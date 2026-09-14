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Την περαιτέρω επέκταση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου, από την Αργεντινή έως την Ανατολική Μεσόγειο εξετάζει η Chevron, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από αγοραστές που αναζητούν μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τομέα Global Gas της Chevron, Φρίμαν Σαχίν, οι διεθνείς αγορές φυσικού αερίου έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με δύο μεγάλες αναταράξεις μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 και η φετινή σύγκρουση με το Ιράν περιόρισαν τις προμήθειες από δύο κορυφαίους παραγωγούς, τη Ρωσία και το Κατάρ, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές του LNG. (Διαβάστε επίσης: Chevron Australia: Οι υψηλές τιμές του LNG θα διατηρηθούν για τουλάχιστον έξι μήνες)

«Αυτό που βλέπουμε από αυτή την κρίση είναι ότι ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ανάγκη για διαφοροποίηση – τόσο των πηγών προμήθειας όσο και των διαφορετικών μορφών συμβολαίων», ανέφερε ο Σαχίν, σημειώνει το Reuters. Όπως πρόσθεσε, οι αγοραστές δεν θα πρέπει να αφήνουν τους εαυτούς τους εκτεθειμένους στην αγορά spot, η οποία δεν διαθέτει την ίδια ρευστότητα με τις αγορές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Στα 20 εκατ. τόνους το χαρτοφυλάκιο LNG

Η Chevron αναμένεται να διαθέτει περίπου 20 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως δυναμικότητας προμήθειας LNG. Από αυτούς, τα 16 εκατ. τόνοι θα προέρχονται από την καθαρή παραγωγή φυσικού αερίου των δικών της έργων, ενώ ακόμη 4 εκατ. τόνοι θα προέρχονται από συμβόλαια στον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ, οι παραδόσεις των οποίων ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και θα αυξηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

«Εξετάζουμε τρόπους για να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Σαχίν στο περιθώριο του συνεδρίου Gastech στην Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αργεντινή προσφέρει σημαντικές προοπτικές μέσω της ανάπτυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Ανατολική Μεσόγειος.

Η Chevron εξετάζει επίσης περαιτέρω ευκαιρίες στην Αυστραλία και την Αφρική, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα θα προσφέρουν τις κατάλληλες επενδυτικές, φορολογικές και ρυθμιστικές συνθήκες. Ο Σαχίν επισήμανε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έχει καταστήσει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου.

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Ελλάδα

Ο επικεφαλής του τομέα φυσικού αερίου της Chevron δεν διευκρίνισε σε ποιες ακριβώς περιοχές της Αφρικής, της Αυστραλίας ή της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσε να επεκταθεί ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός.

Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στον επενδυτικό χάρτη της εταιρείας. Τον Ιούνιο, η Chevron έλαβε έγκριση για να αναλάβει τον ρόλο του operator και να ηγηθεί των ερευνών φυσικού αερίου σε υπεράκτιο μπλοκ ανοικτά της Ελλάδας, διευρύνοντας την παρουσία της στην περιοχή.

Οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες θα πρέπει, πάντως, να σταθμιστούν έναντι των σχεδίων της Chevron στη Βενεζουέλα, όπου η εταιρεία και οι εταίροι της σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα από 7 δισ. δολάρια, με στόχο να υπερδιπλασιάσουν την παραγωγή πετρελαίου έως το 2031.

«Ακούω ότι στη Βενεζουέλα θα χρειαστεί να κατευθυνθεί πολύ κεφάλαιο το επόμενο διάστημα», ανέφερε ο Σαχίν, προσθέτοντας ότι όλα τα δυνητικά έργα της Chevron αξιολογούνται και κατατάσσονται με βάση τις επενδυτικές προτεραιότητες του ομίλου.

Από την Αυστραλία έως την Ασία

Η Chevron διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στην Αυστραλία, όπου λειτουργεί το Gorgon, το μεγαλύτερο έργο LNG της χώρας, καθώς και το Wheatstone. Μεγάλο μέρος της αυστραλιανής παραγωγής της κατευθύνεται στην Ιαπωνία.

«Η Ιαπωνία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική μας αγορά, ενώ έχουμε σημαντικές διαρθρωτικές ευκαιρίες στη Σιγκαπούρη», δήλωσε ο Σαχίν, σημειώνοντας ότι η Κίνα και η Νότια Κορέα παραμένουν επίσης ελκυστικές αγορές.

Στη Σιγκαπούρη, η Chevron υπέγραψε το 2024 συμφωνία για την προμήθεια της Sembcorp Industries με έως 600.000 τόνους LNG ετησίως από το 2028.

Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι αγοραστές LNG εξασφαλίζουν τις προμήθειές τους. Σύμφωνα με τον Σαχίν, κρατικά υποστηριζόμενες εταιρείες εισαγωγής εμφανίζονται πλέον περισσότερο πρόθυμες να συνάψουν συμβόλαια με προμηθευτές που διαθέτουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε διακρατικές συμφωνίες.

Στο ραντάρ και η Ινδία

Η Chevron επιδιώκει παράλληλα να ενισχύσει την παρουσία της στην Ινδία, καθώς εκτιμά ότι η ζήτηση της χώρας για LNG θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Θα ήθελα πολύ να έχουμε μια συμφωνία στην Ινδία. Απλώς δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τιμή», δήλωσε ο Σαχίν. Όπως πρόσθεσε, η ινδική αγορά εξακολουθεί να εξελίσσεται και αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε βάθος χρόνου.

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