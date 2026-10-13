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Απρόσμενη υποχώρηση στα έσοδα από συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος κατέγραψε η JPMorgan Chase το τρίτο τρίμηνο του 2026, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς η άνοδος των επιτοκίων και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις δραστηριότητες trading της Wall Street.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη ο μεγαλύτερος αμερικανικός τραπεζικός όμιλος, τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από trading να διαμορφωθούν στα 10,3 δισ. δολάρια, έναντι 10,5 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Η επίδοση αυτή επισκίασε εν μέρει την εντυπωσιακή ανάπτυξη της δραστηριότητας συναλλαγών μετοχών, η οποία κατέγραψε το ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο στην ιστορία της τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της JPMorgan σηματοδοτούν την έναρξη των ανακοινώσεων των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αξιολογούν τις συνέπειες των υψηλότερων επιτοκίων, του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι μια σειρά από παράγοντες εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο επίμονος πληθωρισμός, οι υψηλές αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων, η άνοδος των επιτοκίων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να μεταβάλλουν τις υποκείμενες συνθήκες της οικονομίας.

«Οι δυνάμεις αυτές μπορεί να είναι διαχειρίσιμες, αλλά παραμένουμε προετοιμασμένοι για ένα ευρύ φάσμα πιθανών εξελίξεων», σημείωσε.

Οι επισημάνσεις του επικεφαλής της JPMorgan έρχονται σε μια συγκυρία αυξημένης μεταβλητότητας στην αγορά ομολόγων, μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τον Σεπτέμβριο το βασικό της επιτόκιο, επιχειρώντας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των δεκαετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων προσέγγισαν νωρίτερα τον Οκτώβριο τα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν του τελευταίου τετάρτου του αιώνα. Η άνοδος των αποδόσεων συνεπάγεται πτώση της αξίας των ήδη εκδοθέντων ομολόγων, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση για συναλλαγές στην αγορά χρέους και να επηρεάσει τις επιδόσεις των τραπεζικών μονάδων trading.

Παρά την υποχώρηση των εσόδων από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, η JPMorgan κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των μετοχών.

Τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 49% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 4,95 δισ. δολάρια. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τρίτου τριμήνου που έχει καταγράψει ποτέ η συγκεκριμένη δραστηριότητα της τράπεζας, ξεπερνώντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η επίδοση αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς ιδιαίτερα κερδοφόρων τριμήνων για τις δραστηριότητες συναλλαγών μετοχών του αμερικανικού ομίλου.

Συνολικά, τα έσοδα από trading αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, αν και η άνοδος κινήθηκε στο κατώτερο όριο των προβλέψεων που είχε παρουσιάσει η διοίκηση τον προηγούμενο μήνα.

Σε επενδυτικό συνέδριο τον Σεπτέμβριο, η JPMorgan είχε εκτιμήσει ότι τόσο τα έσοδα από συναλλαγές όσο και οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής θα ενισχύονταν με ποσοστά μεταξύ περίπου 15% και 19%. Η δραστηριότητα επενδυτικής τραπεζικής παρουσίασε επίσης αύξηση, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τις συνολικές προσδοκίες των αναλυτών.

Οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 14% σε ετήσια βάση και ευθυγραμμιζόμενες με τις προβλέψεις της αγοράς.

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων. Οι προμήθειες από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδα από την αναδοχή εκδόσεων μετοχών και ομολόγων υπολείπονταν των προσδοκιών.

Ο Τζέιμι Ντάιμον είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στο Bloomberg, ότι η δραστηριότητα επενδυτικής τραπεζικής εμφάνισε μια μικρή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο.

Στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου περιλαμβάνονται επίσης καθαρές ζημίες 658 εκατ. δολαρίων από επενδυτικούς τίτλους, τις οποίες ο Τζέιμι Ντάιμον χαρακτήρισε ως αποτέλεσμα κινήσεων που έγιναν κατ’ επιλογή της διοίκησης.

Παράλληλα, οι συνολικές δαπάνες της JPMorgan ανήλθαν στα 27,3 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 27 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε αρνητική αντίδραση στη μετοχή της JPMorgan, η οποία υποχωρούσε κατά 2,3% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης στη Νέα Υόρκη. Μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, η μετοχή κατέγραφε άνοδο 3,8% από την αρχή του έτους.

Η JPMorgan άνοιξε τον κύκλο αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, μαζί με τις Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo, που επίσης ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους την Τρίτη. Την Τετάρτη ακολουθούν η Bank of America και η Morgan Stanley.

Προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 10 δισ. δολάρια το 2027

Η JPMorgan Chase προβλέπει ότι ένας από τους βασικότερους δείκτες της οικονομικής της επίδοσης θα ενισχυθεί κατά σχεδόν 10 δισ. δολάρια το επόμενο έτος.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των τόκων που εισπράττει η τράπεζα από τα περιουσιακά της στοιχεία και εκείνων που καταβάλλει για τις υποχρεώσεις της, αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 107 δισ. δολάρια το 2027, σύμφωνα με το βασικό σενάριο που παρουσίασε η JPMorgan την Τρίτη.

Το συγκεκριμένο μέγεθος, το οποίο δεν περιλαμβάνει την επίδραση των δραστηριοτήτων της στις αγορές, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 97,2 δισ. δολάρια το 2026.

Οι τράπεζες της Wall Street διαπιστώνουν αυτό το τρίμηνο τόσο τα οφέλη όσο και τις αρνητικές συνέπειες των υψηλότερων επιτοκίων, καθώς οι αποδόσεις των δεκαετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν πάνω από το 5%.

Ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξηθούν, άλλες δραστηριότητες των τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος, αντιμετωπίζουν ένα πιο δύσκολο και ασταθές περιβάλλον.

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