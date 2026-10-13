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Δύο διαφορετικές εικόνες παρουσίασε η Goldman Sachs στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026, με τις συναλλαγές μετοχών και την επενδυτική τραπεζική να ξεπερνούν τις προσδοκίες της Wall Street, την ώρα που οι δραστηριότητες σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων κινήθηκαν αισθητά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός συνέχισε να επωφελείται από την ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών, αλλά και από την έντονη δραστηριότητα στις χρηματιστηριακές αγορές. Ωστόσο, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές χρέους περιόρισαν τις επιδόσεις άλλων βασικών δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη, τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών ανήλθαν σε 6,44 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Παρότι το ποσό υπολείπεται του ιστορικού ρεκόρ των 7,42 δισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Goldman Sachs σε μία από τις πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες της Wall Street.

Η δραστηριότητα συναλλαγών μετοχών παραμένει βασικός μοχλός εσόδων για την Goldman Sachs, η οποία έχει καταγράψει μια σειρά εξαιρετικά ισχυρών τριμήνων.

Τον Ιούλιο, η τράπεζα είχε ανακοινώσει έσοδα 7,42 δισ. δολαρίων από το trading μετοχών, σημειώνοντας για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο επίδοση-ρεκόρ μεταξύ όλων των τραπεζών.

Το τρίτο τρίμηνο, η δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τα 6,44 δισ. δολάρια να υπερβαίνουν τις προσδοκίες της αγοράς, παρά τη μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Goldman Sachs έχει αξιοποιήσει την αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές, η οποία δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες συναλλαγών και ενισχύει τη ζήτηση για υπηρεσίες από θεσμικούς επενδυτές.

Η εικόνα ήταν, ωστόσο, διαφορετική στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος. Τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων διαμορφώθηκαν στα 3,47 δισ. δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας μειώθηκαν κατά σχεδόν 1%.

Η επίδοση δεν αποτέλεσε πλήρη έκπληξη για τη διοίκηση, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, είχε προειδοποιήσει τον Σεπτέμβριο ότι το τρίμηνο θα ήταν πιο αδύναμο για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ισχυρή ήταν η συμβολή της επενδυτικής τραπεζικής στα αποτελέσματα του ομίλου. Οι προμήθειες από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν σε 3,22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η επίδοση αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς εταιρικών συμφωνιών, στην οποία η Goldman Sachs έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο όμιλος έχει επωφεληθεί από την αναθέρμανση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και από τη δραστηριότητα άντλησης κεφαλαίων, παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον που δημιουργεί η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Η ανάκαμψη του dealmaking έχει αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων για τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις διακυμάνσεις στις δραστηριότητες συναλλαγών.

Παράλληλα, η μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ από προμήθειες διαχείρισης, ενισχύοντας τη συμβολή των πιο σταθερών πηγών εσόδων στη συνολική δραστηριότητα του ομίλου.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία των αποτελεσμάτων ήταν η εκρηκτική αύξηση των αμοιβών κινήτρων που εισέπραξε η Goldman Sachs από επενδυτικές δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένες προμήθειες σχεδόν οκταπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 587 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Bloomberg νωρίτερα τον Οκτώβριο, η σημαντική αυτή αύξηση συνδέεται με επενδύσεις πελατών διαχείρισης πλούτου στη SpaceX, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί κατά τους πρώτους γύρους χρηματοδότησης της εταιρείας.

Η Goldman Sachs είχε οργανώσει τη συμμετοχή των πελατών της στις επενδύσεις αυτές, αποκομίζοντας σημαντικά έσοδα από τις σχετικές αμοιβές. Μάλιστα, τα έσοδα από τις συγκεκριμένες προμήθειες ξεπέρασαν κατά πολύ την αμοιβή που είχε εισπράξει η τράπεζα για τον συμβουλευτικό της ρόλο στην ιστορική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX.

Η Goldman Sachs προχώρησε επίσης σε δύο σημαντικές εξαγορές κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο συγκεκριμένος τομέας διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 4 τρισ. δολάρια, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του ομίλου.

Η πρώτη συναλλαγή αφορά την εξαγορά της NEOS Investments, εταιρείας που δραστηριοποιείται στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), έναντι 2,25 δισ. δολαρίων. Η κίνηση ενισχύει την παρουσία της Goldman Sachs στην αγορά των ETFs, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού για τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων διεθνώς.

Η δεύτερη εξαγορά αφορά την LCN Capital Partners, επενδυτική εταιρεία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, με τίμημα που μπορεί να φτάσει τα 410 εκατ. δολάρια. Μέσω της συμφωνίας, η Goldman Sachs διευρύνει την παρουσία της στις επενδύσεις ακινήτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δραστηριότητα εναλλακτικών επενδύσεων.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις σε αρκετές δραστηριότητες, η μετοχή της Goldman Sachs έχει εμφανίσει περιορισμένη μεταβολή από την αρχή του 2026. Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων έχει επηρεάσει τις μετοχές των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων στη δραστηριότητα των κεφαλαιαγορών.

Την ίδια στιγμή, η πορεία της μετοχής συνδέεται και με ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα αμοιβών για τα ανώτατα στελέχη του ομίλου. Σύμφωνα με το Bloomberg, εφόσον η χρηματιστηριακή αξία της Goldman Sachs διατηρηθεί στα απαιτούμενα επίπεδα, ομάδα κορυφαίων στελεχών της αναμένεται να λάβει συνολικές αμοιβές άνω των 500 εκατ. δολαρίων αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

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