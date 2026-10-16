Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αποκτήσει νέες εμπορικές εξουσίες που θα μπορούσαν, σε ακραία περίπτωση, να οδηγήσουν ακόμη και σε πλήρη αποκλεισμό κινεζικών προϊόντων από την ενιαία αγορά, στο πλαίσιο μιας επιθετικότερης προσπάθειας περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνεδρίασαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τα εμπορικά ζητήματα της ΕΕ, να καταρτίσει σχετική πρόταση έως το τέλος του έτους.

Οι νέες εξουσίες θα μπορούσαν να ενεργοποιούνται σε μια ακραία περίπτωση, όταν μια ανταγωνιστική χώρα, όπως η Κίνα, θεωρείται ότι πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία μέσω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Εάν η Κίνα εφαρμόσει ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την είσοδο κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, ακόμη και να κλείσουμε πλήρως την αγορά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για «ακραίο μέτρο» και «δραστικό εργαλείο».

Στο στόχαστρο χημικά και μηχανήματα

Παράλληλα με τη διεύρυνση του εμπορικού οπλοστασίου της, η Κομισιόν έχει αρχίσει να εξετάζει τα εμπορικά δεδομένα, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους ένα μοντέλο αντίστοιχο με το πλαφόν στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται κλάδοι όπως τα χημικά και τα μηχανήματα, όπου οι εισαγωγές από την Κίνα ή άλλες χώρες ενδέχεται να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό και να απαιτούν μέτρα προστασίας.

Οι εξελίξεις έδωσαν ώθηση στις ευρωπαϊκές μετοχές του χημικού κλάδου, με τη BASF να καταγράφει άνοδο έως 0,8%, την Arkema έως 1,2% και τη Lanxess έως 1,8%.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν επίσης στο τραπέζι την ανάγκη για μέτρα σε ρομποτική, ηλιακή και αιολική ενέργεια, καθώς και στον ιατρικό κλάδο. Το εύρος των τομέων που εξετάζονται αποτυπώνει τόσο την έκταση του εμπορικού χάσματος όσο και τη δυσκολία να καθοριστούν προτεραιότητες, καθώς τα συμφέροντα των κρατών-μελών δεν ταυτίζονται πάντοτε.

Η Γερμανία αλλάζει στάση

Η αλλαγή στάσης της ΕΕ αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία, ιδιαίτερα στη Γερμανία, για την ταχύτητα με την οποία οι κινεζικές επιχειρήσεις κερδίζουν μερίδιο αγοράς σε όλο τον κόσμο.

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να βρουν τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από την εισροή φθηνών κινεζικών προϊόντων και στην αποφυγή μιας ευρύτερης εμπορικής σύγκρουσης με το Πεκίνο.

Η Κίνα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει εάν η ΕΕ υιοθετήσει νέα εμπορικά εργαλεία ή περιορισμούς που θα στοχεύουν κινεζικές επιχειρήσεις και προϊόντα πέραν του συμφωνημένου περιορισμού στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων.

Η Γερμανία παραδοσιακά εμφανιζόταν περισσότερο επιφυλακτική απέναντι σε προστατευτικά μέτρα κατά της Κίνας, λόγω των ισχυρών εμπορικών δεσμών της εξαγωγικής οικονομίας της με το Πεκίνο. Ωστόσο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει πλέον υιοθετήσει σαφώς πιο σκληρή γραμμή, μετά και τις πιέσεις της γερμανικής βιομηχανίας για προστασία από τον διεθνή ανταγωνισμό.

«Δεν θα παραμένουμε πλέον αδρανείς όταν άλλες χώρες πλήττουν την οικονομία μας μέσω υψηλών επιδοτήσεων, τεχνητά υποτιμημένων νομισμάτων, πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και επιθετικής τιμολόγησης», δήλωσε ο Μερτς στη γερμανική Βουλή.

Το «όπλο» του αποκλεισμού

Το εργαλείο που εξετάζεται για την πιθανότητα αποκλεισμού μιας χώρας από την ενιαία αγορά θεωρείται ένα μέτρο «δεύτερου χτυπήματος». Στόχος του δεν είναι μόνο η χρήση του, αλλά κυρίως η αποτρεπτική του λειτουργία.

Η ύπαρξη μιας τέτοιας δυνατότητας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς εμπορικούς εταίρους που εφαρμόζουν πολιτικές τις οποίες η ΕΕ θεωρεί αθέμιτες ή επιχειρούν να απαντήσουν σε ευρωπαϊκά μέτρα με αντίστοιχους περιορισμούς.

Η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει νέες προτάσεις πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Το πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει επίσης εργαλεία που θα ενθαρρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τους, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην Κίνα.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έφτασε σε ιστορικό υψηλό 34,8 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, ενώ οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση. Το ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας οδεύει πλέον προς νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας το αντίστοιχο των 1,2 τρισ. δολαρίων που καταγράφηκε το 2025.

Από τα αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη βιομηχανία

Το προηγούμενο της συμφωνίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελεί πλέον το μοντέλο πάνω στο οποίο η ΕΕ εξετάζει πιθανές νέες παρεμβάσεις.

Η συμφωνία προβλέπει περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη στις 350.000 οχήματα το 2027, έναντι περίπου 800.000 που αναμένονται φέτος. Τα υβριδικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στους δασμούς που επέβαλε η ΕΕ το 2024 στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, γεγονός που επέτρεψε την ταχεία αύξηση των αποστολών.

Η λογική των πιθανών νέων μέτρων είναι αντίστοιχη: ένα όριο εισαγωγών αρκετά χαμηλό ώστε να προστατεύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα αρκετά υψηλό ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο κινεζικών αντιποίνων.

Ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, πιέζουν για γρήγορη εφαρμογή αντίστοιχων ποσοστώσεων σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, ώστε να αρχίσει να περιορίζεται το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης με την Κίνα.

Ωστόσο, η Κομισιόν εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην εφαρμογή της συμφωνίας για τα υβριδικά και δεν έχει ακόμη καθορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις νέες έρευνες προστασίας.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, αλλά και ευκολότερες διαδικασίες εξαγωγής κρίσιμων ορυκτών και μόνιμων μαγνητών από την Κίνα.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμένεται να εξετάσει την πρόοδο και να συζητήσει τα επόμενα βήματα με Κινέζους αξιωματούχους στις αρχές του επόμενου έτους.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για το πολυτελές διαμέρισμα του Ισραηλινού μεγαλοεπενδυτή στο Κολωνάκι (pics)

Ευρώπη: Αναστάτωση στις πτήσεις λόγω βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας της Ιταλίας – Καθυστερήσεις και στα ελληνικά αεροδρόμια

Τα βέλη στον Κόστα για το διπλό αδιέξοδο στη Σύνοδο Κορυφής, η σύγκρουση Μερτς και Μελόνι και οι 14 ώρες χάους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ