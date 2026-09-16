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Μπορεί να άργησε να αντιδράσει, αλλά τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί με ένα οργισμένο ξέσπασμα κατά της Fed, από την οποία ωστόσο έλειπαν οι προσωπικές αιχμές προς τον Κέβιν Γουόρς, σε αντίθεση με τις παλαιότερες επιθέσεις του κατά του Τζερόμ Πάουελ.

Με ανάρτηση του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια στο 1% «ή και χαμηλότερα», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023.

«Εμείς “κουβαλάμε” σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο», έγραψε ο Τραμπ. «ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση του Τραμπ ήρθε αμέσως μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) να αυξήσει ομόφωνα το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το σε εύρος 3,75%-4%.

Η Fed αιτιολόγησε την κίνηση επικαλούμενη τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, καθώς και τις πιέσεις που προκαλούνται από την άνοδο των τιμών ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, οι νέες προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed μέσα από το dot plot έδειξαν ότι η πλειονότητα αναμένει ακόμη μία αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος, ενώ ο Πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υπογράμμισε στις δηλώσεις του ότι η σταθερότητα των τιμών παραμένει η βασική προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας.

«Η κύρια εστίασή μας αφορά τη σταθερότητα των τιμών στο πλαίσιο της εντολής μας. Το απλό γεγονός είναι ότι ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Γουόρς. Ο Τραμπ, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η πολιτική της Fed επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία και περιορίζει την ανάπτυξη.

Η νέα παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την πίεση που ασκεί προς τη Fed για χαμηλότερο κόστος χρήματος, καθώς η κεντρική τράπεζα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει χαμηλότερα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί ταχύτερα με φθηνότερο δανεισμό. Η Fed, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις της καθορίζονται από τα οικονομικά δεδομένα και κυρίως από την πορεία του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας.

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