Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που έχουν εκτιναχθεί μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, δύσκολα θα αποκλιμακωθούν το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Chevron στην Αυστραλία, Μπαλάτζι Κρισναμούρτι.

«Δυσκολεύομαι να δω τις τιμές να υποχωρούν» μέσα στους επόμενους έξι μήνες περίπου, δήλωσε ο Κρισναμούρτι σε σημερινή συνέντευξή του στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του συνεδρίου Gastech στην Μπανγκόκ.

Όπως εξήγησε, το αυστραλιανό LNG διαπραγματεύεται πλέον με premium, καθώς η γεωγραφική εγγύτητα της Αυστραλίας με τις μεγάλες αγορές της Ασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των προβλημάτων στην παγκόσμια προσφορά.

Η αμερικανική Chevron, η οποία διαχειρίζεται τα έργα Gorgon και Wheatstone στην Αυστραλία, έχει επωφεληθεί από την εκτίναξη των τιμών μετά την απώλεια των εξαγωγών του Κατάρ, το οποίο πριν από την κρίση αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής LNG.

Οι υψηλές τιμές περιορίζουν τη ζήτηση

Η άνοδος των τιμών, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει περιορισμό της ζήτησης βραχυπρόθεσμα, ενώ δημιουργεί και τον κίνδυνο χαμηλότερης κατανάλωσης σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, καθώς οι χώρες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να προστατευθούν από μελλοντικά σοκ στην προσφορά.

Ο πόλεμος έχει παράλληλα αλλάξει τη συμπεριφορά των αγοραστών. Σύμφωνα με τον Κρισναμούρτι, οι πελάτες στρέφονται ολοένα περισσότερο σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια έχει πλέον περάσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους.

«Βραχυπρόθεσμα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ορισμένες προσαρμογές στη ζήτηση», ανέφερε ο επικεφαλής της Chevron Australia.

Η AI νέος μοχλός ζήτησης για LNG

Σε βάθος χρόνου, ωστόσο, η Chevron παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές της αγοράς. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αποτελέσει βασική πηγή αύξησης της ζήτησης για LNG, σύμφωνα με τον Κρισναμούρτι.

Η τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με την ανάπτυξη της AI δημιουργεί, κατά τον ίδιο, ευκαιρίες και για data centers στην Αυστραλία.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες προσαρμογές που προκαλεί η εκτίναξη των τιμών, ο επικεφαλής της Chevron Australia εκτιμά ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα της αγοράς παραμένει ισχυρή.

«Μακροπρόθεσμα, τα θεμελιώδη μεγέθη, ιδιαίτερα για το LNG, παραμένουν πολύ ισχυρά», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Goldman Sachs: H Ιαπωνία διαθέτει ομολογιακά αποθέματα αξίας $1 τρισ. – Προβλέπει νέα παρέμβαση στο γιεν

Χρυσός: Το παράδοξο ράλι που αγνοεί Fed, ακριβό πετρέλαιο και ισχυρό δολάριο

Bloomberg: H UBS δίνει παράταση στην ION του Πινιατάρο για το δάνειο της Prelios – Στο μικροσκόπιο τα εταιρικά χρέη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ