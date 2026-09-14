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Η Chevron εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε υποδομές εισαγωγής LNG στην Ευρώπη, ωστόσο ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το μεθάνιο προτού αναλάβει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου του αμερικανικού ενεργειακού ομίλου.

Η Chevron ενδιαφέρεται να αναπτύξει δυναμικότητα επαναεριοποίησης LNG, στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο φυσικό αέριο μέσω αγωγών στην Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα ο Φρίμαν Σαχίν, πρόεδρος της Chevron για το παγκόσμιο φυσικό αέριο.

Μια τέτοια επένδυση θα επέτρεπε στην εταιρεία να διοχετεύει το εισαγόμενο φυσικό αέριο απευθείας στο ευρωπαϊκό δίκτυο και να αποκτήσει πρόσβαση σε πελάτες στα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Μας ενδιαφέρει πολύ η Ευρώπη», δήλωσε ο Σαχίν. Με τη δημιουργία δυναμικότητας επαναεριοποίησης —τη διαδικασία μέσω της οποίας το LNG μετατρέπεται ξανά σε αέρια μορφή— «μπορείς να τροφοδοτείς απευθείας το δίκτυο και να συμβάλλεις στη στήριξη αυτής της αγοράς».

Η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες έχει αυξηθεί κατακόρυφα, από τότε που η ήπειρος έχασε το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Chevron, για να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις στις υποδομές που υποστηρίζουν αυτές τις εισαγωγές απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το μεθάνιο.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για το μεθάνιο

Βάσει της τελευταίας πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με απαιτήσεις παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Παράλληλα, έως το 2030, οι εισαγωγές που θα υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο έντασης εκπομπών μεθανίου θα υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, ενώ κατά την παραγωγή και τη μεταφορά του μπορεί να σημειωθούν διαρροές ή εκπομπές. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο παγιδεύει περίπου 80 φορές περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα σε χρονικό ορίζοντα 20 ετών.

Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι το αμερικανικό LNG θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε άλλες αγορές εάν η ΕΕ αρνηθεί να χαλαρώσει τους κανόνες της, ενώ και ενώσεις του ενεργειακού κλάδου έχουν ζητήσει την επανεξέταση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Η συζήτηση αναμένεται να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Εάν πρόκειται να αναλάβεις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για επαναεριοποίηση, χρειάζεσαι μεγαλύτερη σαφήνεια και γύρω από αυτά τα ρυθμιστικά ζητήματα», δήλωσε ο Σαχίν. «Με τους σωστούς όρους και στο κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, θα μας ενδιέφερε πολύ να συνεργαστούμε με τους κατάλληλους εταίρους», πρόσθεσε.

Στο ραντάρ Ανατολική Μεσόγειος και Αργεντινή

Ευρύτερα, η Chevron εξετάζει τρόπους για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην παγκόσμια αγορά LNG.

Μεταξύ των ευκαιριών που αξιολογεί η εταιρεία είναι η εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που διαθέτει στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αργεντινή, ενδεχομένως μέσω μιας πλωτής μονάδας εξαγωγής LNG.

Παράλληλα, η Chevron εξετάζει τη δυνατότητα εξασφάλισης πρόσθετων ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Σαχίν, καθώς ο αμερικανικός ενεργειακός όμιλος επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία του στην ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

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