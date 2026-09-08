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Αναστάτωση επικρατεί το απόγευμα της Τρίτης σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων και το Χίθροου, μετά από τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και καθηλώσεις πτήσεων.

Το πρόβλημα επηρεάζει κυρίως τις αναχωρήσεις, καθώς αεροσκάφη δεν μπορούν να απογειωθούν με ασφάλεια έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία των σχετικών συστημάτων.

Η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα και ότι τεχνικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο. «Διερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η NATS ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις που προκαλούνται και συνέστησε στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο του Χίθροου ανέφερε ότι το τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τις αναχωρήσεις από βρετανικά αεροδρόμια, διευκρινίζοντας ότι οι αφίξεις δεν έχουν επηρεαστεί προς το παρόν. «Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει τις αναχωρήσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αφίξεις δεν επηρεάζονται αυτή τη στιγμή», ανέφερε το Χίθροου σε ανάρτησή του.

Το αεροδρόμιο σημείωσε ακόμη ότι συνεργάζεται με την τοπική ομάδα της NATS για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας, ζητώντας από τους επιβάτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο θα διαρκέσει η τεχνική βλάβη ούτε πόσες πτήσεις έχουν επηρεαστεί συνολικά.

φωτ.: αρχείου

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