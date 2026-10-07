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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις εμπορικές ανισορροπίες με το Πεκίνο και να προστατεύσει ευρωπαϊκούς κλάδους που δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από τις κινεζικές εισαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τα εμπορικά ζητήματα της ΕΕ, ενδέχεται να ενεργοποιήσει τα μέτρα καθώς οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής έχουν αυξηθεί σημαντικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα συγκεκριμένα μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων υβριδικών, ενώ η αύξηση των εισαγωγών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα, τα οποία ήδη επιβαρύνονται με υψηλούς δασμούς, έχει επιβραδυνθεί.

Πλαφόν στις εισαγωγές υβριδικών

Τα λεγόμενα μέτρα διασφάλισης (safeguard measures) επιτρέπουν στην ΕΕ να περιορίζει τις εισαγωγές προϊόντων από έναν συγκεκριμένο κλάδο όταν παρατηρείται απότομη αύξηση των εισαγωγών. Ένας από τους τρόπους εφαρμογής τους είναι οι δασμολογικές ποσοστώσεις, μέσω των οποίων επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση στις εισαγωγές που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο.

Το πλαφόν που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η Κομισιόν φέρεται να θέλει να χρησιμοποιήσει τα υβριδικά αυτοκίνητα ως δοκιμαστική περίπτωση. Εφόσον το μοντέλο αποδειχθεί αποτελεσματικό, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους στους οποίους η ΕΕ εντοπίζει σημαντικές εμπορικές ανισορροπίες με την Κίνα.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμένεται να μεταβεί στο Πεκίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο.

Το τελικό σχέδιο της ΕΕ ενδέχεται να επηρεαστεί από την έκβαση των συνομιλιών, ενώ βασικός στόχος των Βρυξελλών είναι να διαμορφωθεί ένα πλαφόν στις εισαγωγές υβριδικών αρκετά χαμηλό ώστε να περιορίζει την πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς όμως να προκαλέσει αντίποινα από το Πεκίνο.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ την ημέρα, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Βρυξέλλες σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής και την προστασία ευρωπαϊκών κλάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από κινεζικά προϊόντα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν στα μέσα Οκτωβρίου την κατάσταση και τα πιθανά νέα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των εμπορικών πρακτικών της Κίνας.

Στο τραπέζι ευρύτερη αναθεώρηση των εμπορικών σχέσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους σειρά νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση της εμπορικής ανισορροπίας και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού της Ένωσης.

Οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις από τις αρχές του έτους, με την ΕΕ να έχει θέσει ως ορόσημο τον Οκτώβριο για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων με στόχο μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση.

Οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στα αυτοκίνητα. Αφορούν επίσης τις επενδύσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τους ελέγχους στις εξαγωγές.

Η ΕΕ επιδιώκει, μεταξύ άλλων, ένα ταχύτερο σύστημα έγκρισης για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών από την Κίνα. Παράλληλα, ζητά από το Πεκίνο να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, μειώνοντας εμπορικούς φραγμούς σε προϊόντα όπως το μπράντι, το χοιρινό και τα γαλακτοκομικά.

Το Πεκίνο έχει μέχρι στιγμής δείξει μεγαλύτερη διάθεση να συζητήσει για επενδύσεις και αύξηση των εισαγωγών από την ΕΕ, αλλά εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό απέναντι σε προτάσεις που θα περιόριζαν τις δικές του εξαγωγές.

Ρεκόρ για τα κινεζικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέγραψαν ιστορικά υψηλό μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο, με εταιρείες όπως η BYD να αντιπροσωπεύουν σχεδόν 12% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην περιοχή.

Στα υβριδικά, η παρουσία τους είναι ακόμη ισχυρότερη: τα κινεζικά brands αντιστοιχούν περίπου σε μία στις τέσσερις πωλήσεις υβριδικών, ενώ στα plug-in υβριδικά το ποσοστό φτάνει περίπου τη μία στις τρεις.

Σε αντίθεση με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα κινεζικά υβριδικά δεν αντιμετωπίζουν σήμερα αντίστοιχους υψηλούς δασμούς στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Πεκίνο έχει προτείνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων επιβαρύνσεων με λεγόμενες δεσμεύσεις τιμών, έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να περιορίσει τις συνολικές εξαγωγές μέσω καθορισμού ελάχιστων τιμών.

Η Κίνα έχει ήδη απορρίψει προηγούμενες συζητήσεις για εθελοντικό περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προτάσεις αντίθετες με τους κανόνες του ΠΟΕ και τις αρχές της αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Νέα μέτωπα στην εμπορική πολιτική

Παράλληλα, Γαλλία και Γερμανία πρότειναν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τη δημιουργία και υιοθέτηση ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου, το οποίο θα μπορούσε να περιορίζει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ ζήτησαν επίσης την έναρξη νέων εμπορικών ερευνών σε κρίσιμους κλάδους, μεταξύ άλλων και στον τομέα των χημικών.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να ενημερωθούν την Κυριακή για τα αποτελέσματα των συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.

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