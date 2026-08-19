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Προς το ανώτερο άκρο των προηγούμενων προβλέψεών της αναθεώρησε η Carlsberg τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των λειτουργικών κερδών το 2026, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις στα αναψυκτικά και τις μπύρες χωρίς αλκοόλ στήριξαν τους όγκους πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο.

Ο δανέζικος ζυθοποιός αναμένει πλέον ότι τα λειτουργικά του κέρδη θα αυξηθούν κατά 4% έως 6% το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη μεταξύ 2% και 6%.

Η αναθεώρηση αντανακλά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Carlsberg να διευρύνει τη δραστηριότητά της πέρα από την παραδοσιακή αγορά της μπύρας, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται.

Ισχυρή ζήτηση για μη αλκοολούχα ποτά

Η οργανική αύξηση των όγκων πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στο 1,7%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Οι ισχυρές αυξήσεις στα αναψυκτικά και στις μπύρες χωρίς αλκοόλ αντιστάθμισαν τη σαφώς πιο περιορισμένη ανάπτυξη στην κατηγορία των premium μπιρών.

Υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάκομπ Άαρουπ-Άντερσεν, η Carlsberg επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα αλκοολούχα ποτά. Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνονται γνωστά brands όπως οι Kronenbourg και Tuborg, πέρα από την ομώνυμη Carlsberg.

Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής όσο και η μεγαλύτερη έμφαση των καταναλωτών σε θέματα υγείας επηρεάζουν τις επιλογές τους.

Όλο και περισσότεροι στρέφονται σε μπύρες χωρίς αλκοόλ και αναψυκτικά, αλλά και σε εναλλακτικές κατηγορίες ποτών όπως τα hard seltzers.

Η τάση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους παραδοσιακούς ζυθοποιούς, οι οποίοι επιχειρούν να διευρύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε να καλύψουν ένα μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ποτών.

Η μετοχή της Carlsberg είχε ενισχυθεί κατά 8,8% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Τρίτης, με τη βελτίωση των προβλέψεων για το 2026 να ενισχύει περαιτέρω τις προσδοκίες για τις επιδόσεις του ομίλου.

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