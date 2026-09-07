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Ένα blockchain που συνδέεται με το Bitcoin και χρησιμοποιείται από αρκετά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν ψηφιακά νομίσματα αξίας περίπου 320 εκατ. δολαρίων, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των υποδομών της αγοράς crypto.

Το Liquid Network, το οποίο έχει αναπτύξει blockchain σχεδιασμένο για ταχύτερες συναλλαγές, ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν περίπου 4.000 από τα συνολικά 4.200 Bitcoin που βρίσκονταν στο πορτοφόλι Liquid Federation.

Σύμφωνα με το δίκτυο, οι δράστες εμφανίζονται ως «white-hat hackers», δηλαδή χάκερ που εντοπίζουν ευπάθειες και μετακινούν κεφάλαια με πρόθεση να τα επιστρέψουν, συχνά έναντι αμοιβής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα κεφάλαια θα επιστραφούν.

«Τα πορτοφόλια Liquid θα επηρεαστούν και ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση», ανέφερε το Liquid Network, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ανέστειλε όλες τις νέες συναλλαγές. Τα μέλη της ομοσπονδίας εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου.

Νέο περιστατικό σε σειρά επιθέσεων

Η παραβίαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων που έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας των κρυπτονομισμάτων. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, επιτιθέμενος αφαίρεσε περίπου 6 εκατ. δολάρια από πλατφόρμα δανεισμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την Crypto.com.

Τον Αύγουστο, επίθεση στο δημοφιλές offline πορτοφόλι Bitcoin Coldcard είχε επίσης προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με τον ασφαλέστερο τρόπο φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το Liquid Network ξεκίνησε το 2018 από την Blockstream, εταιρεία τεχνολογίας blockchain που συνίδρυσε ο κρυπτογράφος και υποστηρικτής του Bitcoin Άνταμ Μπακ. Σήμερα το δίκτυο διαχειρίζεται μια ομοσπονδία περισσότερων από 80 ανταλλακτηρίων, εταιρειών υποδομών και διαχειριστών κεφαλαίων.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με το Liquid Network, τα κεφάλαια αποσύρθηκαν μέσω της SideSwap, μιας πλατφόρμας διακανονισμού που είναι εξουσιοδοτημένη να διεκπεραιώνει μεταφορές από το δίκτυο. Η εταιρεία διευκρίνισε, πάντως, ότι το σχετικό κλειδί ασφαλείας δεν παραβιάστηκε.

Το Liquid χρησιμοποιείται από ανταλλακτήρια για ταχύτερο διακανονισμό συναλλαγών, καθώς το βασικό blockchain του Bitcoin μπορεί σε περιόδους υψηλής συμφόρησης να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος συναλλαγών.

Για να επιταχύνει τη διαδικασία, το δίκτυο εκδίδει το Liquid Bitcoin (L-BTC) έναντι πραγματικών Bitcoin, τα οποία δεσμεύονται ως κάλυψη. Μεταξύ των μεγάλων ανταλλακτηρίων που αναφέρονται ως χρήστες του Liquid περιλαμβάνονται τα BTSE και Bitfinex, ενώ χρήστης ήταν και το BitMEX.

Ο Ανέιριν Φλιν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας FailSafe, ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανό σφάλμα που επέτρεψε τη δημιουργία L-BTC.

Όπως σημείωσε, με περίπου το 95% των αποθεματικών να έχει αποσυρθεί και το δίκτυο να βρίσκεται σε παύση λειτουργίας, το περιστατικό αναδεικνύει μια κρίσιμη αδυναμία στο μοντέλο επικύρωσης και κάλυψης του Liquid Network.

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