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Η ενεργειακή σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι τόσο βαθιά ενοποιημένη, ώστε μια παρατεταμένη εμπορική σύγκρουση δύσκολα θα μπορούσε να αφήσει αλώβητη οποιαδήποτε από τις δύο οικονομίες. Πίσω από τους δασμούς, τις απειλές αντιποίνων και την πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ένα δίκτυο αγωγών, διυλιστηρίων και ενεργειακών ροών που έχει οικοδομηθεί επί δεκαετίες και λειτουργεί ουσιαστικά ως ενιαίο σύστημα.

Η κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών έφερε αυτή την αλληλεξάρτηση στο προσκήνιο. Το μεγαλύτερο διακύβευμα αφορά το πετρέλαιο, χωρίς να είναι αμελητέες οι αντίστοιχες διασυνοριακές ροές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μια σοβαρή διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει από τη λειτουργία των αμερικανικών διυλιστηρίων και τις τιμές των καυσίμων έως τα καναδικά εξαγωγικά έσοδα και τον εφοδιασμό των πολυπληθέστερων επαρχιών της χώρας, όπως μεταδίδει το Forbes.

Η πραγματικότητα, επομένως, περιορίζει τα περιθώρια για έναν παρατεταμένο ενεργειακό «πόλεμο»: ΗΠΑ και Καναδάς έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδίσουν από μια σύγκρουση που θα επεκταθεί στο πετρέλαιο.

Τα 4 εκατ. βαρέλια που συνδέουν τις δύο οικονομίες

Η κλίμακα της εξάρτησης αποτυπώνεται στις καθημερινές ροές. Περισσότερα από 4 εκατ. βαρέλια καναδικού αργού εισέρχονται στις ΗΠΑ κάθε ημέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2025 οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούσαν στο 63% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών αργού πετρελαίου.

Για τον Καναδά, η σημασία είναι εξίσου μεγάλη. Οι πωλήσεις προς τον νότιο γείτονά του απορροφούν τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας και δεν υπάρχει αγορά που θα μπορούσε να αντικαταστήσει άμεσα τις ΗΠΑ σε αντίστοιχη κλίμακα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων προέρχεται από τις πετρελαιοφόρες άμμους της Αλμπέρτα και αφορά βαρύ, όξινο αργό. Αυτή η λεπτομέρεια είναι καθοριστική, καθώς τα συγκεκριμένα βαρέλια δεν μπορούν απλώς να αντικατασταθούν από το ελαφρύτερο πετρέλαιο της Λεκάνης του Πέρμιαν ή από άλλες ποιότητες που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά.

Τα σύνθετα αμερικανικά διυλιστήρια, κυρίως στη Μεσοδυτική περιοχή και στην Ακτή του Κόλπου, έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί επί δεκαετίες για να επεξεργάζονται αυτού του τύπου το βαρύ αργό. Η ανάμειξή του με ελαφρύτερες εγχώριες ποιότητες επιτρέπει την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βενζίνης, ντίζελ, αεροπορικών καυσίμων και άλλων προϊόντων.

Μια αιφνίδια απώλεια του καναδικού εφοδιασμού θα μπορούσε επομένως να μειώσει αισθητά τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των διυλιστηρίων. Λιγότερο αργό κατάλληλων προδιαγραφών σημαίνει μικρότερη παραγωγή τελικών προϊόντων και, δυνητικά, μεγαλύτερη πίεση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Η συγκυρία καθιστά ένα τέτοιο σενάριο ακόμη πιο δύσκολο. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου χαρακτηρίζεται ήδη από περιορισμένα περιθώρια διαθέσιμης εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας, ενώ δυνητικοί εναλλακτικοί προμηθευτές, όπως η Βενεζουέλα και χώρες της Μέσης Ανατολής, αντιμετωπίζουν γεωπολιτικούς και εφοδιαστικούς περιορισμούς.

Ακόμη και αν βρεθούν άλλες ποσότητες βαρέος αργού, η μεταφορά τους από πιο μακρινές αγορές με δεξαμενόπλοια συνεπάγεται υψηλότερο κόστος, μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και πρόσθετους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αντικατάσταση εκατομμυρίων καναδικών βαρελιών σε μικρό χρονικό διάστημα θα ήταν συνεπώς εξαιρετικά δύσκολη. Και αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία τα αμερικανικά διυλιστήρια λειτουργούν ήδη σε υψηλούς ρυθμούς, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τα ισχυρά περιθώρια διύλισης, ιδιαίτερα στο ντίζελ.

Δασμοί 50% και το πετρέλαιο ως «όπλο»

Η στενή ενεργειακή σύνδεση αποτελεί πλεονέκτημα όταν οι πολιτικές και εμπορικές σχέσεις λειτουργούν ομαλά. Σε περιόδους έντασης, όμως, η ίδια αλληλεξάρτηση μετατρέπεται σε πηγή κινδύνου.

Η αποτυχία των εμπορικών συνομιλιών, η εφαρμογή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων και η προαναγγελία αντιποίνων από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι έχουν αυξήσει απότομα την αβεβαιότητα.

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Κάρνι περιέγραψε την κατάσταση με όρους «επίθεσης» και «πολέμου», αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο ως μοχλός πίεσης στην αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον.

Μια τέτοια επιλογή, ωστόσο, ενέχει σημαντικούς κινδύνους και για τον ίδιο τον Καναδά.

Το πρώτο ευάλωτο σημείο είναι προφανές: οι ΗΠΑ αποτελούν τον σημαντικότερο πελάτη του καναδικού πετρελαίου. Οι τεράστιες ποσότητες που κατευθύνονται σήμερα νότια δεν μπορούν να μεταφερθούν από τη μια ημέρα στην άλλη σε άλλες αγορές, ακόμη και αν υπάρχει διεθνής ζήτηση.

Η ανακατεύθυνση των εξαγωγών απαιτεί υποδομές, αγωγούς, λιμάνια, δεξαμενόπλοια και μακροχρόνιες εμπορικές συμφωνίες. Συνεπώς, μια απόφαση περιορισμού των ροών προς τις ΗΠΑ θα έπληττε ταυτόχρονα τα καναδικά έσοδα.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, λιγότερο εμφανές πρόβλημα. Οι ανατολικές επαρχίες του Καναδά εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό είτε από άμεσες εισαγωγές πετρελαίου από τις ΗΠΑ είτε από αγωγούς που μεταφέρουν αργό της Αλμπέρτα προς τα ανατολικά, περνώντας όμως για μέρος της διαδρομής τους από αμερικανικό έδαφος.

Οι διαδρομές αυτές διασχίζουν πολιτείες όπως η Μινεσότα, το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, πριν εξυπηρετήσουν ξανά την καναδική αγορά.

Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει μεγάλη οικονομική σημασία, καθώς στην ανατολική πλευρά της χώρας βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, μαζί με μητροπολιτικά κέντρα όπως η Οτάβα, το Τορόντο και το Μόντρεαλ.

Μια παρατεταμένη διακοπή των συγκεκριμένων ροών θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό της ίδιας της καναδικής οικονομίας.

Οι δύο κυβερνήσεις διαθέτουν, με άλλα λόγια, ενεργειακά μέσα πίεσης. Ωστόσο, η χρήση τους θυμίζει περισσότερο όπλο διπλής όψης, καθώς οι συνέπειες μπορούν να επιστρέψουν γρήγορα σε εκείνον που θα επιχειρήσει να τα αξιοποιήσει.

Keystone XL και Prairie Connector στη σκιά της κρίσης

Η εμπορική αντιπαράθεση δεν απειλεί μόνο τις σημερινές ροές πετρελαίου. Δημιουργεί ερωτήματα και για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές που σχεδιάζονται για τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Keystone XL, του μεγάλου διασυνοριακού αγωγού που ακυρώθηκε έπειτα από πολυετή πολιτική και περιβαλλοντική αντιπαράθεση.

Λίγο πριν από την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε δημόσια το ζήτημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το έργο θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο.

Η πλήρης αναβίωση του αρχικού Keystone XL παραμένει δύσκολη. Ωστόσο, μια διαφορετική εκδοχή του σχεδιασμού, το Prairie Connector, έχει σημειώσει ουσιαστικότερη πρόοδο.

Το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση τμήματος του υφιστάμενου συστήματος Keystone στην καναδική πλευρά και τη συνεργασία με αμερικανικό εταίρο, δημιουργώντας πρόσθετη δυνατότητα μεταφοράς αργού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το Prairie Connector έχουν ήδη εξασφαλιστεί δεσμεύσεις μεταφοράς για ποσότητες έως 550.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται το 2027.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλες επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών, καθώς και νέες διαδρομές που θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια την ημερήσια δυναμικότητα μεταφοράς καναδικού πετρελαίου προς την αμερικανική αγορά.

Η νέα πολιτική πραγματικότητα, όμως, περιπλέκει αυτές τις επενδύσεις. Ένας διασυνοριακός αγωγός δεν χρειάζεται μόνο χρηματοδότηση και τεχνικές μελέτες. Χρειάζεται ρυθμιστική προβλεψιμότητα, πολιτική συνεργασία και μακροχρόνια εμπορική βεβαιότητα.

Όταν οι δύο χώρες ανταλλάσσουν δασμούς και απειλές αντιποίνων, η δυνατότητα των επενδυτών να προβλέψουν το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί μια υποδομή για δεκαετίες περιορίζεται σημαντικά.

Αυτό αυξάνει το κόστος του επενδυτικού ρίσκου και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, επανεξέταση ή ακόμη και εγκατάλειψη έργων που διαφορετικά θα ενίσχυαν την ενεργειακή ασφάλεια και των δύο πλευρών.

Μια ενεργειακή σχέση χωρίς εύκολη εναλλακτική

Η ουσία της αντιπαράθεσης βρίσκεται στην οικονομική πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί έπειτα από δεκαετίες ενεργειακής ολοκλήρωσης.

Η αμερικανική βιομηχανία διύλισης χρειάζεται το καναδικό βαρύ αργό, ιδιαίτερα για εγκαταστάσεις που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια ώστε να μπορούν να το επεξεργάζονται αποτελεσματικά. Η διακοπή αυτών των ποσοτήτων δεν μπορεί να καλυφθεί απλώς με περισσότερο πετρέλαιο από το Τέξας.

Από την άλλη πλευρά, ο Καναδάς χρειάζεται την τεράστια αμερικανική αγορά για να απορροφά την παραγωγή του. Χρειάζεται επίσης τη διασυνοριακή υποδομή που συνδέει τις δυτικές πετρελαιοπαραγωγές περιοχές με τα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα της ανατολής.

Η αλληλεξάρτηση επεκτείνεται πέρα από το αργό πετρέλαιο. Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια διασχίζουν επίσης καθημερινά τα σύνορα, καθιστώντας την ενεργειακή σχέση των δύο χωρών πολύ ευρύτερη από μια απλή εμπορική συμφωνία αγοράς και πώλησης πετρελαίου.

Μια παρατεταμένη κρίση δεν πρόκειται να δημιουργήσει νέες ποσότητες βαρέος αργού για τα αμερικανικά διυλιστήρια. Ούτε μπορεί να κατασκευάσει μέσα σε λίγους μήνες νέους καναδικούς αγωγούς προς εναλλακτικές αγορές ή ανεξάρτητες διαδρομές τροφοδοσίας των ανατολικών επαρχιών.

Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει στενότερη αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, υψηλότερο ενεργειακό κόστος και αυξημένες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Παράλληλα, μια μακρά περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας θα μπορούσε να στερήσει και από τις δύο χώρες επενδύσεις σε νέες υποδομές, οι οποίες σε διαφορετικές συνθήκες θα αύξαναν την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα περιόριζαν την εξάρτηση από πιο αβέβαιες διεθνείς πηγές.

Για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ταυτόχρονα οικονομικό και εθνικό ζήτημα. Δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο πετρέλαιο βρίσκεται στο υπέδαφος, αλλά από το κατά πόσο αυτό μπορεί να παραχθεί, να μεταφερθεί, να διυλιστεί και να φτάσει στον καταναλωτή με προβλέψιμο κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πραγματική ισχύς δεν βρίσκεται στις απειλές διακοπής των ροών. Βρίσκεται στους αγωγούς που λειτουργούν, στα διυλιστήρια που έχουν εξασφαλισμένη πρώτη ύλη και στις επενδύσεις που μπορούν να προχωρούν χωρίς τον διαρκή φόβο μιας πολιτικής ανατροπής.

Η κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών έχει κάνει αυτή την ισορροπία αισθητά πιο εύθραυστη. Η μετατροπή του πετρελαίου σε όπλο εμπορικής πίεσης θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή και για τις δύο οικονομίες, με το κόστος να περνά από τις ενεργειακές επιχειρήσεις στα διυλιστήρια και, τελικά, στους καταναλωτές.

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