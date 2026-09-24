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Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο απέναντι σε μια σειρά διαδοχικών σοκ, όμως αυτή η ανθεκτικότητα συνοδεύεται πλέον από το κόστος των υψηλότερων επιτοκίων. Στην τελευταία της έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές, η Fitch Ratings αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ φέτος, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 2,6%, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2025 και κοντά στον μακροχρόνιο ρυθμό τάσης.

Καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της οικονομίας έχει διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ανάπτυξη στις ΗΠΑ αλλά και σε τεχνολογικές δυνάμεις όπως η Νότια Κορέα.

Η Fitch αύξησε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη των ΗΠΑ τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το επόμενο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,1%, καθώς η κατανάλωση παραμένει ισχυρή παρά την επιβράδυνση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις κεφαλαίου στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται χωρίς ενδείξεις επιβράδυνσης.

Αναβάθμιση για Ινδία, πιέσεις για Κίνα

Ο οίκος αύξησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Ινδίας στο 6,9% από 6,4%, βελτιώνοντας συνολικά τις εκτιμήσεις του για τις αναδυόμενες αγορές, εξαιρουμένης της Κίνας. Αντίθετα, περιόρισε την πρόβλεψή του για την κινεζική οικονομία το 2026 στο 4,5%, καθώς οι δείκτες εγχώριας ζήτησης παρουσίασαν εκ νέου επιδείνωση.

Βελτιωμένες είναι και οι προοπτικές για τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η Fitch υπογράμμισε ότι οι ανοδικές αναθεωρήσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη συνοδεύτηκαν από σημαντικές αυξήσεις στις εκτιμήσεις για τα επιτόκια.

«Έχουμε δει μια μεγάλη αλλαγή στις προοπτικές για τα πραγματικά επιτόκια πολιτικής τα επόμενα χρόνια, καθώς μια πιο αυστηρή νομισματική προσέγγιση αναμένεται υπό τη νέα ηγεσία της Fed και οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να αποτρέψουν τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τα σοκ στο κόστος εισροών, όπως συνέβη μετά την πανδημία», δήλωσε ο Κόλτον, επικεφαλής οικονομολόγος της Fitch.

Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας κρατούν υψηλά τα επιτόκια

Η Federal Reserve προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και χρόνια. Η Fitch εκτιμά ότι θα ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση τον Δεκέμβριο, πριν τα επιτόκια παραμείνουν σταθερά στο 4,25% το επόμενο έτος. Με βάση αυτή την πρόβλεψη, τα επιτόκια στο τέλος του 2027 θα βρίσκονται 125 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με την εκτίμηση του Ιουνίου, παρά τη μικρή μείωση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει επίσης επιταχύνει την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μεταφέρει τα επιτόκια σε ελαφρώς περιοριστική περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο παρατεταμένης ανόδου των τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Fitch αναμένει ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο, αλλά εκτιμά ότι οι φετινές αυξήσεις θα αντιστραφούν το 2027, εφόσον οι τιμές του πετρελαίου επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Πετρέλαιο: Πιθανή πτώση το 2027, αλλά με μεγάλες αβεβαιότητες

Η Fitch εκτιμά ότι μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου είναι πιθανή το επόμενο έτος, αν και αύξησε την πρόβλεψή της κατά 5 δολάρια το βαρέλι, λόγω της μεγαλύτερης από την αναμενόμενη διάρκειας της γεωπολιτικής κρίσης.

Ο οίκος ωστόσο επισήμανε ότι η αβεβαιότητα γύρω από την πρόβλεψη παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη μέση τιμή του πετρελαίου στα 85 δολάρια το βαρέλι το επόμενο έτος, ενώ μια ταχεία ανάκαμψη της προσφοράς θα μπορούσε να τη μειώσει στα 55 δολάρια.

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