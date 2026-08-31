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Για τους αρχάριους, μπορεί να φαίνεται ότι οι αγορές είναι στάσιμες αυτή τη στιγμή. Η δραστηριότητα στις μετοχές ήταν ήπια τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον σε σύγκριση με τις απότομες διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών.

Όμως, οι πραγματικοί επενδυτές γνωρίζουν ότι η δραστηριότητα δεν σταματά ποτέ — απλώς μετατοπίζεται σε ένα διαφορετικό τμήμα της αγοράς. Και όσοι παρακολουθούν προσεκτικά κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα σε μια δημοφιλή επενδυτική στρατηγική που επιστρέφει με δύναμη.

Όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο τη λεγόμενη debasement trade (συναλλαγή υποτίμησης), η οποία, στην ουσία, αποτελεί ένα στοίχημα για ανεξέλεγκτα δημοσιονομικά ελλείμματα και επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Περιλαμβάνει την κατοχή σπάνιων περιουσιακών στοιχείων (χρυσός, bitcoin) και την πώληση του νομίσματος που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποδυναμώνουν (το δολάριο ΗΠΑ).

Η αγορά βρήκε έναν νέο λόγο να κάνει αυτό το στοίχημα, αφού ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ένα απροσδόκητο σχέδιο επαναγοράς ομολόγων με σκοπό τη μείωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Η προσπάθεια του Μπέσεντ απέδωσε μερικώς. Οι αποδόσεις υποχώρησαν από τα υψηλά τους επίπεδα και παραμένουν ελαφρώς χαμηλότερες.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό μήνυμα για τους επενδυτές ήταν ότι το σχέδιο δεν αντιμετώπισε ουσιαστικά τις δυνάμεις που ωθούν τις αποδόσεις προς τα πάνω: ένα δημόσιο χρέος σχεδόν 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επίμονα ελλείμματα και το απειλητικό «φάντασμα» του πληθωρισμού.

Η αγορά θεωρεί όλο και περισσότερο το σχέδιο επαναγοράς ομολόγων του Μπέσεντ ως ένα «τσιρότο» και όχι ως μακροπρόθεσμη λύση — μια άποψη που συνέβαλε στην αποδυνάμωση του δολαρίου και στην αναζωπύρωση των συναλλαγών που στοχεύουν στην υποτίμηση του νομίσματος.

Ακολουθούν οι παράγοντες που ωθούν τα περιουσιακά στοιχεία προς την κερδοφόρα πλευρά, σύμφωνα με το Business Insider:

Χρυσός

Η πρόσφατη άνοδος του πολύτιμου μετάλλου ξεκίνησε πριν από την ανακοίνωση της επαναγοράς από τον Μπέσεντ, γεγονός που την καθιστά κάτι περισσότερο από μια αντίδραση μίας ημέρας σε μια αλλαγή πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Το δολάριο βρισκόταν ήδη υπό πίεση μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για τη στήριξη του γιεν στις αρχές του μήνα.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για πληθωρισμό, ενώ η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Υπουργείου Οικονομικών έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, το σχέδιο επαναγοράς έδωσε στους επενδυτές έναν νέο λόγο να κατέχουν χρυσό, ο οποίος είναι σπάνιος, πολιτικά ουδέτερος και εκτός του συστήματος του δολαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν μια άνοδος 14% για τον χρυσό κατά τον Αύγουστο.

Bitcoin

Ενώ ο χρυσός σημείωσε άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, η ραγδαία άνοδος του bitcoin είναι πολύ πιο πρόσφατη. Το βασικό σημείο καμπής ήταν η ανακοίνωση τoυ Μπέσεντ για την επαναγορά στις 19 Αυγούστου, η οποία οδήγησε την απόδοση των 30ετών ομολόγων του Δημοσίου σε πτώση 9 μονάδων βάσης μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Το bitcoin έχει σημειώσει άνοδο άνω του 20% από τότε.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικές είναι οι εισροές κεφαλαίων στο χρυσό και το bitcoin — το είδος της χρηματοοικονομικής δυναμικής που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση μιας ανοδικής πορείας.

Αυτά τα ETF έχουν απορροφήσει ποσά-ρεκόρ των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες πέντε ημέρες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο χρυσός και το bitcoin μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τα δύο προσφέρουν έκθεση σε σπάνια περιουσιακά στοιχεία εκτός του συστήματος του δολαρίου — κάτι για το οποίο υπάρχει σαφώς μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή.

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