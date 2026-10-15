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Η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών ενδέχεται να περιορίσει την ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, Πρίμοζ Ντόλεντς.

«Έχουμε δει σημαντικές αναπροσαρμογές στις αποτιμήσεις των αγορών», δήλωσε ο Ντόλεντς στο Bloomberg Television από την Μπανγκόκ, όπου συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ.

«Εάν υπάρξει αυστηροποίηση των συνθηκών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τότε ίσως να μη χρειαστεί να κάνουμε τόσα πολλά όσα θα κάναμε υπό διαφορετικές συνθήκες», πρόσθεσε.

Έπειτα από δύο αυξήσεις επιτοκίων, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξετάζουν πόσο ακόμη θα χρειαστεί να αυξηθεί το κόστος δανεισμού, προκειμένου να επανέλθει στον στόχο ο πληθωρισμός που πλησιάζει το 4%.

Οι πληθωριστικές πιέσεις αποδείχθηκαν ισχυρότερες από τις προβλέψεις τον Σεπτέμβριο, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης έχει επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη.

Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Οι οικονομολόγοι αναμένουν μία τελευταία αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, η οποία θα διαμορφώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Πρόκειται για ένα επίπεδο που, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να αρχίσει να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο, ο Ντόλεντς ανέφερε ότι η ΕΚΤ «πλησιάζει την περιοχή της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής».

«Πιθανότατα δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, αλλά βρισκόμαστε στα όρια», σημείωσε.

Την ανάγκη περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης υπογράμμισαν και δύο ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο Πιερ Βουνς από το Βέλγιο και ο Γκεντιμίνας Σίμκους από τη Λιθουανία.

Σε ξεχωριστές συνεντεύξεις τους στο Bloomberg, αμφότεροι επικαλέστηκαν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι πιθανότατα θα χρειαστούν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων.

Ο Σίμκους επισήμανε ότι, παρότι μια απόφαση τον Δεκέμβριο θα βασιστεί σε περισσότερα οικονομικά δεδομένα, δεν μπορεί να αποκλειστεί παρέμβαση ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο.

Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις

Ο Ντόλεντς υπογράμμισε ότι, παρά την επιμονή του πληθωρισμού, δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφείς ενδείξεις δευτερογενών επιδράσεων στις τιμές.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δευτερογενείς επιδράσεις δεν είναι ορατές ή τουλάχιστον δεν είναι ακόμη ορατές», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Σίμκους και της Προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος κεντρικός τραπεζίτης Άλβαρο Σάντος Περέιρα εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την εξέλιξη των πληθωριστικών πιέσεων.

«Τα καλά νέα είναι ότι, μέχρι στιγμής, ο πληθωρισμός δεν εξαπλώνεται στην Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» πως η ΕΚΤ θα επιτύχει τον στόχο της για τη σταθερότητα των τιμών.

Η κρίση στα γαλλικά ομόλογα περιπλέκει τις αποφάσεις

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ περιπλέκονται από τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας και άλλων υπερχρεωμένων κρατών της Ευρωζώνης, η οποία αριθμεί πλέον 21 μέλη.

Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο του πρόσφατου κύματος πωλήσεων στις αγορές ομολόγων, το οποίο οδήγησε την απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου σε υψηλά σχεδόν 25 ετών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, υποστήριξε ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού των κρατών ασκεί ήδη πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τόσο τη ζήτηση όσο και τον πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, οικονομολόγοι και επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πόσο θα πρέπει να επιδεινωθεί η κατάσταση στις αγορές προτού η ΕΚΤ αποφασίσει να παρέμβει.

Τα εργαλεία της ΕΚΤ και ο μηχανισμός TPI

Ο Ντόλεντς υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ διαθέτει σειρά εργαλείων νομισματικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και ο Μηχανισμός Προστασίας της Μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI).

«Διαθέτουμε διαφορετικά μέτρα νομισματικής πολιτικής στην εργαλειοθήκη μας, ακόμη και το TPI», δήλωσε.

«Θα χρησιμοποιηθούν, ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον χρειαστεί και πληρούνται οι προϋποθέσεις. Είναι πραγματικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνουμε εικασίες για το πότε, πώς και γιατί θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά εργαλεία», πρόσθεσε.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ.

«Θα ήταν λάθος να δεσμευτούμε εκ των προτέρων», δήλωσε.

«Η ΕΚΤ διαθέτει μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει αρκετά μέσα και θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο όπου χρειάζεται να συζητήσουμε τη χρήση κάποιου από αυτά. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα εφόσον χρειαστούν», σημείωσε.

Ποσοτική σύσφιγξη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών

Ο Κόχερ αναφέρθηκε επίσης στην ποσοτική σύσφιγξη (quantitative tightening), δηλαδή στη σταδιακή μείωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της ΕΚΤ.

Ορισμένοι παρατηρητές της κεντρικής τράπεζας έχουν υποστηρίξει ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ανασταλεί, προκειμένου να περιοριστεί μία από τις πηγές πίεσης στις αγορές.

Ωστόσο, ο Αυστριακός κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι η ποσοτική σύσφιγξη πραγματοποιείται ήδη με σταδιακό τρόπο.

«Είναι μια παθητική και ιδιαίτερα προβλέψιμη διαδικασία», ανέφερε.

«Θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στις αγορές, όσον αφορά τις τιμές και τις αποδόσεις των ομολόγων, που να απαιτούν προσαρμογές αυτής της πολιτικής; Δεν το γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Λαγκάρντ: Η ευθύνη στη γαλλική κυβέρνηση

Η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία είναι και η ίδια Γαλλίδα, έστρεψε την προσοχή στην κυβέρνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τους πολιτικούς να εργαστούν για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Το έλλειμμα της Γαλλίας έχει αυξηθεί σε επίπεδο σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της ΕΚΤ είχε επισημάνει πρόσφατα, σε συνάντηση με ομάδα υπουργών Οικονομικών, ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού των κυβερνήσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων περιοχών αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα των συζητήσεων στην Μπανγκόκ, όπου συναντώνται κορυφαίοι αξιωματούχοι της παγκόσμιας οικονομίας.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής να αναλάβουν επείγουσα δράση για τη μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

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