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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς εργάζονται πάνω σε μια νέα, συνολική σχέση που θα εκτείνεται από το εμπόριο έως την ασφάλεια, καθώς οι δύο διατλαντικοί εταίροι επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα συμμαχία απέναντι στη διεθνή σκηνή που κυριαρχείται από τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει τα σχέδια για τη νέα συνεργασία στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο της Γαλλίας, στις 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των προετοιμασιών.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, θα παρευρεθεί στην ομιλία και την επόμενη ημέρα θα απευθυνθεί στους Ευρωπαίους νομοθέτες.

Η κυβέρνηση Κάρνεϊ έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την εμβάθυνση της σχέσης με την ΕΕ και εξετάζει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της πλήρους ένταξης στην Ένωση, δήλωσε Καναδός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις «στρατηγικές δυνατότητες», όπως η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, της εξερεύνησης του διαστήματος και της επιστημονικής έρευνας.

Δεν είναι σαφές εάν θα απαιτηθούν νέα νομικά εργαλεία για την επίσημη θεσμοθέτηση αυτής της συνεργασίας, ωστόσο οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η κυβέρνηση Κάρνεϊ θα διαβουλευθεί με τις καναδικές επαρχίες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ νωρίτερα φέτος, ο Κάρνεϊ προειδοποίησε ότι η «βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη» έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και κάλεσε τις λεγόμενες μεσαίες δυνάμεις να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που θα αντισταθεί στις πιέσεις και τις πρακτικές εκφοβισμού από τις μεγάλες δυνάμεις.

Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι νέες συμμαχίες πρέπει να αποτελέσουν την τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε χώρες που χρησιμοποιούν την οικονομική και στρατιωτική τους ισχύ χωρίς περιορισμούς.

Εκπρόσωπος του γραφείου του Κάρνεϊ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Το περιεχόμενο της ομιλίας της φον ντερ Λάιεν την επόμενη εβδομάδα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξει.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ασφάλειας, των εφοδιαστικών αλυσίδων και των κρίσιμων πρώτων υλών.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, καθώς οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν ανταλλάξει πρόσφατα διαδοχικούς δασμούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Χωρίς να φτάσουν στο επίπεδο της πλήρους ένταξης στην ΕΕ, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να έρθουν όσο το δυνατόν πιο κοντά από νομικής άποψης, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Παράλληλα, έχουν συζητήσει τη δυνατότητα συνεργασίας μέσω της Συμφωνίας Trans-Pacific Partnership, μιας πολυμερούς εμπορικής συμφωνίας στην οποία συμμετέχει ο Καναδάς.

Ο Καναδάς έγινε πέρυσι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό ταμείο στρατιωτικών προμηθειών ύψους 150 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ και ο Καναδάς διαθέτουν ήδη μια φιλόδοξη εμπορική συμφωνία, καθώς και εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι δύο πλευρές εξετάζουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεών τους μέσα στα όρια που επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, προσπαθώντας παράλληλα να ισορροπήσουν μεταξύ της πρόσβασης στην ενιαία αγορά της ΕΕ και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται χωρίς την πλήρη ένταξη.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής στον Καναδά τον Οκτώβριο.

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