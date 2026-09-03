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Το Bitcoin δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει μια πειστική διάσπαση πάνω από τα 80.000 δολάρια, καθώς η ζήτηση από Αμερικανούς επενδυτές παραμένει ασταθής, προκαλώντας αμφιβολίες για τη διάρκεια του τελευταίου ανοδικού κύματος.

Οι εισροές στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF ενισχύθηκαν τον Αύγουστο, ωστόσο η εικόνα παραμένει μικτή. Τα διαπραγματεύσιμα κεφάλαια κατέγραψαν δύο ημέρες σημαντικών εκροών την τελευταία εβδομάδα, ενώ ένας ακόμη δείκτης που παρακολουθεί την αμερικανική ζήτηση δείχνει έλλειψη δυναμικής.

Συγκεκριμένα, το επταήμερο μέσο premium του Coinbase, το οποίο συγκρίνει τις τιμές στο μεγαλύτερο αμερικανικό ανταλλακτήριο με εκείνες διεθνών πλατφορμών, παραμένει σε αρνητικό έδαφος για περισσότερους από τέσσερις μήνες. Ακόμη και το ράλι του περασμένου μήνα δεν κατάφερε να το επαναφέρει σε θετικό επίπεδο.

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Τα μεικτά αυτά μηνύματα δείχνουν ότι η ανάκαμψη του Bitcoin δεν έχει προσελκύσει ακόμη το είδος της σταθερής αμερικανικής ζήτησης που συνόδευσε προηγούμενες ανοδικές κινήσεις.

Η Glassnode ανέφερε ότι η μέση ημερήσια εισροή στα ETF κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ράλι έφθασε τα 290 εκατ. δολάρια, ωστόσο η συνολική δραστηριότητα συναλλαγών παρέμεινε χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενες ανοδικές αγορές.

«Οι εισροές που βασίζονται σε μεμονωμένες ειδήσεις πολιτικής χωρίς ευρύτερη δυναμική στην αγορά συχνά συμπίπτουν με τοπικά σημεία καμπής», ανέφερε η Glassnode σε σημείωμά της.

Η Fed και οι πωλήσεις περιορίζουν τις προοπτικές

Την ίδια στιγμή, το μακροοικονομικό περιβάλλον γίνεται λιγότερο ευνοϊκό για τα κρυπτονομίσματα.

Η πιο επιθετική στάση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την περασμένη εβδομάδα αναζωπύρωσε τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σύντομα σε αύξηση επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed είναι προγραμματισμένη για τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το Bitcoin αντιμετωπίζει πιθανό «ταβάνι» τιμών. Σύμφωνα με την Glassnode, οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι του κρυπτονομίσματος στοχεύουν τη ζώνη των 83.000 έως 86.000 δολαρίων για ρευστοποιήσεις, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ανοδική κίνηση πριν από αυτά τα επίπεδα.

«Το ράλι στηρίχθηκε εν μέρει σε short squeeze»

Ένα σημαντικό μέρος της ανόδου του Αυγούστου φαίνεται ότι προήλθε από κλείσιμο short θέσεων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει περιθώριο νέας ανόδου.

«Υποψιαζόμαστε ότι μεγάλο μέρος αυτού του ράλι προήλθε από κάλυψη short θέσεων, κάτι που έχει αφήσει τις τοποθετήσεις σχεδόν ουδέτερες», ανέφερε ο Τόνι Σάικαμορ, αναλυτής της IG Australia.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι διορθώσεις προς την περιοχή των 70.000-75.000 δολαρίων θα συνεχίσουν να προσελκύουν αγοραστές, με σημείο αναφοράς τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ο οποίος βρίσκεται στα 69.507 δολάρια.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν το πρωί της Πέμπτης κοντά στα 77.700 δολάρια στο Λονδίνο.

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