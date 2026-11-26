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Η επιστροφή μεγάλων hedge funds και εταιρειών χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χονγκ Κονγκ προκαλεί νέα άνοδο στα ενοίκια των γραφείων, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Εταιρείες όπως η Jane Street, η Point72 Asset Management και η Susquehanna International Group μισθώνουν ολοένα περισσότερους ορόφους σε εμβληματικά κτίρια της πόλης, καθώς ενισχύουν τις δραστηριότητές τους στην Ασία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ενοίκια στις κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 15%, ενώ τα ποσοστά κενών γραφείων έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών. Η αυξημένη δραστηριότητα στις αρχικές δημόσιες προσφορές IPO ενισχύει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ τα ενοίκια παραμένουν σχετικά χαμηλά σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πολυετή κρίση της αγοράς.

«Τα hedge funds και οι εταιρείες ειδικών διαπραγματευτών επεκτείνονται υπό τον φόβο ότι θα χάσουν την ευκαιρία», αναφέρει ο Ρίκι Λάου, διευθύνων σύμβουλος μισθώσεων της Savills στο Χονγκ Κονγκ. Όπως εξηγεί, οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι λιγότερο ευαίσθητες στο ύψος των ενοικίων και προτιμούν να εξασφαλίσουν επιπλέον χώρους σήμερα, παρά να αντιμετωπίσουν ελλείψεις όταν αυξηθεί το προσωπικό τους.

Οι μεγάλες συμφωνίες

Η ανάκαμψη της ζήτησης ευνοεί μεγάλους ιδιοκτήτες εμπορικών ακινήτων, όπως η CK Asset Holdings του δισεκατομμυριούχου Λι Κα-σινγκ και η Henderson Land Development. Το Cheung Kong Center II, ένα από τα σημαντικότερα κτίρια γραφείων της CK Asset, είναι πλέον σχεδόν πλήρως μισθωμένο. Η εικόνα διαφέρει εντυπωσιακά από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 2023, όταν η πληρότητα έφθανε μόλις το 10%.

Η Susquehanna έχει μισθώσει τρεις ορόφους, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.830 τ.μ., υπερδιπλασιάζοντας τον χώρο που χρησιμοποιούσε σε κοντινό κτίριο. Στους νέους μισθωτές περιλαμβάνονται επίσης οι Jupiter Research Capital, CGS International και Webull. Η Point72, του δισεκατομμυριούχου Στιβ Κόεν, επέκτεινε για τρίτη φορά τα γραφεία της στον πύργο Henderson, φθάνοντας συνολικά περίπου τα 9.290 τ.μ. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές κινήσεις, η εταιρεία εξετάζει την προσωρινή υπεκμίσθωση μέρους των χώρων σε μικρότερα επενδυτικά σχήματα ή family offices, μέχρι να χρειαστεί η ίδια να τους χρησιμοποιήσει λόγω αύξησης του προσωπικού της.

Επέκταση των hedge funds

Η Jane Street ήταν από τις πρώτες εταιρείες που ξεκίνησαν το νέο κύμα μισθώσεων. Το 2025 υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία ενοικίασης γραφείων στην περιοχή Central εδώ και δεκαετίες, εξασφαλίζοντας περισσότερα από 20.700 τ.μ. στο συγκρότημα Central Yards, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2027. Η βρετανική Qube Research & Technologies μισθώνει έξι ορόφους στο Two International Finance Centre, τους οποίους εγκαταλείπει η UBS, καθώς μεταφέρει τις δραστηριότητές της σε νέο κτίριο στην απέναντι πλευρά του λιμανιού Victoria.

Η Qube έχει επεκτείνει τις ομάδες επιχειρηματικών κεφαλαίων και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με τις παραδοσιακές στρατηγικές hedge funds. Στις εταιρείες που αυξάνουν την παρουσία τους στο Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνονται επίσης οι Jump Trading, ExodusPoint Capital Management και Hudson Bay Capital Management. Η Citadel Securities σχεδιάζει αύξηση των γραφειακών της χώρων κατά 40%, ενώ η IMC Trading σκοπεύει να διπλασιάσει το προσωπικό της στην πόλη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ επιδιώκει παράλληλα να προσελκύσει περισσότερους διαχειριστές κεφαλαίων, εξετάζοντας φορολογικές απαλλαγές για τις αμοιβές τύπου carried interest, που αποτελούν σημαντικό μέρος των αποδοχών στελεχών επενδυτικών εταιρειών.

Άνοδος 16% στα ενοίκια

Σύμφωνα με στοιχεία της CBRE, τα ενοίκια γραφείων κατηγορίας Α στην περιοχή Central αυξήθηκαν περίπου 16% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Σε ορισμένα από τα πιο περιζήτητα κτίρια, η αύξηση έφθασε το 24%, ενώ η συνολική άνοδος των ενοικίων στην αγορά διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Σε λιγότερο κεντρικές περιοχές, πάντως, οι τιμές εξακολουθούν να υποχωρούν. Το Χονγκ Κονγκ ακολουθεί την ανοδική τάση των ενοικίων σε μεγάλα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Τόκιο.

Σύμφωνα με τη Savills, τα ενοίκια των κορυφαίων επαγγελματικών χώρων του Χονγκ Κονγκ είναι τα δεύτερα υψηλότερα διεθνώς, μετά το West End του Λονδίνου. «Τα ενοίκια επιστρέφουν πλέον στα επίπεδα που είχαμε δει πριν από τρία χρόνια και οι μισθωτές σπεύδουν να εξασφαλίσουν νέες συμφωνίες», δηλώνει ο Γκρέιαμ Τόρε, επικεφαλής της Hongkong Land στην περιοχή Central.

Η αυξημένη ζήτηση από χρηματοοικονομικές εταιρείες οδήγησε το συνολικό ποσοστό κενών γραφείων κατηγορίας Α στο 12,4% τον Σεπτέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με την JLL. Στα ακίνητα της Hongkong Land στην περιοχή Central, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται περίπου στο 5%. Τα κτίρια One και Two International Finance Centre παραμένουν σχεδόν πλήρως μισθωμένα, με υποψήφιους ενοικιαστές να διεκδικούν χώρους προτού αποχωρήσουν οι προηγούμενοι.

Περιορισμένη προσφορά γραφείων

Η αγορά αναμένεται να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ έχει αναστείλει εδώ και τρία χρόνια τις πωλήσεις οικοπέδων για εμπορικές αναπτύξεις, με στόχο τον περιορισμό της υπερπροσφοράς. Σύμφωνα με τη Savills, δεν αναμένεται να προστεθούν νέοι γραφειακοί χώροι στην περιοχή Central από το 2028 έως το 2031. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα οδηγεί ήδη εταιρείες σε γειτονικές περιοχές, όπως το Admiralty και το Sheung Wan, αλλά και στο West Kowloon, στην απέναντι πλευρά του λιμανιού.

Εκεί, η Sun Hung Kai Properties αναμένεται να ολοκληρώσει το 2027 το νέο συγκρότημα Artist Square Towers, στο οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει χώρους η JPMorgan Chase. «Η ζήτηση από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα για την αγορά γραφείων», εκτιμά η Άντα Φουνγκ, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της CBRE στο Χονγκ Κονγκ.