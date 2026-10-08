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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί πιο σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα, καθώς ξεκινούν στο Πεκίνο δύο ημέρες κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο να αποτραπεί ένας εμπορικός πόλεμος που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο, με βασικό αντικείμενο το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας, το οποίο ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια την ημέρα.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ενώ οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν μέτρα διασφάλισης (safeguard measures) για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική κλιμάκωση της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.

Στο τραπέζι περιορισμοί στις κινεζικές εισαγωγές

Η Γερμανία και η Γαλλία ζήτησαν αυτή την εβδομάδα από την ΕΕ να αποκτήσει ισχυρότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των εμπορικών πιέσεων από την Κίνα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός που θα μπορούσε, σε περίπτωση εμπορικού πολέμου, να περιορίσει ή ακόμη και να αποκλείσει την πρόσβαση της Κίνας στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Παρά τη σκληρότερη στάση, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να διατηρήσουν ισορροπίες, καθώς δεν θέλουν να προκαλέσουν αντίποινα από το Πεκίνο.

Η προετοιμασία των μέτρων διασφάλισης για τα υβριδικά οχήματα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι πωλήσεις κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά στην Ευρώπη, με τα κινεζικής κατασκευής μοντέλα να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των πωλήσεων υβριδικών οχημάτων τον Αύγουστο.

Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα προσωρινό δασμολογικό όριο (tariff-rate quota), με επιπλέον επιβάρυνση στις εισαγωγές που θα ξεπερνούν μια προκαθορισμένη ποσότητα.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι εισαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα έχουν επιβραδυνθεί μετά την επιβολή υψηλών ευρωπαϊκών δασμών.

Η Κίνα χρειάζεται τις εξαγωγές

Η πίεση προς το Πεκίνο εντείνεται την ώρα που η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει αδύναμη εσωτερική κατανάλωση και στηρίζεται ολοένα περισσότερο στη βιομηχανική παραγωγή και στην εξωτερική ζήτηση.

Ωστόσο, η Κίνα διαθέτει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο: την κυριαρχία της στην παραγωγή και επεξεργασία σπάνιων γαιών, πρώτων υλών κρίσιμων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Το Πεκίνο έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον έλεγχο αυτών των υλικών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αυτό δημιουργεί μια δύσκολη εξίσωση για την Ευρώπη, η οποία από τη μία θέλει να περιορίσει την αυξανόμενη εισαγωγική πίεση από την Κίνα και από την άλλη χρειάζεται τις πρώτες ύλες που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των εργοστασίων της.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο

Οι ευρωπαϊκές και κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνδέονται εδώ και δεκαετίες. Όμιλοι όπως η Volkswagen και η Mercedes-Benz είχαν κυριαρχήσει στην κινεζική αγορά με μοντέλα κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Η εικόνα άλλαξε με την ταχεία άνοδο κινεζικών κατασκευαστών, οι οποίοι επένδυσαν επιθετικά στα ηλεκτρικά οχήματα και απέκτησαν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η επέκταση αυτή δημιούργησε σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα στην Κίνα και οδήγησε σε έντονο ανταγωνισμό τιμών στην εγχώρια αγορά.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν έτσι περισσότερο στις εξαγωγές, αναζητώντας αγορές εκτός Κίνας. Με την αμερικανική αγορά να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστή για την επέκτασή τους, η Ευρώπη αποτέλεσε βασικό προορισμό.

Αυτό έχει εντείνει τις ανησυχίες στις Βρυξέλλες για τις επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και στις θέσεις εργασίας.

Γαλλία και Γερμανία πιέζουν για σκληρότερη απάντηση

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ εμφανίστηκαν αυτή την εβδομάδα ασυνήθιστα ενωμένες ως προς την ανάγκη για αυστηρότερη εμπορική πολιτική.

Σε κοινό έγγραφο προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γαλλία και Γερμανία ζήτησαν νέες εξουσίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην ΕΕ να στερήσει από την Κίνα ή άλλες χώρες την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Πεκίνο.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κάλεσε τη Γαλλία και τη Γερμανία να μην ωθούν την ΕΕ στην υιοθέτηση προστατευτικών εμπορικών εργαλείων, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει εις βάρος της ίδιας της Ευρώπης.

Παράλληλα, κινεζικό μέσο που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη πρόταση περιπλέκει τις συνομιλίες ήδη από την έναρξή τους και περιορίζει τον χώρο για επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου.

Η προθεσμία του Οκτωβρίου και οι αμφιβολίες

Κατά την προηγούμενη συνάντηση Σέφτσοβιτς και Γουάνγκ, τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, η ΕΕ είχε θέσει ως προθεσμία τον Οκτώβριο για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις εμπορικές διαφωνίες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονται πάντως επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο οι νέες συνομιλίες μπορούν να επιλύσουν τα βασικά προβλήματα που αφορούν την πλεονάζουσα παραγωγή, την πρόσβαση στις αγορές και τους ελέγχους στις εξαγωγές.

Υπάρχει, ωστόσο, περιθώριο για μικρότερες παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, ώστε να διατηρηθεί ανοιχτός ο διάλογος.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η Ευρώπη είναι πραγματικά διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει δημιουργήσει. Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός κατά του οικονομικού εξαναγκασμού χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να τεθεί σε ισχύ από την αρχική του πρόταση και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Ο κίνδυνος των κινεζικών αντιποίνων

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την πρόσφατη αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας. Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου μειώνει την πίεση στην κινεζική πλευρά και ενδέχεται να περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ευρώπης.

Για τις Βρυξέλλες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στις σπάνιες γαίες. Χωρίς επαρκή αποθέματα και εναλλακτικούς προμηθευτές, η Ευρώπη θα δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει μια κινεζική απόφαση περιορισμού των εξαγωγών κρίσιμων πρώτων υλών.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε νέους ευρωπαϊκούς εμπορικούς περιορισμούς. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα αντιντάμπινγκ σε ευρωπαϊκές εξαγωγές χημικού προϊόντος που χρησιμοποιείται σε φυτοφάρμακα, φάρμακα και βαφές, ως απάντηση σε ευρωπαϊκές έρευνες για κινεζικά χημικά προϊόντα.

Έτσι, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Κίνα βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία: περισσότερη πίεση χωρίς εμπορική σύγκρουση.

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