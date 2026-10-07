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Σε μια πιο περιορισμένη εφαρμογή της συμφωνίας των G7 για έκτακτη αποδέσμευση έως 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ φαίνεται να προσανατολίζονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επικρατεί η άποψη ότι το σχέδιο θα πρέπει ουσιαστικά να καλυφθεί από ποσότητες που είχαν ήδη δεσμευτεί τον περασμένο Μάρτιο και όχι από νέα, πρόσθετη άντληση στρατηγικών αποθεμάτων.

Σε συνάντηση αξιωματούχων των κρατών-μελών το πρωί της Τετάρτης υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να παραμείνει εντός των ποσοτήτων που είχαν ήδη συμφωνηθεί τον Μάρτιο, σύμφωνα με υπόμνημα που επικαλείται το Bloomberg.

Παράλληλα, αρκετές χώρες ζητούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν προχωρήσουν οι επόμενες κινήσεις.

Η συμφωνία των G7 και η πίεση από τις ΗΠΑ

Η έκτακτη συμφωνία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από συνεννόηση των χωρών της G7, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης στην αγορά έως 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.

Η εξέλιξη ήρθε μετά την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα μπορούσε να επιβάλει απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ προς την Ευρώπη, εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έκαναν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση των τιμών.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τόσο του πετρελαίου όσο και του ντίζελ υποχώρησαν.

Περιορισμένες οι ποσότητες ντίζελ

Κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας ήταν η εμπροσθοβαρής αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, ώστε μεγαλύτερες ποσότητες να φτάσουν στην αγορά άμεσα και να ασκηθεί ταχύτερα πίεση στις τιμές.

Ωστόσο, από τις συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προκύπτει ότι οι δυνατότητες για μια τέτοια κίνηση είναι περιορισμένες.

Η ταχύτερη διάθεση ντίζελ θεωρείται εφικτή, αλλά μόνο σε μικρές ποσότητες, ενώ καμία χώρα της ΕΕ δεν δεσμεύτηκε ρητά ότι θα πραγματοποιήσει αποδέσμευση μέσα στο χρονικό παράθυρο των 20 ημερών που προβλέπει το σχέδιο.

Η Γαλλία και η Ιταλία ενδέχεται να εξετάσουν τη διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων ντίζελ πέρα από τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει τον Μάρτιο. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πόλεμος στο Ιράν και πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Η απότομη άνοδος των τιμών του ντίζελ συνδέεται με τις αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά και με τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων ασκούν αυξανόμενη πολιτική πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις στους αγρότες και, κατ’ επέκταση, στις τιμές των τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κίνδυνος για την επάρκεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών.

Στο επίκεντρο ο ΙΕΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συνεδριάζει την Τετάρτη για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των αποδεσμεύσεων.

Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία και ποιες ποσότητες θα μπορούσαν τελικά να διατεθούν, ενώ το διοικητικό συμβούλιο του ΙΕΑ θα συνεδριάσει ξανά την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της προγραμματισμένης τριμηνιαίας συνάντησής του.

Οι χώρες της ΕΕ αναμένεται επίσης να επανέλθουν στο θέμα σήμερα, Τετάρτη, στη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας της Ενεργειακής Ένωσης.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η συμφωνία των G7 θα μεταφραστεί σε πραγματικά νέες ποσότητες στην αγορά ή θα περιοριστεί κυρίως στην επιτάχυνση και επαναδιατύπωση δεσμεύσεων που είχαν ήδη αναληφθεί.

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