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Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξής της το επόμενο έτος, αξιοποιώντας τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η οικονομία διεθνώς πλησιάζει στα όριά της, καθώς οι πιέσεις στην αγορά ενέργειας παραμένουν έντονες και οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι αυξάνονται.

Σύμφωνα με την έκθεση World Economic Outlook, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 3,4% το 2027, διατηρώντας αμετάβλητη την εκτίμησή του σε σχέση με τον Ιούλιο. Παράλληλα, αναθεωρεί ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψη για το 2026, στο 3,1%.

Όπως επισημαίνει το Ταμείο, οι επιχειρήσεις «συνέχισαν να προσαρμόζονται στις διαδοχικές αναταράξεις», ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές, ενισχυμένες από τον ενθουσιασμό γύρω από τον τεχνολογικό κλάδο, αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής τις προκλήσεις με σχετικά αισιόδοξη διάθεση.

Ωστόσο, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι αυτή η εικόνα ενδέχεται να μην διατηρηθεί για πολύ.

Ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη και ομόλογα δοκιμάζουν τις αντοχές

Η παγκόσμια οικονομία έχει ήδη αξιοποιήσει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αποθεμάτων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην προσφορά που προκλήθηκαν μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Καθώς η σύγκρουση παρατείνεται, τα διαθέσιμα περιθώρια απορρόφησης νέων κραδασμών περιορίζονται.

Την ίδια στιγμή, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για τεχνολογικό εξοπλισμό και δημιουργεί προοπτικές σημαντικής ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Παράλληλα, όμως, συνοδεύεται από αυξανόμενους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελεί η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, η οποία καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους.

«Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα πλησιάζει στα όριά της», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Σιλβάνα Τενρέιρο, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν κυρίως καθοδικοί.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε τα δημοσιονομικά μας περιθώρια», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Μπανγκόκ. «Αυτή είναι η υποχρέωση όλων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ανθεκτικοί».

Υποτονικές οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές – Η ανάπτυξη στηρίζεται σε λιγότερες οικονομίες

Παρά την αναμενόμενη επιτάχυνση το 2027, ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει χαμηλότερος από τον μέσο όρο του 3,5% που καταγράφηκε την προηγούμενη διετία. Το ΔΝΤ χαρακτηρίζει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας «υποτονικές».

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη κατανέμονται εξαιρετικά άνισα μεταξύ των χωρών, δημιουργώντας νέες αποκλίσεις καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται.

Σύμφωνα με το Ταμείο, σχεδόν τα δύο τρίτα της πρόσθετης εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα του υπολογιστικού εξοπλισμού προέρχονται από μόλις δύο οικονομίες, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αντιπροσώπευαν πέρυσι περισσότερο από το 75% των καθαρών εισαγωγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παγκόσμια ανάπτυξη να στηρίζεται πλέον σε μια ολοένα στενότερη οικονομική βάση. Μόλις 32 οικονομίες συνεισφέρουν σήμερα στο 95% της συνολικής παγκόσμιας επέκτασης, έναντι 54 χωρών πριν από έξι μήνες.

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσον η εκρηκτική ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα μετατραπεί μακροπρόθεσμα σε μια θετική διαρθρωτική ώθηση στην προσφορά, μέσω της ταχύτερης αύξησης της παραγωγικότητας.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη επενδυτική έκρηξη ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνει τη χρηματοπιστωτική ευπάθεια, σύμφωνα με την έκθεση.

Πληθωρισμός στο 4,1% το 2027 – Επείγουσα ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής

Παρά τις πιέσεις αυτές, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί το επόμενο έτος.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι ο γενικός δείκτης πληθωρισμού θα υποχωρήσει στο 4,1% το 2027, επιστρέφοντας στο επίπεδο του 2025, έπειτα από την άνοδό του στο 4,7% το 2026.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί ακόμη περισσότερο από τις αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, το Ταμείο υπογραμμίζει την ανάγκη για αξιόπιστα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου να αποκατασταθούν τα διαθέσιμα περιθώρια αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων.

«Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να περάσουμε από τη διαχείριση των πιέσεων στην ανασυγκρότηση των αντοχών μας», τόνισε η Τενρέιρο.

Υποβάθμιση των προβλέψεων για τη Γαλλία – Η εικόνα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη

Η αναμενόμενη επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2027 βασίζεται στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ωστόσο, για τις προηγμένες οικονομίες, το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% το 2027, από 2,1% φέτος.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, αναθεωρώντας ελαφρώς προς τα πάνω την προηγούμενη εκτίμηση του 2,2% που είχε δημοσιευθεί τον Ιούλιο.

Η πρόβλεψη για την Κίνα παραμένει αμετάβλητη, με τον ρυθμό ανάπτυξης να τοποθετείται στο 4% το 2027.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, ιδιαίτερα αρνητική είναι η αναθεώρηση για τη Γαλλία. Το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι η γαλλική οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,4% το 2026 και 0,7% το 2027.

Και οι δύο προβλέψεις είναι μειωμένες κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Ιουλίου.

Για τη Γερμανία, το Ταμείο αναμένει ανάπτυξη 1,1% το 2027, ενώ στη Βρετανία ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,2%, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα αυξημένα επιτόκια περιορίζουν την κατανάλωση.

Η Ασία ξεχωρίζει χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ στις ασιατικές οικονομίες, οι οποίες έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις πιέσεις στις αγορές εμπορευμάτων.

Η ισχυρή ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έχει λειτουργήσει ως αντίβαρο στις αρνητικές επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών, στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

«Η Ασία έχει επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα», δήλωσε η Τενρέιρο, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα τόσο για τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις όσο και για τις ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων.

Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της ισχυρής αυτής επίδοσης, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο των τεχνολογικών επενδύσεων στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

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