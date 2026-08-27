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Η Delivery Hero στρέφεται ολοένα περισσότερο στα συνδρομητικά προγράμματα προκειμένου να ενισχύσει την αφοσίωση των πελατών και να προστατεύσει τα μερίδια αγοράς της, καθώς ο ανταγωνισμός σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αγορές της παραμένει εξαιρετικά έντονος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας διανομής φαγητού, Νίκλας Έστμπεργκ, χαρακτήρισε την κατάσταση σε ορισμένες αγορές τα τελευταία δύο χρόνια «αρκετά σκληρή», σημειώνοντας ωστόσο ότι η διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης έχει λειτουργήσει θετικά για τον όμιλο.

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές ηπείρους μέσω θυγατρικών της και βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στόχαστρο πρότασης εξαγοράς από την αμερικανική Uber, αναβάθμισε νωρίτερα την Πέμπτη τις προβλέψεις της για το 2026.

«Τα καλά νέα είναι ότι είναι δύσκολο να περάσεις από έναν πολύ σκληρό ανταγωνισμό σε κάτι ακόμη χειρότερο. Επομένως, τα πράγματα μπορούν μόνο να βελτιωθούν», δήλωσε ο Έστμπεργκ. «Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός είναι πραγματικά έντονος, αλλά δεν είναι σκληρότερος από πέρυσι».

Το «όπλο» των συνδρομών

Η Delivery Hero βασίζεται σε αυξανόμενο βαθμό στα συνδρομητικά προγράμματα, με στόχο να διατηρεί τους πελάτες στις πλατφόρμες της και να υπερασπίζεται τη θέση της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Τα προγράμματα συνδρομών θεωρούνται σημαντικό πλεονέκτημα για τις πλατφόρμες delivery, καθώς ενθαρρύνουν τις επαναλαμβανόμενες παραγγελίες, περιορίζουν την απώλεια πελατών και επιτρέπουν στις εταιρείες να κατανέμουν το κόστος μάρκετινγκ σε μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον Έστμπεργκ, η αφοσίωση των πελατών έχει βοηθήσει την Delivery Hero να αντέξει πολυετή περίοδο έντονου ανταγωνισμού σε κρίσιμες αγορές, όπως η Σαουδική Αραβία και η Νότια Κορέα.

Στη Νότια Κορέα, περίπου οι μισοί πελάτες της εταιρείας είναι συνδρομητές, ενώ στη Σαουδική Αραβία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει περίπου στο 60%.

«Σήμερα είμαστε κάτι περισσότερο από μια εταιρεία διανομής φαγητού», τόνισε ο Έστμπεργκ, εξηγώντας ότι η διεύρυνση των υπηρεσιών της Delivery Hero δίνει στους καταναλωτές περισσότερους λόγους να γίνουν συνδρομητές και ενισχύει την πιστότητά τους στην πλατφόρμα.

Εντείνεται η μάχη στην Ασία

Η γερμανική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις στην Ασία, μια περιοχή όπου οι πλατφόρμες delivery μάχονται για μερίδια σε αρκετές μεγάλες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.

Τον Μάρτιο, η Delivery Hero συμφώνησε να πουλήσει τη δραστηριότητα της Foodpanda στην Ταϊβάν στη Grab της Σιγκαπούρης, έναντι 600 εκατ. δολαρίων.

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε ενώ αρκετοί μεγάλοι μέτοχοι της Delivery Hero ασκούσαν πιέσεις στη διοίκηση για στρατηγική επανεξέταση των δραστηριοτήτων της, καθώς ο όμιλος επιχειρεί να επικεντρωθεί στις αγορές και τις υπηρεσίες με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.

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