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Η Uber Technologies προχωρά στη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση των τελευταίων ετών, καταργώντας περίπου 3.300 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα διοικητικά επίπεδα, να περιορίσει την πολυπλοκότητα στη λειτουργία της και να κατευθύνει περισσότερα κεφάλαια στις βασικές δραστηριότητές της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Dara Khosrowshahi, ανακοίνωσε τις αλλαγές σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους, επισημαίνοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη της Uber τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε «περισσότερα επίπεδα διοίκησης, περισσότερη ανάγκη συντονισμού και κατακερματισμένες αρμοδιότητες».

Όπως ανέφερε, ο τρόπος οργάνωσης που μπορεί να ήταν αποτελεσματικός όταν η εταιρεία ήταν μικρότερη, πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας παγκόσμιας επιχείρησης του σημερινού μεγέθους.

Οι περικοπές αντιστοιχούν περίπου στο 10% του παγκόσμιου προσωπικού της Uber και θα μειώσουν κατά περίπου 20% τον αριθμό των στελεχών διοίκησης. Ορισμένοι managers θα μετακινηθούν σε θέσεις χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες, ενώ οι αλλαγές θα επηρεάσουν και εργαζομένους που δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη επένδυση στην ανάπτυξη

Η Uber επιδιώκει να δημιουργήσει μια πιο «ελαφριά» οργανωτική δομή, μειώνοντας σχεδόν στο μισό τις ομάδες που αποτελούνται από μόλις ένα ή δύο άτομα και περιορίζοντας τον αριθμό εργαζομένων που βρίσκονται περισσότερα από επτά επίπεδα κάτω από τον CEO.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε ενοποίηση βασικών τμημάτων, μεταξύ άλλων στον τομέα των υπηρεσιών delivery. Οι τρεις ξεχωριστές ομάδες που διαχειρίζονται τις δραστηριότητες εστιατορίων, λιανικής και υπηρεσιών παράδοσης για τρίτους θα συγχωνευθούν, ώστε να υπάρχει ενιαία στρατηγική και αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Uber κινήθηκε ανοδικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνοντας άνοδο έως και 1,7%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία της εταιρείας.

Τέλος στην τηλεργασία για σχεδόν όλους τους εργαζομένους

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Uber αυστηροποιεί επίσης την πολιτική επιστροφής στα γραφεία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο εξής μόλις περίπου 1% των εργαζομένων θα μπορεί να εργάζεται πλήρως εξ αποστάσεως. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που σήμερα δουλεύουν από το σπίτι θα κληθούν να επιστρέψουν σε βασικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η Uber υποστηρίζει ότι η φυσική παρουσία ενισχύει τη συνεργασία, επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και βοηθά τις ομάδες να λειτουργούν αποτελεσματικότερα.

Τα δισεκατομμύρια στο στοίχημα των robotaxi

Η αναδιάρθρωση συνδέεται και με τη στρατηγική της Uber για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, με βασικό άξονα την αυτόνομη οδήγηση.

Η εταιρεία έχει δεσμευθεί να επενδύσει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια σε συνεργασίες για υπηρεσίες robotaxi, με στόχο να μετατραπεί στη βασική πλατφόρμα κλήσης αυτόνομων οχημάτων.

Παράλληλα, η Uber ανακατανέμει κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες και συνεργασίες, επενδύοντας μεταξύ άλλων στις Avride, Lucid, Nuro και Rivian, ενώ έχει μειώσει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

Ο Khosrowshahi σημείωσε ότι η εξοικονόμηση κόστους από τη νέα δομή θα επιστρέψει στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον της εταιρείας.

Οι περικοπές έρχονται μετά από πιο περιορισμένες μειώσεις προσωπικού που έγιναν φέτος στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών και ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αντίθεση με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που τα τελευταία χρόνια προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η Uber είχε αποφύγει μέχρι σήμερα μια τόσο μεγάλη αναδιάρθρωση μετά την πανδημία.

Με τις νέες περικοπές, το συνολικό προσωπικό της εταιρείας υποχωρεί λίγο κάτω από τις 30.000 εργαζομένους, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο του 2021.

Αν και ο Khosrowshahi δεν αναφέρθηκε άμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη, η Uber έχει ήδη αυξήσει τη χρήση εργαλείων AI για τη βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών της και τη μείωση του κόστους.

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