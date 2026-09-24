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Αν υπήρχαν επενδυτές που περίμεναν μια πιο ήρεμη εβδομάδα, λόγω απουσίας σημαντικών ανακοινώσεων μέχρι τα αμερικανικά στοιχεία απασχόλησης της επόμενης Παρασκευής, διαψεύστηκαν. Η αγορά των αμερικανικών ομολόγων βρέθηκε αντιμέτωπη με μια «τέλεια καταιγίδα» την Τετάρτη, καθώς οι αποδόσεις εκτοξεύθηκαν για ακόμα μία φορά το τελευταίο διάστημα. Το 10ετές κρατικό ομόλογο ξεπέρασε το 5,1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 18 μηνών και έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, πριν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Δεν έχουν περάσει μάλιστα, ούτε 10 μέρες από το προηγούμενο «ξεπούλημα», όπου η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε το 5,04%, ξεπερνώντας το υψηλό του 2023 και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους, αυξάνονται εδώ και μήνες, επηρεάζοντας ήδη το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία, από τα στεγαστικά και τις πιστωτικές κάρτες έως τις συμφωνίες private equity που βασίζονται σε δανεισμό. Παρά τις προσπάθειες του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να περιορίσει την άνοδο μέσω προγράμματος επαναγοράς ομολόγων, η δυναμική της αγοράς δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Το βασικό πρόβλημα για τους επενδυτές είναι ότι η άνοδος των αποδόσεων δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει επιβραδύνει σημαντικά την αμερικανική οικονομία. Αντίθετα, η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα χρειαστεί να διατηρήσει ή ακόμη και να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η πίεση στα ομόλογα ξεκίνησε νωρίς την Τετάρτη, όταν οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι επενδυτές που ανέμεναν κάποια πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απογοητεύτηκαν από τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα του δεν θα προχωρήσει σε πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις.

Το Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι μια παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό. Για τον λόγο αυτό, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται το τελευταίο διάστημα στενά μαζί με τις τιμές του πετρελαίου.

Ισχυρά στοιχεία ανάπτυξης αλλάζουν τις προσδοκίες

Το δεύτερο πλήγμα ήρθε όταν δημοσιεύτηκε η προκαταρκτική έρευνα επιχειρηματικής δραστηριότητας της S&P Global. Η έκθεση έδειξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε και πλέον ετών, ενώ η δημιουργία θέσεων εργασίας κινείται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Τα στοιχεία ενίσχυσαν την άποψη ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να αντέξει υψηλότερα επιτόκια, προκαλώντας νέα άνοδο στις αποδόσεις τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων τίτλων.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους επενδυτές να έχουν θετική στάση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ίζαακ Μπρουκ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της RBC Capital Markets. «Μπορεί κανείς να κοιτάξει τα επίπεδα και να πει ότι είναι ελκυστικά, αλλά εδώ και έξι μήνες κάθε φορά που προσπαθούμε να βάλουμε ένα όριο, η αγορά συνεχίζει να κινείται υψηλότερα».

Νέα σήματα από τη Fed για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια

Η αγορά δέχθηκε νέο πλήγμα, όταν ο διοικητής της Fed Μάικλ Μπαρ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% και δεν εμφανίζει σαφή πορεία επιστροφής προς αυτόν. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κεντρική τράπεζα να επιτύχει τον στόχο της.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η Fed μπορεί να επιλέξει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό, ακόμη και αν οι πιέσεις προέρχονται κυρίως από πλευράς προσφοράς, όπως η ενέργεια.

«Η ανησυχία είναι ότι η Fed είναι διατεθειμένη να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι πολλές πιέσεις προέρχονται από σοκ στην προσφορά», ανέφερε ο Ντιράζ Ναρούλα, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της HSBC.

Αδύναμη δημοπρασία ομολόγων επιταχύνει τις πιέσεις

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων ύψους 6 δισ. δολαρίων δεν κατάφερε να αντιστρέψει το κλίμα. Λίγες ώρες αργότερα, η δημοπρασία νέων πενταετών κρατικών ομολόγων κατέγραψε χαμηλή ζήτηση. Οι τίτλοι διατέθηκαν σε υψηλότερη απόδοση από αυτή που ανέμεναν οι αγορές, ενώ οι βασικοί διαπραγματευτές υποχρεώθηκαν να απορροφήσουν ασυνήθιστα μεγάλο μέρος της έκδοσης, ένδειξη περιορισμένου ενδιαφέροντος από άλλους επενδυτές.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες και οδήγησε τις αποδόσεις ακόμη υψηλότερα. Συνολικά, η Tετάρτη ήταν χειρότερη ημέρα για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Eπιβραδύνεται το ξεπούλημα στην Ευρώπη

Οι πιέσεις βέβαια στις ΗΠΑ, δεν περιορίστηκαν εντός συνόρων. Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων εβδομάδων.

Αντίστοιχα, μπορεί η μαζική πώληση ομολόγων στην Ευρωζώνη να επιβραδύνθηκε σήμερα Πέμπτη, όμως οι αποδόσεις παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς τα ισχυρά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας και οι αυξημένες τιμές ενέργειας ενίσχυσαν τα σενάρια για ακόμα μία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Με βάση τα στοιχεία του Reuters, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά της Ευρωζώνης, παρέμεινε σταθερή στο 3,547%, λίγο κάτω από το υψηλό 17 ετών του 3,5723% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Το sell off έχει πλήξει περισσότερο τις χώρες της Ευρωζώνης με υψηλότερο δημόσιο χρέος, κυρίως τη Γαλλία και την Ιταλία, όπου οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί αισθητά περισσότερο σε σχέση με τον γερμανικό τίτλο αναφοράς. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών, καθώς εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του 2027, αντιμετωπίζοντας σημαντικό πρωτογενές έλλειμμα και αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους λόγω της πολιτικής κατακερμάτισης στο κοινοβούλιο.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σήμερα στο 4,655%, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια. Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών 10ετών τίτλων διευρύνθηκε πάνω από τις 110 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2012.

Η διεύρυνση του spread θεωρείται από τις αγορές ένδειξη ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον κίνδυνο κατοχής γαλλικού χρέους έναντι του γερμανικού.

Ακόμα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κρατικού ομολόγου κινείται αυτή τη στιγμή περίπου στο 4,30%.

Η αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης δεδομένα κινείται σε ένα δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της οικονομίας, τον κίνδυνο νέων ενεργειακών πιέσεων και την πιθανότητα παρατεταμένης περιοριστικής πολιτικής από την ΕΚΤ. Οι αγορές, προεξοφλούν πλέον περίπου 35 μονάδες βάσης αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το τέλος του έτους. Αυτό μεταφράζεται σε μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αποδίδεται περίπου 40% πιθανότητα για δεύτερη κίνηση.

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