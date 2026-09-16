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Η ομόφωνη απόφαση της Fed να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, στο εύρος του 3,75% με 4%, δεν αιφνιδίασε τις αγορές, δεδομένου των πιέσεων που ασκεί στoν πληθωρισμό το ράλι του πετρελαίου. Όμως, το μεγάλο ερώτημα για αναλυτές και traders, είναι κατά πόσο η αύξηση αυτή ανοίγει έναν ευρύτερο κύκλο νομισματικής σύσφιγξης με επιπτώσεις στην οικονομία και τη Wall Street, εξού και το τεράστιο ενδιαφέρον για τις δηλώσεις του Κέβιν Γουόρς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνεδρίασης της FOMC.

Αιτιολογώντας την νομισματική στροφή του συμβουλίου ο Γουόρς στάθηκε στο γεωπολιτικό ρίσκο και τον ανθεκτικό πληθωρισμό, παρά την σταθερότητα της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και την υγιή εγχώρια κατανάλωση. Μάλιστα, σχολίασε εγκωμιαστικά την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας κόντρα στην αβεβαιότητα που δημιουργούν οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Και οι τρεις αυτοί παράγοντες (η οικονομία, η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός) οδήγησαν σε μια σταθερή και ομόφωνη απόφαση σήμερα» τόνισε.

Σε κάθε περίπτωση κλειδί είναι ο πληθωρισμός, που ήταν και παραμένει πολύ υψηλός, μακριά από τον στόχο του 2%.

«Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός και έχει μείνει πολύ ψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Γουόρς, εξηγώντας ότι δεν θεωρούσε πλέον περιοριστικά τα επίπεδα που βρίσκονταν τα επιτόκια για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.

«Οι μετρήσεις του πληθωρισμού αυτό το καλοκαίρι δεν δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά», ανέφερε ο Γουόρς. Σημείωσε ότι υπερβολικά πολλές κατηγορίες στα πρόσφατα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) και τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) εξακολουθούν να καταγράφουν αυξήσεις άνω του 3% σε ορίζοντα έξι και δώδεκα μηνών.

Η εξέλιξη αυτή υποχρέωσε το συμβούλιο να αντιδράσει, δεδομένης και της προσήλωσης τη Fed στη σταθερότητα των τιμών. H FOMC έχει έναν «ζωτικής σημασίας και ξεκάθαρο στόχο: την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών, καθώς και μια ακμάζουσα αμερικανική οικονομία που θέτει τα πρότυπα για τον κόσμο» τόνισε, με αποτέλεσμα να κρίνεται πλέον απαραίτητη η νομισματική παρέμβαση. Και μάλιστα η απόφαση αυτή ελήφθη αυτή τη φορά ομόφωνα, επανέλαβε ξανά και ξανά ο Γουόρς.

Οι φόβοι για την αγορά εργασίας παραμένουν ισοσκελισμένοι, όμως οι φόβοι για τον πληθωρισμό παραμένουν αυξημένοι, υπογράμμισε ο επικεφαλής της Fed, τονίζοντας ότι το συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις δευτερογενείς πιέσεις στις τιμές.

Υπό την έννοια αυτή ο Γουόρς απέφυγε να δεσμευτεί στις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, αν και παραδέχτηκε ότι έτεροι συνάδελφοι του εξέφρασαν τις απόψεις τους μέσα από το dot plot (που έδειξε πιθανή δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά). Ο ίδιος συνέχισε να τηρεί την απόφαση του να απέχει από την κατάθεση άποψης για τη διαμόρφωση του dot plot.

Ο Κέβιν Γουόρς δέχτηκε ερώτηση και για τις επαφές του με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει πολλές φορές τους τελευταίους μήνες χαμηλότερα επιτόκια και για το λόγο αυτό ήρθε σε ρήξη με τον προκάτοχο του Γουόρς, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Γουόρς αρνήθηκε να απαντήσει δηλώνοντας ξερά ότι «δεν έχω τίποτα να σας πω για τη συζήτηση με τον Πρόεδρο».

Πάντως, νωρίτερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, Κρίστοφερ Φέλαν, σε δήλωση του υποστήριξε ότι η αύξηση των επιτοκίων θα ήταν «λάθος» από την πλευρά της Fed.

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