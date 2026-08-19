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Μπορεί οι Κυκλάδες να έχουν την πρωτοκαθεδρία διαχρονικά με τις πιο ακριβές τιμές στην αγορά κατοικίας, η Κρήτη ωστόσο παρουσιάζει τώρα τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στην τελευταία πενταετία με μία αύξηση στις αξίες πώλησης που αντιστοιχει στο 50%, καταγράφοντας επιπλέον και τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το 2025.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του «Spitogatos» για την πορεία της αγοράς κατοικίας στα ελληνικά νησιά εφέτος το καλοκαίρι – η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στο νησί, όπου μάλιστα το ενδιαφέρον διαχέεται σε όλη τη διάρκεια του έτους ακριβώς λόγω των επαρκών υποδομών και της συνδεσιμότητας, διαμορφώνεται τώρα στα 2.250 ευρώ ανά τ.μ. έχοντας σημειώσει άνοδο κατά 6,9% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.

Πριν από μία πενταετία το 2021, οι τιμές στην Κρήτη διαμορφώνονταν στα 1.500 ευρώ ανά τ.μ., έχοντας ξεκινήσει σαφώς πιο χαμηλά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Συνολικά εφέτος το καλοκαίρι- περίοδος κατά την οποία είναι και η πιο έντονη από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος στη λεγόμενη «νησιωτική» κτηματαγορά- οι τιμές στα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά: Στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης έφθασε τα 2.941 ευρώ/τ.μ. καταγράφοντας άνοδο κατά 5,9% σε σχέση με το 2025 και κατά 42% έναντι του 2021 οπότε το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνονταν στα 2.071 ευρώ ανά τ.μ. ως μέση ζητούμενη τιμή.

Στα νησιά του Ιονίου πλέον η μέση τιμή εφέτος είναι στα 2.531 ευρώ/τ.μ. επίσης αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ σε σχέση με το 2021, η άνοδος που έχει σημειωθεί είναι υψηλότερη και διαμορφώνεται στο +47% στην πενταετία.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου. Αντίστοιχα, στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Π.Ε. Χανίων και τα Δωδεκάνησα.

Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο

Ανά γεωγραφική ενότητα και πιο συγκεκριμένα στις Κυκλάδες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις στα επιμέρους νησιά: Μικρές ετήσιες μειώσεις, της τάξης του 1%-6%, καταγράφονται στη Μύκονο, τη Φολέγανδρο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο και την Άνδρο, ενώ η Νάξος παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Στον αντίποδα, η Αμοργός και η Αντίπαρος συγκαταλέγονται στα νησιά με τις εντονότερες ετήσιες αυξήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στην Αντίπαρο ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου, σε μια αγορά με σημαντικά μικρότερο διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών προς πώληση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της διαθέσιμης προσφοράς στην Αντίπαρο, καθώς από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση το 2ο τρίμηνο του 2026, τα 104 αφορούν νεόδμητες κατοικίες. Ετσι, τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Κυκλάδες καταγράφουν η Αντίπαρος, με μέση ζητούμεηνη τιμή στα 7.600 ευρώ /τ.μ., η Μύκονος, στα 7.059 ευρώ /τ.μ., και η Πάρος, στα 5.263 ευρώ /τ.μ..

Στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, όλα τα νησιά καταγράφουν ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025: Η Ικαρία διατηρεί την υψηλότερη μέση τιμή πώλησης, η οποία διαμορφώνεται στα 1.846 ευρώ /τ.μ., και ακολουθούν η Χίος με 1.533 ευρώ /τ.μ., η Λέσβος με 1.136 ευρώ /τ.μ. και η Σάμος με 1.059 ευρώ/ τ.μ.

Κρήτη, Δωδεκάνησα και Σποράδες

Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας διατηρεί το ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Κρήτη, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών εξακολουθεί να καταγράφει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με μέση τιμή στα 3.102 ευρώ /τ.μ., ενώ ακολουθούν περιοχή του Ρεθύμνου με μέση τιμή στα 2.202 ευρώ /τ.μ., η αντίστοιχη του Ηρακλείου με μέση τιμή στα 2.200 ευρώ /τ.μ. και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με μέση τιμή στα 1.944 ευρώ /τ.μ..

Στην κτηματαγορά των Δωδεκανήσων η δυναμική τους αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας, όπου κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 καταγράφονται διαφορετικές τάσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν η Λέρος και η Κάλυμνος, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με την αύξηση στη Λέρο να διαμορφώνεται άνω του 30% και στην Κάλυμνο να διαμορφώνεται κοντά στο 20%. Στην κορυφή των Δωδεκανήσων ως προς τις μέσες ζητούμενες τιμές βρίσκεται σταθερά η Πάτμος, με μέση τιμή πώλησης 5.000 ευρώ/ τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ /τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ/ τ.μ.

Στις Σποράδες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης παρουσιάζουν σχετικά ήπιες ετήσιες μεταβολές στα περισσότερα νησιά. Η Σκιάθος παραμένει το νησί των Σποράδων με την υψηλότερη τιμή, η οποία διαμορφώνεται στα 3.521 ευρώ /τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με 2.667 ευρώ /τ.μ., η Σκύρος με 2.402 ευρώ /τ.μ. και η Σκόπελος με 2.154 ευρώ /τ.μ..

Επτάνησα

Το Ιόνιο αποτελεί σταθερά δημοφιλή επιλογή τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό, ενδιαφέρον που αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κινούνται ανοδικά σε όλα τα νησιά του Ιονίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με μόνο τα Κύθηρα να καταγράφουν μείωση σε σχέση με πέρυσι. Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώνουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά: Οι Παξοί καταγράφουν την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών, στα 3.846 ευρώ /τ.μ., και ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ /τ.μ. και η Κεφαλονιά με μέση τιμή πώλησης στα 2.531 ευρώ /τ.μ..

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