες οικονομικές συνέπειες των υψηλότερων επιτοκίων και ότι η πίεση που ασκείται στις μετοχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του «φαινομένου πλούτου».

Αυτό αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να ξοδεύουν περισσότερα καθώς παρακολουθούν την αύξηση των τιμών περιουσιακών στοιχείων όπως οι μετοχές και τα ακίνητα.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, η οποία επηρεάζει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία, σημείωσε εκ νέου άνοδο πρόσφατα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2002.

Η Goldman ανέφερε ότι το βασικό της σενάριο προβλέπει μία μόνο αύξηση των επιτοκίων από την Fed έως το τέλος του έτους και πτώση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου στο 4,4% κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Ωστόσο, οι πιο αυστηρές χρηματοοικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να διαφαίνονται «στον ορίζοντα» των ΗΠΑ, κάτι που ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις των μετοχών και στις καταναλωτικές δαπάνες, όπως υποστήριξε ο Πιερφραντσέσκο Μέι, αναλυτής του τραπεζικού κολοσσού, σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες.

Ο Μέι ανέφερε ότι τα υψηλότερα επιτόκια αναμένεται να επιβαρύνουν τις καταναλωτικές δαπάνες, καθώς θα περιορίσουν τη ζήτηση για πιστωτική χρηματοδότηση, επιβραδύνοντας τη ζήτηση για αγορές όπως τα αυτοκίνητα.

Η Goldman αναμένει ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα επιβραδύνουν την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2027, όπως τόνισε.

Εάν τα επιτόκια παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, οι μετοχές θα μπορούσαν επίσης να παρουσιάσουν αποδόσεις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, προσέθεσε ο Μέι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια συσφίγγουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και συνήθως αποτελούν πρόβλημα για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου.

«Τα σταθερά επιτόκια θα μπορούσαν να περιορίσουν τις ανοδικές τάσεις», δήλωσε ο Μέι, σύμφωνα με το Business Insider.

«Εάν οι μετοχές παρέμεναν περίπου σταθερές έως το 2027 λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, η απώλεια της ώθησης από το φαινόμενο του πλούτου θα μείωνε την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά λίγο λιγότερο από 0,5 ποσοστιαίες μονάδες», προσέθεσε, αναφερόμενος στο φαινόμενο κατά το οποίο οι καταναλωτές αισθάνονται πλουσιότεροι και τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα όταν η χρηματιστηριακή αγορά παρουσιάζει θετική πορεία, αλλά και το αντίστροφο.

Τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν άλλους τομείς της οικονομίας που είναι ευαίσθητοι στα επιτόκια, όπως οι επενδύσεις σε ακίνητα και οι επιχειρηματικές επενδύσεις, προσέθεσε η τράπεζα.

Η ανάπτυξη των επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα θα μπορούσε να μειωθεί έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του 2027, εάν τα επιτόκια παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στις συναλλαγές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να μειωθούν κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα επιτόκια βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών εν μέσω της ιστορικής πτώσης των ομολόγων, η οποία έχει ωθήσει τις αποδόσεις σε επίπεδα που οι επενδυτές δεν έχουν δει εδώ και δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις έχουν ξεπεράσει το 5% — ένα βασικό ψυχολογικό όριο στην αγορά ομολόγων που μπορεί να ασκήσει πίεση στις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, όπως οι μετοχές.

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