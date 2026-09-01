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Οι πωλήσεις οχημάτων της BYD Co. αυξήθηκαν κατά 18% τον Αύγουστο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να στηρίζεται σε αριθμό-ρεκόρ εξαγωγών για να αντισταθμίσει την υποτονική ζήτηση στην εγχώρια αγορά.

Η κατασκευάστρια του sedan Seal πούλησε λίγο περισσότερα από 440.000 αυτοκίνητα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Ο αριθμός αυτός είναι επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη του ετήσιου στόχου της, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν τον περασμένο μήνα και αντιπροσώπευσαν το 43% των συνολικών παραδόσεων, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται στη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Η BYD ανταγωνίζεται εκεί τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, εν μέρει για να αποφύγει τον έντονο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά, καθώς η αγορά αυτοκινήτου της Κίνας βρίσκεται σε πτώση εν μέσω εξασθένησης των καταναλωτικών δαπανών. Το πρώτο εξάμηνο, οι διεθνείς πωλήσεις της BYD ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 50% των εσόδων του ομίλου.

Οι επιδόσεις της BYD τον Αύγουστο ήταν βελτιωμένες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, όταν η εταιρεία τροποποίησε τις γραμμές συναρμολόγησης για να προετοιμαστεί για αναβαθμισμένες μπαταρίες. Ωστόσο, θα πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό των πωλήσεών της για να φτάσει έστω και στο κατώτερο όριο του ετήσιου στόχου της, που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 5,5 εκατομμυρίων οχημάτων.

Μεγάλο μέρος αυτού ενδέχεται να εξαρτηθεί από το κατά πόσον ο κινεζικός κολοσσός μπορεί να διατηρήσει την επιτυχία του στο εξωτερικό, καθώς ανταγωνιστές όπως η Toyota Motor Corp. και η Volkswagen AG αντεπιτίθενται με βελτιωμένα μοντέλα. Το βασικό εργοστάσιο της BYD στην Ουγγαρία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων σχετικά με καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων από υπεργολάβους —η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τήρησε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς— ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή δασμών με στόχο τα κινεζικά υβριδικά οχήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt τον Ιούνιο.

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