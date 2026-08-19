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Δύο πιστώσεις μέσα στο ίδιο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και, βάσει του νόμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, δηλαδή μέσα στον Σεπτέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.

Το νέο καθεστώς προβλέπει επιστροφή που μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια για κάθε έτος, χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη γενική επιστροφή ενοικίου. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το όριο να αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η διαδικασία γίνεται χωρίς αίτηση. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των προσώπων που υπηρετούν στις περιοχές που καλύπτει το μέτρο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα δουν δύο ολόκληρα ενοίκια να πιστώνονται τώρα στον λογαριασμό τους. Για όσους έχουν ήδη λάβει ή δικαιούνται τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου, το ποσό αυτό συνυπολογίζεται. Η νέα ειδική ενίσχυση συμπληρώνει το ποσό ώστε η συνολική στήριξη να φτάσει στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος.

Πρώτη πληρωμή για τα ενοίκια του 2024

Η πρώτη εκκαθάριση αφορά αναδρομικά τα μισθώματα του 2024. Ο νόμος προβλέπει ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, χρονικό όριο που συμπληρώνεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

Όποιος δεν είχε λάβει τον Νοέμβριο του 2025 τη γενική επιστροφή ενοικίου, για παράδειγμα επειδή υπερέβαινε τα εισοδηματικά όρια, μπορεί να πάρει τώρα ολόκληρη την ειδική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 2/12 του συνολικού επιλέξιμου ενοικίου που κατέβαλε το 2024.

Αντίθετα, όποιος είχε ήδη πάρει τη γενική επιστροφή για το ίδιο έτος δεν θα λάβει άλλα δύο ενοίκια. Η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται ώστε, μαζί με την επιστροφή που έχει ήδη καταβληθεί, η συνολική στήριξη να φτάσει στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος.

Η δεύτερη πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Λίγες εβδομάδες αργότερα έρχεται ο δεύτερος γύρος. Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 καταβάλλεται η ενίσχυση για τα ενοίκια που πληρώθηκαν μέσα στο 2025.

Ο βασικός κανόνας παραμένει ο ίδιος: η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε μαζί με το ένα δωδέκατο της γενικής επιστροφής το συνολικό όφελος να φτάνει στα δύο ενοίκια.

Για κάποιον, για παράδειγμα, που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο μίσθωμα είναι 6.000 ευρώ και τα 2/12 αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ. Αν έχει ήδη λάβει ή δικαιούται 500 ευρώ από τη γενική επιστροφή, η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί στα υπόλοιπα 500 ευρώ. Εάν δεν δικαιούται τη γενική επιστροφή, μπορεί να λάβει ολόκληρα τα 1.000 ευρώ μέσω του ειδικού καθεστώτος.

Με μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ, η συνολική ενίσχυση των 2/12 αντιστοιχεί σε 1.400 ευρώ, ενώ στα 800 ευρώ τον μήνα φτάνει τα 1.600 ευρώ, δηλαδή στο βασικό ανώτατο ετήσιο όριο.

Το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά το ανώτατο όριο μπορεί να ανέλθει στα 1.800 ευρώ, εφόσον βέβαια το ύψος των επιλέξιμων μισθωμάτων δικαιολογεί αντίστοιχη επιστροφή.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν στις περιοχές που καλύπτει η ρύθμιση. Από τον χώρο της Υγείας καλύπτονται γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ.

Δικαιούχοι είναι επίσης το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Για την υπαγωγή στο μέτρο αρκεί ο δικαιούχος να έχει υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αναφοράς σε περιοχή που καλύπτεται από τη ρύθμιση. Η ενίσχυση αφορά κατά κανόνα όσους υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Από την εξαίρεση της Περιφέρειας Αττικής εξαιρείται, ωστόσο, η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία καλύπτεται από το μέτρο.

Επιστροφή και για το δεύτερο σπίτι

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις είναι ότι το μισθωμένο ακίνητο δεν χρειάζεται να αποτελεί την κύρια κατοικία του εργαζομένου.

Εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, που διατηρεί την οικογενειακή κατοικία του στην Αθήνα αλλά νοικιάζει δεύτερο σπίτι στο νησί όπου υπηρετεί μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς. Το ίδιο ισχύει για γιατρό ή νοσηλευτή που χρειάζεται δεύτερη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας του.

Ακόμη και αν ο δικαιούχος άλλαξε σπίτι μέσα στην ίδια χρονιά, μπορούν να συνυπολογιστούν τα μισθώματα των διαδοχικών επιλέξιμων κατοικιών.

Και εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες διαφορές με τη γενική επιστροφή ενοικίου: δεν εφαρμόζεται εισοδηματικός κόφτης. Έτσι, εκπαιδευτικός ή υγειονομικός που είχε μείνει εκτός της γενικής επιστροφής λόγω εισοδήματος μπορεί να πάρει κανονικά την ειδική ενίσχυση, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Χωρίς αίτηση η πληρωμή – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η καταβολή γίνεται χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο, αλλά υπάρχει μία βασική προϋπόθεση: τα στοιχεία της μίσθωσης και της φορολογικής δήλωσης πρέπει να είναι σωστά καταχωρισμένα.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων, μεταξύ των οποίων τον ΑΦΜ, την υπηρεσία στην οποία εργάζονται και την Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και ο αριθμός της να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή που αφορά τα μισθώματα του 2024, λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που αφορούσαν ενεργές μισθώσεις και είχαν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Η πληρωμή πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι έχουν κάθε λόγο να ελέγξουν εγκαίρως ότι ο IBAN τους είναι σωστά καταχωρισμένος. Τα ποσά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν υπόκεινται σε κράτηση, τέλος ή εισφορά και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για τη διετία 2024-2025 το νέο καθεστώς μπορεί έτσι να οδηγήσει σε συνολική κρατική ενίσχυση που αντιστοιχεί έως και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια, δύο για κάθε έτος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλοι θα πάρουν τώρα τέσσερα καινούργια ενοίκια: όσα έχουν ήδη καταβληθεί μέσω της γενικής επιστροφής συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσό.

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