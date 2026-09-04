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Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις στη συνέχεια, μια εξέλιξη σαφώς πιο ήπια από αυτή που προεξοφλούν σήμερα οι αγορές.

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg αναμένει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, στη συνεδρίαση της Πέμπτης και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027. Αντίθετα, οι traders τιμολογούν περίπου τρεις ακόμη αυξήσεις μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς.

Η απόκλιση αυτή αναδεικνύει τη δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει η ΕΚΤ, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέα αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ξανά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο εκτοξεύεται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2023.

Παρά το γεγονός ότι ο αυξημένος πληθωρισμός δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι παγιώνεται, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί.

«Η ΕΚΤ πιθανότατα θα παρουσιάσει μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ως ένα αναγκαίο βήμα», δήλωσε ο Κεν Ίγκαν, διευθυντής της Kroll Bond Rating Agency Europe. «Ωστόσο, μάλλον θα αποφύγει να δώσει σήμα στις αγορές για μια ακόμη αύξηση, διατηρώντας την έμφαση στην εξάρτηση από τα οικονομικά δεδομένα, στις σταθερές πληθωριστικές προσδοκίες, στη συγκρατημένη αύξηση των μισθών και στην ανάγκη αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η προηγούμενη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής επηρεάζει την οικονομία».

Σχεδόν κανένας από τους ερωτηθέντες δεν εντοπίζει ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές προετοιμάζονται για ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στο μέλλον. Παράλληλα, η πλειονότητα εμφανίζεται μόνο ελαφρώς ανήσυχη για ενδεχόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως η μετάδοση των αυξήσεων στις τιμές μέσω των μισθών.

Παρότι τα στελέχη της ΕΚΤ σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος βρίσκεται σε υψηλό τριών ετών, δεν έχει μεταβάλει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες ούτε έχει επηρεάσει τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων, η εικόνα αυτή θα μπορούσε να αλλάξει.

Η Μέση Ανατολή στην κορυφή των ανησυχιών της ΕΚΤ

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, δήλωσε στο Bloomberg ότι είναι «κρίσιμο» να αποτραπούν έγκαιρα οι δευτερογενείς επιπτώσεις, πριν αυτές απαιτήσουν μια πιο επιθετική αντίδραση από την κεντρική τράπεζα.

Ο Μάρτιν Κόχερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αυστρία, σημείωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι τους επόμενους μήνες θα γίνει «πολύ πιο ξεκάθαρο» αν έχουν εμφανιστεί τέτοιες επιπτώσεις.

Ορισμένοι αξιωματούχοι, πάντως, ήδη εξετάζουν τα επόμενα βήματα. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Γκεντιμίνας Σίμκους, δήλωσε ότι μια αύξηση την επόμενη εβδομάδα «δεν θα είναι αρκετή». Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Ράντεφ, χαρακτήρισε τόσο τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου όσο και αυτή του Δεκεμβρίου ως «ενεργές» για πιθανή αύξηση του κόστους δανεισμού.

«Η ΕΚΤ είναι απίθανο να σηματοδοτήσει νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες», ανέφερε η Ούλρικε Κάστενς, ανώτερη οικονομολόγος της DWS International. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι για την επόμενη κίνηση παραμένουν ανοδικοί, με μια αύξηση επιτοκίων να εμφανίζεται πιθανότερη από μια μείωση».

Μια ακόμη αύξηση θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων σε επίπεδα που πιθανότατα θα περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Ακόμη και στο 2,5%, όπου αναμένεται να παραμείνει τουλάχιστον έως το 2027, θα βρίσκεται κάπως πάνω από το ουδέτερο επίπεδο, σύμφωνα με πάνω από τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέξει τις αυστηρότερες νομισματικές συνθήκες. Η παραγωγή αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι επιχειρηματικές έρευνες δείχνουν ότι η δυναμική παραμένει ισχυρή.

Αναβάθμιση των προβλέψεων ανάπτυξης από την ΕΚΤ

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, ενώ οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις της τόσο για την οικονομία όσο και για τον πληθωρισμό αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες.

Η επίτευξη αυτού του σεναρίου, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν επιστρέψει σε στρατιωτική αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας να παρατείνουν έναν πόλεμο που ήδη διαρκεί μισό χρόνο.

«Τα Στενά του Ορμούζ έχουν γίνει ο παράγοντας-κλειδί για τις μελλοντικές αποφάσεις της ΕΚΤ, επειδή μια παρατεταμένη διακοπή στη ροή ενέργειας θα μπορούσε να μετατρέψει ένα ενεργειακό σοκ σε ένα ευρύτερο πληθωριστικό πρόβλημα», δήλωσε ο Ντένις Σεν, λέκτορας στη Διεθνή Σχολή Διοίκησης του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

«Η ΕΚΤ μπορεί να αγνοήσει ένα προσωρινό ενεργειακό σοκ. Δεν μπορεί όμως να αγνοήσει ένα σοκ που διαρκεί», πρόσθεσε.

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