Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Γκάμπριελ Μακλούφ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας δήλωσε σήμερα στο Bloomberg Television ότι, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις για μετάδοση του πληθωρισμού στους μισθούς, οι αξιωματούχοι θα λαμβάνουν κάθε απόφαση για το κόστος δανεισμού με βάση τα δεδομένα της στιγμής.

«Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, κάθε συνεδρίαση είναι μια ενεργή συνεδρίαση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», δήλωσε ο Μακλούφ, όταν ρωτήθηκε αν αυτό ισχύει και για την επόμενη συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου. «Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα που μπορεί να συμβεί στις μελλοντικές συνεδριάσεις, ούτε όμως μπορείς να θεωρείς κάτι δεδομένο».

Ο Ιρλανδός κεντρικός τραπεζίτης μίλησε μετά την αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve την Τετάρτη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές εμφανίζονται διχασμένες για το αν η ΕΚΤ θα ακολουθήσει με νέα κίνηση τόσο σύντομα μετά την αύξηση της περασμένης εβδομάδας.

Ο Μακλούφ απέφυγε να σχολιάσει τις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίοι τιμολογούν τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

«Οι αγορές κατανοούν ότι δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τον στόχο πληθωρισμού του 2% και αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δεν είναι τόσο ισχυρά όσο θα θέλαμε», ανέφερε. «Δεν είναι δική μου δουλειά να πω αν οι αγορές έχουν δίκιο ή άδικο».

Μετά την απόφαση αυτού του μήνα, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θεωρούν πιθανή μια ακόμη κίνηση ακόμη και από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Ωστόσο, καθώς οι επόμενες τριμηνιαίες προβλέψεις θα δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο, αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν εκείνη τη συνεδρίαση ως το πιθανότερο σημείο για νέα παρέμβαση.

Ο Μακλούφ, μιλώντας πριν από συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών στο Δουβλίνο, εξέφρασε στάση αυξημένης επαγρύπνησης λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος.

Με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να συνεχίζουν να αυξάνονται, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί πάνω από το σημερινό επίπεδο του 3,3%, απομακρυνόμενος ακόμη περισσότερο από τον στόχο της ΕΚΤ για 2%.

«Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε ενδείξεις ανησυχητικών δευτερογενών επιπτώσεων, όμως είναι ξεκάθαρο ότι το σοκ, το ενεργειακό σοκ που ξεκίνησε με τον πόλεμο στο Ιράν, δεν εξαφανίζεται», δήλωσε. «Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί».

Διαβάστε ακόμη

Παραγωγικότητα: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρούν την αξία που δημιουργούν (pics)

Bloomberg: Από τον λιγνίτη στην τεχνητή νοημοσύνη – Η Κοζάνη ποντάρει στα data centers για τη νέα εποχή

Τι είδαν Metlen και Motor Oil στις Joule και Satori Analytics

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ