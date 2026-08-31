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Η Uber ενισχύει το πλαίσιο προστασίας για τις μετακινήσεις ανηλίκων, δοκιμάζοντας ένα νέο εργαλείο που δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διαδρομής του παιδιού τους. Η νέα λειτουργία αξιοποιεί την κάμερα του κινητού του οδηγού και έρχεται να προστεθεί στα ήδη διαθέσιμα εργαλεία παρακολούθησης και επαλήθευσης των teen rides.

Με τη νέα δυνατότητα, ένας εξουσιοδοτημένος γονέας ή κηδεμόνας μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συνδεθεί μέσω της εφαρμογής και να παρακολουθήσει ζωντανά εικόνα από τη διαδρομή του εφήβου. Για τη μετάδοση χρησιμοποιείται η μπροστινή κάμερα, δηλαδή η selfie camera, του smartphone του οδηγού.

Η εφαρμογή θα ενημερώνει τον συνδεδεμένο κηδεμόνα όταν υπάρχει διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση βίντεο, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει απευθείας μέσα από την Uber. Παράλληλα, τόσο ο οδηγός όσο και ο ανήλικος επιβάτης θα λαμβάνουν ειδοποίηση όταν ο γονέας αρχίζει να βλέπει το live feed.

Πού δοκιμάζεται η νέα λειτουργία

Το νέο μέτρο ασφαλείας πρόκειται να αναπτυχθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες και, σε πρώτη φάση, δοκιμάζεται σε εννέα αγορές των ΗΠΑ.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Ατλάντα, το Φοίνιξ, το Ορλάντο, το Σαν Αντόνιο, το Κλίβελαντ και το Ελ Πάσο στο Τέξας, καθώς και η περιοχή Ράλεϊ-Ντάραμ στη Βόρεια Καρολίνα, το Πόρτλαντ στο Όρεγκον και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ.

Η χρονική στιγμή της δοκιμής συμπίπτει με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι μετακινήσεις παιδιών προς και από σχολικές εγκαταστάσεις, αθλητικές δραστηριότητες, φροντιστήρια και άλλες εξωσχολικές υποχρεώσεις.

Η Uber έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην αγορά των μετακινήσεων εφήβων. Η σχετική υπηρεσία, που επιτρέπει σε παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών να πραγματοποιούν διαδρομές με οδηγούς οι οποίοι διαθέτουν υψηλή βαθμολογία και εμπειρία, έχει καταγράψει δεκάδες εκατομμύρια μετακινήσεις από τότε που ξεκίνησε, το 2023.

Η υπηρεσία έχει πλέον επεκταθεί σε περισσότερες από 50 χώρες, στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία που αποκτά η συγκεκριμένη κατηγορία μετακινήσεων για την πλατφόρμα.

Προαιρετική η ενεργοποίηση για τους οδηγούς

Η δυνατότητα μετάδοσης εικόνας, πάντως, δεν θα ενεργοποιείται υποχρεωτικά σε κάθε διαδρομή. Για να είναι διαθέσιμο το live video, θα πρέπει ο οδηγός να έχει επιλέξει προηγουμένως να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία στις μετακινήσεις που πραγματοποιεί.

Η μετάδοση θα λειτουργεί στο παρασκήνιο και θα προσαρμόζεται στις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου του οδηγού. Παράλληλα, το σύστημα θα παρακολουθεί παραμέτρους όπως η στάθμη της μπαταρίας, η θερμοκρασία και η απόδοση της συσκευής, ώστε η λειτουργία να μην προκαλεί προβλήματα στο smartphone.

Εάν διαπιστωθεί ότι η συσκευή επιβαρύνεται υπερβολικά ή ότι η σύνδεση στο δίκτυο είναι ασταθής, η εφαρμογή θα μπορεί να διακόπτει αυτόματα τη ζωντανή μετάδοση.

Κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι οδηγοί καλούνται να τοποθετούν το κινητό τους σε κατάλληλη θέση, ώστε η κάμερα να έχει καθαρή οπτική επαφή με το πίσω κάθισμα. Με αυτόν τον τρόπο ο συνδεδεμένος γονέας θα μπορεί να βλέπει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ανήλικος κατά τη μετακίνησή του.

Ποιοι μπορούν να βλέπουν το live video

Πρόσβαση στη ζωντανή εικόνα δεν θα έχει οποιοσδήποτε γνωρίζει τα στοιχεία του ανηλίκου. Η δυνατότητα περιορίζεται αποκλειστικά στους ενήλικες που είναι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό του εφήβου, ενώ η παρακολούθηση θα είναι δυνατή μόνο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκεκριμένη διαδρομή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα της ιδιωτικότητας. Το βίντεο της ζωντανής μετάδοσης δεν θα παραμένει διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής. Ούτε ο οδηγός ούτε ο γονέας ή κηδεμόνας ούτε ο έφηβος θα μπορούν να επιστρέψουν αργότερα στο υλικό και να το παρακολουθήσουν.

Η φιλοσοφία είναι αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζεται στις ηχητικές καταγραφές των διαδρομών, με τη νέα δυνατότητα να λειτουργεί ως εργαλείο επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο και όχι ως αρχείο βίντεο στο οποίο θα έχουν μελλοντική πρόσβαση οι εμπλεκόμενοι.

Το «δίχτυ» ασφαλείας για τις διαδρομές εφήβων

Το live video αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε ένα ευρύτερο σύνολο μηχανισμών που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις επιβατών ηλικίας 13 έως 17 ετών.

Οι συνδεδεμένοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν ήδη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο στον χάρτη ολόκληρη τη διαδρομή του εφήβου, γνωρίζοντας πού βρίσκεται το όχημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Παράλληλα, στις teen rides προβλέπεται επαλήθευση μέσω PIN, ώστε πριν αρχίσει η διαδρομή να επιβεβαιώνεται ότι ο επιβάτης έχει επιβιβαστεί στο σωστό αυτοκίνητο. Ο ανήλικος και ο οδηγός διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα ενεργοποίησης ηχητικής καταγραφής κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Με την προσθήκη της εικόνας σε πραγματικό χρόνο, η Uber επιχειρεί πλέον να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο εποπτείας για τους γονείς. Εφόσον το πρόγραμμα επεκταθεί μετά την πιλοτική περίοδο, ένας κηδεμόνας δεν θα περιορίζεται στην παρακολούθηση της θέσης του αυτοκινήτου στον χάρτη, αλλά θα μπορεί, όταν ο οδηγός έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα, να βλέπει ζωντανά το πίσω κάθισμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

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