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Η Uber Technologies Inc. ξεκίνησε την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, προχωρώντας σε μια πενταπλή προσφορά χρέους που αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα την Τετάρτη.

Η εταιρεία μετακίνησης προσφέρει ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκειες από τρία έως 20 χρόνια, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία. Οι αρχικές συζητήσεις για την τιμολόγηση κινούνται από 75 έως 80 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps για την πιο βραχυπρόθεσμη έκδοση, έως περίπου 200 μονάδες βάσης για την πιο μακροπρόθεσμη, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Uber, η οποία μέχρι σήμερα αντλούσε κεφάλαια μέσω χρέους σε δολάρια, συμμετέχει στο φετινό ρεκόρ έκδοσης ευρωομολόγων από αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η κίνηση έρχεται καθώς η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη. Η Uber βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της Delivery Hero SE, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της γερμανικής εταιρείας να αποδεχθεί την προσφορά της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επικαλέστηκε τη «μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της κλίμακας» που προκύπτει από την εξαγορά, όταν έδωσε στα ομόλογα αξιολόγηση Α-, υψηλότερη από την αντίστοιχη βαθμίδα BBB+ που αποδίδουν οι Moody’s Ratings και S&P Global.

Οι εκδόσεις χρέους από αμερικανικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες σε ευρωπαϊκά νομίσματα κινούνται φέτος σε επίπεδα-ρεκόρ και αναμένεται να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό των 128,6 δισ. ευρώ που καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Την έκδοση διαχειρίζονται οι Goldman Sachs Group Inc., BNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.

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