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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η προτεινόμενη εξαγορά της δραστηριότητας νικελίου της Anglo American Plc στη Βραζιλία από τη MMG Ltd. θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να αυξήσει το κόστος για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα.

Η Anglo American είχε συμφωνήσει πέρυσι να πουλήσει τις μονάδες νικελίου της στη Βραζιλία στη θυγατρική του κινεζικού ομίλου MMG, σε μια συμφωνία αξίας έως 500 εκατ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην προμήθεια φερρονικελίου, μιας βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Σε προκαταρκτική αξιολόγηση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη, η Κομισιόν ανέφερε ότι ο βασικός προβληματισμός αφορά το ενδεχόμενο η MMG να κατευθύνει ποσότητες φερρονικελίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα μακριά από την ευρωπαϊκή αγορά.

Μια τέτοια εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες εναλλακτικές πηγές προμήθειας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του φερρονικελίου και να επιβαρύνει τους Ευρωπαίους παραγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα.

«Μια τέτοια μετατόπιση της προσφοράς, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες εναλλακτικές πηγές, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιμή του φερρονικελίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επόμενη κίνηση της MMG

Η MMG έχει πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει στις ενστάσεις της Κομισιόν και να ζητήσει ακρόαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να λάβει την τελική της απόφαση έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο Troy Hey, εκτελεστικός γενικός διευθυντής εταιρικών σχέσεων της MMG, υποστήριξε ότι η παρεμπόδιση της εξαγοράς θα δημιουργούσε αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως δήλωσε, αντί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, μια απόρριψη της συμφωνίας θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας στη Βραζιλία, ενώ θα αφαιρούσε σημαντικές ποσότητες πρώτης ύλης από την παγκόσμια αγορά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πλήρη απάντηση στις αιτιάσεις της ΕΕ.

Η εξαγορά της δραστηριότητας της Anglo American από τη MMG θα ενίσχυε περαιτέρω τον ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια αγορά νικελίου, έναν κλάδο στον οποίο κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη σημαντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στην Ινδονησία.

Η MMG, εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ, δραστηριοποιείται σε έργα εξόρυξης από την Αυστραλία έως την Αφρική και τη Νότια Αμερική και ελέγχεται από την κρατική κινεζική China Minmetals Corp., έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους εξόρυξης και εμπορίας πρώτων υλών.

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